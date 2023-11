Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Η ζωή και οι αδυναμίες του καρδιοκατακτητή του Χόλιγουντ με το αστείρευτο ταλέντο

Γενέθλια σήμερα 11 Νοεμβρίου για τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο οποίος έγινε παγκοσμίως γνωστός αφού πρωταγωνίστησε στο δράμα του Τζέιμς Κάμερον «Τιτανικός» το 1997 και έκτοτε έχει γίνει ένας από τους πιο επιτυχημένους πρωταγωνιστές του Χόλιγουντ.

Ξεκινώντας την καριέρα του από την τηλεόραση πριν περάσει στον κινηματογράφο, έχει συνεργαστεί αρκετές φορές με τον εμβληματικό σκηνοθέτη Μάρτιν Σκορτσέζε, μεταξύ άλλων σε ταινίες όπως «Συμμορίες της Νέας Υόρκης», «Ο αεροπόρος», «The Departed», «Ο λύκος της Wall Street» και το φετινό «Killers of the Flower Moon».

Ο DiCaprio έχει επίσης πρωταγωνιστήσει στις ταινίες του Κουέντιν Ταραντίνο «Django Unchained» και «Once Upon a Time in Hollywood», καθώς και σε άλλες αξιοσημείωτες ταινίες όπως «Blood Diamond», «Revolutionary Road», «Inception» και «The Great Gatsby».

Κέρδισε την πρώτη από τις έξι υποψηφιότητες του για Όσκαρ υποκριτικής για τον δευτερεύοντα ρόλο του στην ταινία «What's Eating Gilbert Grape» του 1993 και τελικά πήρε το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου στην απονομή που έγινε το 2016 για την ταινία «The Revenant» του 2015.

Ποιος είναι ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο

Ο Λεονάρντο Βίλχελμ Ντι Κάπριο είναι Αμερικανός ηθοποιός. Γεννήθηκε στις 11 Νοεμβρίου του1974 στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, όπου και μεγάλωσε. Ξεκίνησε την καριέρα του με τηλεοπτικές διαφημίσεις πριν συμμετάσχει σε τηλεοπτικές σειρές, όπως Santa Barbara και Growing Pains στις αρχές της δεκαετίας του '90.

Το κινηματογραφικό του ντεμπούτο έγινε στην κωμωδία τρόμου Critters 3 το 1991. Έλαβε αναγνώριση με δευτερεύοντες ρόλους στις ταινίες Τι Βασανίζει τον Γκίλμπερτ Γκρέιπ (What's Eating Gilbert Grape, 1993), Σταγόνες Αγάπης (Marvin's Room, 1995) και Το Τέλος της Αθωότητας (The Basketball Diaries, 1995). Πήρε τον πρώτο του πρωταγωνιστικό ρόλο στο Romeo + Juliet το 1996 και έγινε παγκοσμίως γνωστός με την ταινία Τιτανικός (Titanic) σε σκηνοθεσία του Τζέιμς Κάμερον, τη μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία όλων των εποχών μέχρι το 2010.

Κέρδισε το πρώτο του Όσκαρ το 2016, για την ερμηνεία του στην ταινία η Επιστροφή. Έχει ακόμη βραβευτεί με τη Χρυσή Σφαίρα Α' ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στις ταινίες Ιπτάμενος Κροίσος (The Aviator, 2004), Ο Λύκος της Wall Street (The Wolf of Wall Street, 2013) και η Επιστροφή (The Revenant, 2015).

Οι ταινίες Το Νησί των Καταραμένων (Shutter Island, 2010) και Inception (2010) συγκαταλέγονται μεταξύ των μεγαλύτερων εμπορικών επιτυχιών της καριέρας του. Άλλες ταινίες στις οποίες έχει πρωταγωνιστήσει είναι οι: Πιάσε με αν μπορείς (Catch Me If You Can, 2002), Οι Συμμορίες της Νέας Υόρκης (Gangs of New York, 2002), Ματωμένο Διαμάντι (Blood Diamond, 2006), Ο Πληροφοριοδότης (The Departed, 2006) και Ο Δρόμος της Επανάστασης (Revolutionary Road, 2008).

Επίσης, έχει λάβει σαν ηθοποιός άλλες πέντε υποψηφιότητες για Όσκαρ. Ο Ντι Κάπριο είναι ιδιοκτήτης μίας εταιρείας παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, της Appian Way Productions, που εδρεύει στην Καλιφόρνια.

Ωστόσο, έχει λάβει υποψηφιότητα και για Χρυσό Βατόμουρο, σύμφωνα με τη Wikipedia. Το 2000, πρωταγωνίστησε στη δραματική ταινία Η Παραλία (The Beach) σε σκηνοθεσία Ντάνι Μπόιλ. Στην ταινία συμμετείχαν οι Τίλντα Σουίντον και Βιρζινί Λεντουαγιέν.

Με προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια δολάρια η ταινία θεωρήθηκε εμπορική επιτυχία με συνολικές εισπράξεις 144 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Για την ερμηνεία έλαβε υποψηφιότητα για το Χρυσό Βατόμουρο στην κατηγορία Χειρότερος Ηθοποιός.

Η προσωπική του ζωή και οι σχέσεις με γυναίκες έως 25 ετών

Η προσωπική ζωή του Λεονάρντο Ντι Κάπριο έχει απασχολήσει ουκ ολίγες φορές τα μέσα ενημέρωσης. Ο διάσημος εργένης του Χόλιγουντ έχει κάνει σχέσεις με τα πιο γνωστά μοντέλα του κόσμου, φημολογείται ότι τον αποκαλούν «μοντελάκια» και συνήθως βγαίνει με γυναίκες που δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους.

Ο ηθοποιός είχε αρκετά χρόνια δεσμό με τα μοντέλα Κρίστεν Ζανγκ και Έμμα Μίλερ. Το 2000, γνωρίστηκε με τη Ζιζέλ, με την οποία είχε σχέση μέχρι το 2005. Από τον Νοέμβριο του 2005 είχε δεσμό με το μοντέλο Μπαρ Ραφαέλι.

Χώρισαν τον Μάιο του 2011 και μέχρι τον Οκτώβριο του 2011 έβγαινε με την ηθοποιό Μπλέικ Λάιβλι, ενώ από τον Δεκέμβριο του 2011 έως τον Οκτώβριο του 2012 είχε σχέση με το μοντέλο Έριν Χίθερτον.

Αργότερα, έκανε σχέση με το μοντέλο Τόνι Γκαρν από τον Μάιο του 2013 έως τον Δεκέμβριο του 2014 και αργότερα το 2017. Τα τελευταία χρόνια είχε σχέση με την Καμίλα Μορόνε, με την οποία χώρισε το 2022 μετά από πέντε χρόνια που ήταν μαζί.

Αυτή την περίοδο φημολογείται ότι είναι σε σχέση με το 25χρονο γνωστό μοντέλο από την Ιταλία, Βιτόρια Σερέτι, ενώ νωρίτερα μέσα στην χρονιά, κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα που τον ήθελαν σε σχέση με το μοντέλο Τζίτζι Χαντίντ.

Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο ακτιβιστής

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο έχει αποδείξει εδώ και πολλά χρόνια ότι ενδιαφέρεται έμπρακτα για το περιβάλλον και σε κάθε ευκαιρία προωθεί περιβαλλοντικά ζητήματα. Το όνομά του φιγουράρει στη λίστα με τους celebrities που έχουν κάνει δωρεές εκατομμυρίων δολαρίων για το περιβάλλον, ενώ έχει δημιουργήσει και ένα ίδρυμα που έχει στόχο την εξεύρεση λύσεων για μια πιο αρμονική σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση.

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, που είναι «αγγελιοφόρος» του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, είχε πρόσφατα αναφερθεί και στην Ελλάδα, δίνοντας εύσημα στη χώρα μας για ενέργεια που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος.

«Η Ελλάδα έγινε πρόσφατα η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που αναγνώρισε τις καίριες περιοχές βιοποικιλότητας στους νόμους και τις πολιτικές της» είχε γράψει, μεταξύ άλλων, στο Instagram ο ηθοποιός.

Αξιοσημείωτη είναι η ομιλία του στην Ολομέλεια των Ηνωμένων Εθνών, τον Σεπτεμβρίου του 2014, για την κλιματική αλλαγή.

Η συλλογή έργων τέχνης και το νησί στην Καραϊβική

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά για τον «καρδιοκατακτητή» του Χόλιγουντ, διαθέτει μία τεράστια συλλογή από φιγούρες του Star Wars. Μόνο η Star Wars' Vinyl Cape Jawa που πρωταγωνιστεί στη συλλογή του κοστίζει περίπου 18.000 δολάρια.

Επίσης, ο 49χρονος είναι συλλέκτης έργων τέχνης και έχει μία ζηλευτή συλλογή από πίνακες ζωγραφικής.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι το 2005 αγόρασε έναντι 1,75 εκατομμυρίων δολαρίων το δικό του νησί στο Μπελίζ, στις βορειοδυτικές ακτές της Καραϊβικής.