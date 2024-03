Οι Polkar live στο Gagarin 205 το Σάββατο 30 Μαρτίου

Η υπερμπάντα από τη Θεσσαλονίκη, που προκάλεσε χαμό στις Αθηναϊκές νύχτες επί 10 συναπτά έτη, έρχεται επιτέλους στο GAGARIN ύστερα από λαϊκή απαίτηση για μία μοναδική συναυλία το Σάββατο 30 Μαρτίου! Θα ακουστούν καψουροτράγουδα, χάλκινα σε παροξυσμό, τσίτα μπόμπα σουξεδάκια, εξωφρενικά ρεφρέν, πλούσιο λαϊκό πρόγραμμα και αβάσταχτες ερωτικές ιστορίες χωρίς έλεος.

Θα εμφανιστούν λυσσασμένοι fans, τύποι στο τυχαίο, τζαμπατζήδες που ξέρουν κάποιον στην πόρτα, χορεύτριες με ψυχολογικά, οι ανερχόμενοι Cosmonuts, o Θεός ο ίδιος.

Dress Code: Στρας απαραιτήτως. Στην παράσταση πετιούνται γυναικεία εσώρουχα στον αέρα κατά την διάρκεια της συναυλίας. Πετιέται και ένα αντρικό βρακί για λόγους πολιτικής ορθότητας.

Σάββατο 30 Μαρτίου

Gagarin 205

Λιοσίων 205, Αθήνα

Ώρα έναρξης: 21.00

Προπώληση εισιτηρίων: More.com

Οργάνωση παραγωγής: Imaginart live

Λίγα λόγια για τους Polkar

Με μουσική που χαρακτηρίζεται ως “πανηγυρτζίδικη balkan”, oι “Polkar” ξεκίνησαν ως το μουσικό συγκρότημα του ηθοποιού Γιώργου Παπαγεωργίου έχοντας δίπλα του τον μουσικό Γιάννη Κυρατσό. Πήραν το όνομα τους μετά από ένα ταξίδι της μπάντας στη Σερβία το 2013. Στα σλάβικα “polkar” σημαίνει “μεθυσμένος χορευτής που τραγουδάει φάλτσα”. Στα live τους έχουν ως άξονα τη δημιουργία μιας ανοιχτής μουσικοθεατρικής performance σε διαδραστική επικοινωνία με το κοινό, περνώντας αβίαστα από όλα τα μουσικά είδη που τους αφορούν.

Δημιουργήθηκαν πριν από 10 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη για τον ήχο τους, τον βαρύ βαλκανικό αέρα και τα ένδοξα χρόνια των ‘90s που μεγάλωσαν στα μουσικά προβάδικα στα Άνω Λαδάδικα.

Έχουν κυκλοφορήσει δύο δισκογραφικές εργασίες, με τίτλους «Όλα αρχίζουν» και «4+1 τραγούδια για αγκαλιές» με τραγούδια που έχουν ξεχωρίσει τα «Όλα αρχίζουν», «Το τραγούδι της καλής παντρειάς», «Caribbean girl», «Love me tonight», «Ο δεσμός» παρέα με την κομπανία κανταδόρων “Τροβαδούροι της παλιάς Αθήνας”, «Αθήνα» και άλλα. Το τραγούδι «Η ζωή μου είναι σκατά» κυκλοφόρησε ανεξάρτητα ως solo project του Γιώργου Παπαγεωργίου σε συνεργασία με τον Σπύρο Γραμμένο, συγκεντρώνοντας ενθουσιώδη αποδοχή στο Youtube.

Λίγα λόγια για τους Cosmonuts

Ατμοσφαιρικοί και groovy, οι Cosmonuts είναι εδώ για να κρατήσουν ζωντανό τον ήχο του ψυχεδελικού ροκ των 60s και 70s, με φωνητικά και κιθάρες παλιάς σχολής και κοφτά ρυθμικά. Ξεκινώντας από ένα υπόγειο στούντιο στην πόλη των Χανίων στα εφηβικά τους χρόνια, γρήγορα κατάφεραν να σκορπίσουν αστρική σκόνη στις συναυλίες τους ανά την Ελλάδα, έχοντας στις αποσκευές τους τα δύο τους EP “Holidays in Andromeda” (2017) και “Leaps of Fate” (2020).

Αποκορύφωμα του ταξιδιού τους μέχρι τώρα, η εκρηκτική εμφάνιση τους στο θόλο του SNFCC τον Ιούνιο του 2023, αλλά και τα sold-out gigs σε Temple και six d.o.g.s την ίδια χρονιά. Οι τελευταίες τους κυκλοφορίες με τίτλο “Memory of the Sea” (Μάιος 2023) και Slim Blonde Silhouette (Νοέμβριος 2023) είναι το πρώτο λιθαράκι της νέας τους εποχής, μια πιο επαγγελματική ματιά στην σύνθεση, την παραγωγή και την προώθηση.