Ένα μικρό νησί των Κυκλάδων προτείνει εναλλακτικούς τρόπους θέασης της τέχνης και της ζωής

Κάτι συμβαίνει στη Σίκινο με τις πρώτες μέρες της άνοιξης, χαρίζοντας απροσδόκητα ζωή στο νησί. Το πρόγραμμα καλλιτεχνικής έρευνας “Ανθρωπογεωγραφίες” φιλοξενεί καλλιτέχνες, ερευνητές και ακαδημαϊκούς που πειραματίζονται με τις καλλιτεχνικές τους ιδέες σε ένα δημιουργικό 15ήμερο ανταλλαγής πρακτικών και γνώσεων, αλληλεπίδρασης με την τοπική κοινότητα, έρευνα πεδίου και παραγωγής νέων καλλιτεχνικών έργων.

Διατηρώντας το ταυτοτικό στοιχείο της Creative Islands και των δράσεων της (Little Islands Festival), το πρόγραμμα έρευνας και φιλοξενίας - LIF Residency διερευνά την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού σε μια διαλεκτική σχέση με τα μέσα και τους προβληματισμούς της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης και εμπλέκει διάφορα πεδία μελέτης. Από τις εικαστικές τέχνες με επιτόπιες εγκαταστάσεις, ηχητικές εμπειρίες και τρισδιάστατες απεικονίσεις, καταγραφές προφορικής ιστορίας και βίντεο -τέχνη, τεχνολογία και νέα μέσα διαπλέκονται σε ένα αφηγηματικό σύνολο.

Με μια ανθρωπολογική και εθνογραφική προσέγγιση, το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην έμφυλη διάσταση της σχέσης με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον δίνοντας φώς σε ιστορίες, πτυχές της ζωής και της εμπειρίας του νησιού που διαμορφώνουν την συλλογική μνήμη και ταυτότητα. Πώς οι άνθρωποι σχετίζονται με την γη και την ιστορία του τόπου τους; Πώς διαμορφώνονται οι πολιτιστικές πρακτικές της υπαίθρου και κατ’ επέκταση η υποκειμενικότητα των ανθρώπων που την απαρτίζουν; Είναι διαφορετική αυτή η σχέση για μια γυναίκα;

Διαφορετικές οπτικές, πρακτικές και τόποι προέλευσης συνευρίσκονται σε ένα κοινό έδαφος γνωριμίας και συνδιαλλαγής με την κοινότητα, την κουλτούρα και την ιστορία της, τις τελετουργίες και τις τέχνες που παράγει και μοιράζεται σε διάλογο πάντα με την ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου, της Μεσογείου και των Βαλκανίων όπου αυτή τοποθετείται.

Μια ιδέα από τα έργα που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του Residency:

Hidden tales. Ειρήνη Σαλάμ Αμπουμόγλι. Ματίνα Παγκάλου. Παλαιστίνη, Ελλάδα

Οι ιστορίες των γυναικών* συνήθως παραμένουν στο σκοτάδι. Το πρόγραμμα θέλει να κάνει τις ιστορίες τους να ακουστούν συλλέγοντας θραύσματα προφορικής ιστορίας από γυναίκες κατοίκους που αναδεικνύουν την σύνδεσή τους το υλικό και άυλο περιβάλλον που κατασκευάζει την υποκειμενικότητά τους. Οι καλλιτέχνιδες ερευνούν τη σύνδεση των γυναικών με τις παραδοσιακές ασχολίες και τέχνες, τη γεωργία, τις θεραπείες και τις συνταγές τους, τα παραμύθια και τους θρύλους και το πώς αυτά μεταφέρονται και επιβιώνουν στην σύγχρονη πραγματικότητα αναδεικνύοντας παράλληλα τις έμφυλες δυναμικές εξουσίας στις μικρές κοινότητες. Στόχος είναι οι αφηγήσεις αυτές να αποτυπωθούν σε μια σειρά μικρών ντοκιμαντέρ που θα προβληθούν στην κοινότητα στο πλαίσιο του Little Islands Festival 2024 | Homo Narrans.

The path of honey. Κατερίνα Μαρκουλάκη, Φωτεινή Κυτιάνη, Ελλάδα.

Εξερευνώντας τις έννοιες του οικο -φεμινισμού και τη σχέση μεταξύ του γυναικείου βλέμματος, της μυθολογίας, της φύσης, των ανθρώπινων και μη ανθρώπινων κοινοτήτων οι καλλιτέχνιδες διεξάγουν μια έρευνα βασισμένη στις κοινότητες των μελισσών και τη διαδικασία παραγωγής μελιού μέσα από το μύθο του Βασιλιά Θόα. Σε ποιο βαθμό οι μύθοι αποκαλύπτουν κοινωνικές συνήθειες και μεταβάσεις και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους μύθους για να κατανοήσουμε και να επαναπροσδιορίσουμε την εμπειρία ζωής των γυναικών στα ελληνικά νησιά; Μια εγκατάσταση που θα περιλαμβάνει προβολές βίντεο και αντικείμενα τέχνης θα ανοίξει αυτό τον διάλογο σε ένα τετραήμερο ανοιχτό εργαστήρι με την κοινότητα της Σικίνου.

Παίγνια μηδενικού αθροίσματος. Ζέφη Αθανασοπούλου, γλύπτρια (διδ. Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΑΠΘ), Γιώργος Δρόσος, visual artist (διδ. Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΑΠΘ). Ελλάδα.

Δύο καλλιτέχνες διαφορετικού φύλου, βασίζονται στην λειτουργία της αντιπαραθετικής και συνεργατικής μάθησης, για να δημιουργήσουν μία συνθήκη παιγνίου. Ο/Η κάθε καλλιτέχνης/ιδα εξετάζει, ερευνά και μαθαίνει από τον λανθάνοντα χώρο (το τοπίο). Στο τελικό παίγνιο οι ιδέες ταξινομούνται και παράγουν αποτελέσματα με τη μελέτη στοιχείων που χαρακτηρίζουν καταστάσεις σύγκρουσης και συνεργασίας. Εφήμερα γλυπτά έργα (land art) σε επιλεγμένα σημεία στο νησί αποτυπωμένα ως τρισδιάστατες οντότητες τα οποία ο επισκέπτης θα μπορεί να βλέπει σε τρισδιάστατη απεικόνιση αποτελούν το τελικό έργο.

Αναζητώντας τη Νεικώ ΙΙ. Γιάννης Ζιώγας. Εικαστικός- Καθηγητής Σχολή Καλών Τεχνών Φλώρινας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Ελλάδα.

Η διαδικασία «Αναζητώντας τη Νεικώ ΙΙ» συνεχίζει την διερεύνηση του Αυγούστου ‘23 με περιπατητικές αναζητήσεις και ζωγραφικές τους αποτυπώσεις. Η ζωγραφική ως γλώσσα συμπορεύεται με την ενσώματη βίωση του τοπίου της Σικίνου με εστίαση και προέκταση των ιδεών που δημιουργήθηκαν το καλοκαίρι στα πλαίσια του Little Islands Festival 2023. Πίνακες και αποτυπώσεις των περιπατητικών διαδρομών σχηματίζουν την εικαστική πραγματικότητα αυτής της περιόδου.

De-territorialized Listenings. The New Liquidity (Anders Ehlin and Selma Boskailo), Σουηδία, Βοσνία.

Αναπτύσσοντας επαυξημένες διαδραστικές ηχητικές εμπειρίες το έργο προτείνει μια τεχνολογικά καθοδηγούμενη, ποιητική εμπειρία, όπου ακουστικά γεγονότα της πραγματικής ζωής θα αντικατασταθούν ή θα αντιπαρατεθούν με παράλληλα ηχητικά περιβάλλοντα, αφηγήσεις και συνθέσεις. Εστιάζοντας στο τοπίο της Σικίνου και στο πεδίο του critical Tourism, η καλλιτεχνική ομάδα προτείνει όχι μόνο τον μετασχηματισμό των οικείων ηχοτοπίων προκαλώντας μια κινητικότητα του Εαυτού, αλλά κυρίως την παρατήρηση της αποεδαφικοποίησης στο πλαίσιο της πολιτιστικής παγκοσμιοποίησης και την απομάκρυνση από την τοπικότητα.

Μάθετε περισσότερα για τις δράσεις του Little Islands Festival στο https://littleislandsfest.com/

Το πρόγραμμα έρευνας και φιλοξενίας στη Σίκινο διοργανώνεται από την Creative Islands σε συνεργασία με τον Δήμο Σικίνου και υλοποιείται με δωρεά από το Athina I. Martinou Foundation στο πλαίσιο του 6ου κύκλου «Σημεία Στήριξης - Points of Support» που συγχρηματοδοτούν 10 κοινωφελείς οργανισμοί, και εμπίπτει στη θεματική ενότητα: Κοινωνική Καινοτομία Σε Μικρές Παραθαλάσσιες Τοπικές Κοινωνίες.