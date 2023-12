Αντρέ Μπράουερ: Πέθανε ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός – Η ζωή του και η καριέρα του

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 61 ετών άφησε ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός, Αντρέ Μπράουερ, μετά από σύντομη μάχη με σοβαρή ασθένεια.

Ο Μπράουερ έγινε γνωστός μέσα από τον ρόλο του στη τηλεοπτική σειρά Brooklyn Nine-Nine και το Homicide: Life on the Street.

Γεννήθηκε στο Σικάγο την 1η Ιουλίου 1962 και ήταν το μικρότερο από τα τέσσερα παιδιά της Σάλλι, υπαλλήλου σε ταχυδρομείο, και του Φλόιντ Μπράουερ, χειριστή βαρέως εξοπλισμού.

Ο Αντρέ μεγάλωσε στην περιοχή Όστιν, στο Σικάγο. Φοίτησε στο σχολείο Saint Ignatius και κέρδισε υποτροφία για το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, όπου ο σπούδασε θέατρο. Στη συνέχεια φοίτησε στο Juilliard School's Drama Division, από όπου αποφοίτησε το 1988.

Για τους ρόλους του στην τηλεόραση έλαβε δύο Primetime Emmy Awards, καθώς και δύο Βραβεία στις Χρυσές Σφαίρες.

Ο Αντρέ Μπράουερ έγινε γνωστός στο ευρύ τηλεοπτικό κοινό για τους ρόλους του ως ντετέκτιβ.

Μπράουερ: Ταινίες και σειρές

Ο Μπράουερ είχε επίσης παρουσίες σε ταινίες όπως Glory (1989), Primal Fear (1996), City of Angels (1998), Frequency (2000), Duets (2000), Poseidon (2006), The Mist (2007), Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer (2007), Salt (2010), The Gambler (2014), και She Said (2022).

Ο Μπράουερ εμφανίστηκε επίσης σε πολλές σειρές όπως Thief, The Good Fight, BoJack Horseman, House και New Girl.

Το 1991 ο Μπράουερ παντρεύτηκε την ηθοποιό Έιμι Μπράμπσον, η οποία συμπρωταγωνίστησε μαζί του στην ταινία Homicide: Life on the Street. Είχαν τρεις γιους και ζούσαν στο Νιου Τζέρσεϊ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1997 επιλέχθηκε από το People ως ένας από τους «50 πιο όμορφους ανθρώπους στον κόσμο».