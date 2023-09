Mikis Satellites: Ένα πολυμερές έργο τέχνης, εμπνευσμένο από τον Μίκη Θεοδωράκη

Ένα τετραήμερο γεμάτο εικόνες, κινηματογράφο και μουσική θα βιώσουν όσοι επισκεφτούν τον εκθεσιακό χώρο Metaphor Athens από τις 28 Σεπτεμβρίου μέχρι την 1η Οκτωβρίου. Εκεί θα παρουσιαστεί ένα ιδιαίτερα πρωτότυπο θέαμα υπό τον τίτλο «Mikis Satellites», ένα video art project του Αστέρη Κούτουλα σε συνεργασία με τέσσερις εικαστικούς καλλιτέχνες: τους Μιχάλη Αργυρού, Αχιλλέα Γκατσόπουλο, Γιώργο Κολιό και Ίνα Κούτουλα.

Το «Mikis Satellites» αποτελεί ένα πολυμερές έργο τέχνης, εμπνευσμένο από το μουσικό σύμπαν του Μίκη Θεοδωράκη, αλλά και από την συναρπαστική προσωπικότητά του.

Οι τέσσερις καλλιτέχνες που συμμετέχουν στο «Mikis Satellites» συσχετίζουν τα έργα τους με τον εικαστικό κόσμο των 30 και πλέον δορυφορικών βίντεο κλιπ (2017-2023) σε σκηνοθεσία του Αστέρη Κούτουλα, στα οποία έχουν συνεργαστεί περισσότεροι από 50 – κυρίως νέοι – καλλιτέχνες από 10 χώρες.

Ο Μιχάλης Αργυρού, ο Αχιλλέας Γκατσόπουλος, ο Γιώργος Κολιός και η Ίνα Κούτουλας επεξεργάστηκαν διάφορα still frames από τα δορυφορικά βίντεο σε κολάζ, σχέδια, γραφικά και νέο κινηματογραφικό υλικό, συνθέτοντας μια διαθεματική έκθεση με video art, μουσική, εικαστικά και ποίηση. Αυτά τα 40 νέα εικαστικά έργα συνδυάζονται με τις παράλληλες κινηματογραφικές προβολές, ζωντανή μουσική και συζητήσεις σε μια πρωτόγνωρη ανίχνευση του καλλιτεχνικού κόσμου του Μίκη Θεοδωράκη.

Το «Mikis Satellites» θα υποδεχτεί το κοινό στο χώρο Metaphor Athens (Δορυλαίου 10, Πλατεία Μαβίλη) το τετραήμερο 28 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου από τις 5:00 έως τα μεσάνυχτα.

Ώρες λειτουργίας έκθεσης: 5:00-12:00 μ.μ.

Περισσότερες πληροφορίες: 210 6451169

Παράλληλο πρόγραμμα

ΠΕΜΠΤΗ, 28.9.2023

6:30 μ.μ.: Εγκαίνια

7:30 μ.μ.: Επίσημη έναρξη με τους Ντέπυ Βρεττού, Gail Holst-Warcraft, Μιχάλη Αργυρού, Αστέρη Κούτουλα και άλλους καλεσμένους

9:00-9:30 μ.μ.: ELECTRA 21 (Killing the parents) - πειραματική προβολή 4 ταινιών σε split screen – Ζωντανή μουσική υπόκρουση με τους Στέφανο Χυτήρη και Στέφανο Θεοδωράκη (κρουστά)

10:00-11:30 Dance Fight Love Die – With Mikis on the Road

Προβολή της ταινίας Ταξιδεύοντας με τον Μίκη

Q&A συζήτηση με τον Αστέρη Κούτουλα και άλλους συντελεστές της ταινίας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 29.9.2023

Ώρες λειτουργίας έκθεσης: 5:00-12:00 μ.μ.

7:30 μ.μ.: Συζήτηση για τους Μάνο Χατζιδάκι - Μίκη Θεοδωράκη με τους Πάρι Κωνσταντινίδη, Μαργαρίτα Θεοδωράκη και την Άννα Γούλα

9:00-9:30 μ.μ.: MEDEA 21 (Killing the children) - πειραματική προβολή 4 ταινιών σε split screen - Ζωντανή μουσική υπόκρουση με τους Στέφανο Θεοδωράκη και Στέφανο Χυτήρη (κρουστά)

10:30 μ.μ.: ΤΟ ΤΕΡΑΤΩΔΕΣ ΑΡIΣΤΟΥΡΓΗΜΑ του Γιάννη Ρίτσου

Απομνημονεύματα ενός ήσυχου ανθρώπου που δεν ήξερε τίποτα.

Ανάγνωση με τους Ραφίκα Σάουις, Άννα Γούλα, Πάνο Μπόρα, Αρίσταρχο Παπαδανιήλ, Αστέρη Κούτουλα - παράλληλα με μία ταινία/φάντασμα

ΣABATO, 30.9.2023

Ώρες λειτουργίας έκθεσης: 5:00-12:00 μ.μ

6:00-12:00 μ.μ.: Happenings με τον Αστέρη Κούτουλα και καλεσμένους του.

KYΡIAKH, 1.10.2023

Ώρες λειτουργίας έκθεσης: 5:00-12:00 μ.μ

7:30-8:15 μ.μ.: ΜΑΟΥΤΧΑΟΥΖΕΝ - Αρίσταρχος Παπαδανιήλ (τραγούδι), Άρης Ζέρβας (τσέλλο)

9:00-9:30 μ.μ.: HXORAMA προβολή αυτοβιογραφικής ταινίας μικρού μήκους του Γιώργου Θεοδωράκη

10:30-11:15 μ.μ.: ZORBA IN VERONA - πειραματική ταινία μπαλέτου με την χορογραφία του Lorca Massine, κινηματογραφημένη από τον Γιώργο Θεοδωράκη σε σκηνοθεσία Αστέρη Κούτουλα και Δημήτρη Αργυρίου.