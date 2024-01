Η τέλεια σπριτζερία, άλλο ένα μπέργκερ και τα σκουπιδιάρικα

Κάθε εβδομάδα, η Σταυρούλα Κουλίτση, γράφει στο reader.gr και στη στήλη Διαβάσεις για όσα έκανε ή δεν έκανε, για όσα σκέφτηκε και για όσα προέκυψαν χωρίς να τα έχει σκεφτεί. Όλα αυτά «στην καλύτερη πόλη του κόσμου», γιατί όλοι έχουμε δικαίωμα στην ουτοπία.

Ροζ ουρανοί και spritz στο χέρι

Σε μια χρονιά που δεν έχει ακόμα χειμώνα και επί δύο μήνες είμαστε μάρτυρες εντυπωσιακών ροζ ουρανών την ώρα που δύει ο ήλιος, υπάρχει ένα μέρος που ταιριάζει απόλυτα σαν vibe με το συναίσθημα που δημιουργούν αυτοί οι ροζ ουρανοί και τα χρωματιστά σύννεφα. Δεν έχει θέα, δεν είναι κάπου ψηλά, βρίσκεται σε ένα στενό στο Κουκάκι και είναι the place to be για απογευματινά σπριτζάκια, ιταλικά κρασιά και φανταστικές ποικιλίες τυριών και αλλαντικών.

Η φάση είναι πιο ορθάδικη και η απορία «αυτό είναι τραπεζάκι, σκαμπό ή έχει βρεθεί εδώ τυχαία;» μοιάζει με την απορία «αυτό είναι έκθεμα;» που έχουμε όλοι στα μουσεία μοντέρνας τέχνης. Να πάτε νωρίς, γιατί κλείνει νωρίς, αλλά να μην πάτε Κυριακή γιατί θα το βρείτε κλειστό.

Κι άλλο μπέργκερ

Κάποια στιγμή αυτή η πόλη γέμισε με μπεργκεράδικα. Με καλά μπεργκεράδικα. Σταδιακά άρχισα όλο και πιο σπάνια να βρίσκω μπέργκερ που να με ικανοποιεί. Ήμουν έτοιμη να πάρω απόφαση ότι αν θέλω καλό μπέργκερ, θα το φτιάχνω μόνη μου, μέχρι που παρήγγειλα μια μέρα από το Raw Street Burger στο Παγκράτι.

Δυνατό μενού βασισμένο στην double smashed προσέγγιση, εξαιρετικές πρώτες ύλες, ενδιαφέρουσες σάλτσες και 2 vegan επιλογές - κάτι που δεν είναι ακόμα όσο δεδομένο θα έπρεπε. Το βασικό μου κόλλημα είναι το Lebowski’s breakfast, γιατί όπου και να βάλεις αυγό σε αυτή τη ζωή, πάει.

Τι ώρα μαζεύουν τελοσπάντων τα σκουπίδια;

Μετά από τις άπειρες φορές που έχω κολλήσει πίσω από ένα σκουπιδιάρικο σε κεντρικά σημεία, ώρες που δεν μπορούσα να προβλέψω ότι θα κολλήσω πίσω από ένα σκουπιδιάρικο σε κεντρικά σημεία, αποφάσισα να το ψάξω σοβαρά. Και ανακάλυψα ότι υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα με τις έξτρα διαδρομές των σκουπιδιάρικων σε σημεία αιχμής με ωράριο και πληροφορίες για τους δρόμους.

Και τώρα μπορεί να μη σας λέω κάτι που δεν ξέρατε, αλλά κάπως μέσα μου ένιωσα καλύτερα και πιστεύω ότι θα έχω λιγότερα νεύρα στο μέλλον όταν θα έχω κολλήσει πίσω από ένα σκουπιδιάρικο σε κεντρικό σημείο.