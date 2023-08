Η ιστορία της σπουδαίας Μάγια Αγγέλου - Η σεξουαλική κακοποίηση και οι τεράστιες πρωτιές

Η Maya Angelou γεννήθηκε Marguerite Annie Johnson και δημιούργησε το καλλιτεχνικό της επίθετο μετά το διαζύγιό της από τον Έλληνα ναυτικό, Αναστάσιο Αγγελόπουλο. Μία σπουδαία γυναίκα που ήταν συγγραφέας, ποιήτρια, ηθοποιός, χορεύτρια, σεναριογράφος και ακτιβίστρια.

Γεννήθηκε το 1928 στο Μισούρι. Είχε μία πολύ δύσκολη παιδική ηλικία. Οι γονείς της χώρισαν όταν ήταν πολύ μικρή και πήγε να μείνει με τη γιαγιά της και τον αδερφό της στο Arkansas. Εκεί βίωσε από πρώτο χέρι τον ρατσισμό ενώ κακοποιήθηκε σεξουαλικά από τον σύντροφο της μητέρας της όταν ήταν 7 χρονών. Οι θείοι της τον δολοφόνησαν. Η Maya μίλησε ξανά μετά από 5 χρόνια.

Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, μετακόμισε στην Καλιφόρνια για να σπουδάσει χορό με υποτροφία. Εκείνη την εποχή, έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα οδηγός σε τελεφερίκ. Τη δεκαετία του 1950, η καριέρα της απογειώθηκε με musicals, παραστάσεις και δίσκους. Μέχρι τη δεκαετία του 1970, είχε αποκτήσει καριέρα και στη τηλεόραση, κερδίζοντας υποψηφιότητες για Emmy και Tony.

Η ζωή της στην Αφρική

Πριν από τα βραβεία, επέλεξε να περάσει τη δεκαετία του '60 στην Αφρική. Ξεκίνησε από την Αίγυπτο και κατέληξε στην Γκάνα, δουλεύοντας ως δημοσιογράφος και διδάσκοντας στο Πανεπιστήμιο της Γκάνας. Εκεί γνώρισε και τον ηγέτη Malcolm X, με τον οποίο συν-δημιούργησε τον Οργανισμό Αφροαμερικάνικης Ένωσης, ο οποίος διαλύθηκε μετά τη δολοφονία του.

Η Angelou έγραψε αμέτρητα βιβλία και ποιήματα, με πιο γνωστή τη συλλογή του 1971, «Just Give Me A Cool drink of Water 'Fore I Die» που απέσπασε υποψηφιότητα για Pulitzer.

Το βιβλίο της "I Know Why the Caged Birds Sing" έγινε το πρώτο best seller που γράφτηκε από Αφροαμερικανή γυναίκα. Όταν ο καλός της φίλος Martin Luther King Jr. δολοφονήθηκε τη μέρα των γενεθλίων της, σταμάτησε να τα γιορτάζει για πολλά χρόνια.

Η Maya Angelou έγινε μητέρα στα 16 της, μετά από μία σύντομη σχολική σχέση. Αν και δεν είχε μιλήσει δημόσια για τους γάμους της, υπολογίζεται ότι είχε κάνει τρεις. Μετά από χρόνια προβλήματα υγείας, έφυγε από τη ζωή το 2014, σε ηλικία 86 ετών.

«Ήταν μία σπουδαία συγγραφέας, μία ατρόμητη φίλη και μία καταπληκτική γυναίκα. Είχε την ικανότητα να μάς υπενθυμίζει ότι είμαστε όλοι παιδιά του Θεού και ότι όλοι έχουμε κάτι να προσφέρουμε» είπε ο Barack Obama τη μέρα του θανάτου της.