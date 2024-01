Η Lou Is στη σκηνή του FAUST την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

Η Lou is, aka Λουίζα Σοφιανοπούλου, επιστρέφει στο Faust την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου, με ένα setlist γεμάτο guilty pleasures από την ελληνική και διεθνή pop και disco σκηνή. Η Lou is υπόσχεται μια βραδιά με hits από τα 80s ως σήμερα. Τραγούδια από τα αγγλόφωνα EP της ,μπλέκονται με αγαπημένες επιτυχίες των Whitney Houston, Lady Gaga, Kate Bush, ΑΒΒΑ, Μαντώ, Αλέξια κ.α.

Ραντεβού για χορό, λοιπόν, με κέφι και ενθουσιασμό!

Μαζί της η πιο groovy μπάντα : Sam Marlieri – Σαξόφωνο, Στέλιος Πασχάλης – τύμπανα, Χρήστος Κεχρής – μπάσο και Μιχάλης Σοφιανός – πλήκτρα

Λίγα λόγια για την Lou Is

Η Lou is πειραματίζεται στο χώρο της μουσικής και κινείται σε ένα ευρύ φάσμα μουσικών επιρροών, το οποίο εκτείνεται από την alternative pop & rock μέχρι jazz, blues και ethnic μουσική. Έχει συνεργαστεί με πολλούς Έλληνες καλλιτέχνες: Φ. Δεληβοριά, Μ. Φάμελλο, Π. Μουζουράκη, Δ. Γαλάνη, Ελένη Βιτάλη, Γιάννης Κότσιρας, Μαρία Φαραντούρη κ.α.

Είναι μέλος της ομάδας «Heroes - A tribute to David Bowie». Επίσης είναι μία από τις τρεις τραγουδίστριες του ιδιαίτερα επιτυχημένου αφιερώματος «A tribute to Leonard Cohen». Έχει κυκλοφορήσει δύο αγγλόφωνα Ep με τίτλους “Dragons”και “Fall in your sky”.

Η Lou Is στο Faust

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

Τιμή εισόδου: 9 ευρώ

Ώρα έναρξης: 22.00

Καλαμιώτου 11 και Αθηναΐδος 12, Αθήνα

Τηλέφωνο κρατήσεων: 2103234095 (14.00-21.00)

Προπώληση εισιτηρίων: more.com