5+1 facts που δεν ήξερες για τους θρυλικούς Offspring

Έχουν πουλήσει πάνω από 45 εκατομμύρια δίσκους. Είναι ένα από τα κορυφαία punk rock συγκροτήματα του πλανήτη με πολλά από τα hits τους να είναι λατρεμένα ακόμα και από ανθρώπους που δεν έχουν την παραμικρή ιδέα από τη μουσική αυτή.

Ποιος, εξάλλου, δεν έχει πωρωθεί στο άκουσμα του “The Kids Aren’t Alright”; Ποιος δεν έχει χορέψει όταν ο dj βάζει το “Why Don’t You Get a Job”; Ποιος δεν έχει κολλήσει στο repeat για 20 συνεχόμενες φορές το “Come Out And Play”;

Ο λόγος φυσικά για τους θρυλικούς Offspring, την μπάντα από την California, την οποία θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε από κοντά στην Ελλάδα και συγκεκριμένα την Κυριακή 9 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού, στο πλαίσιο του Release Athens 2024 .

1. Τη γνωστότερη ατάκα τους την πλήρωσαν με ένα κερασμένο burger

Είναι σίγουρα γνωστή και όχι μόνο στους πολύ φανατικούς της μπάντας. Το “You got to keep ‘em separeted” από το “Come Out And Play” ηχογραφήθηκε από τον Blackball, ένας άσχετο τύπο που ήταν φίλος της μπάντας.

Με μόλις 2 takes έφτιαξε ένα από τα πιο διάσημα ρεφρέν στην ιστορία της punk μουσικής. Τι κέρδισε από αυτό; Ένα κερασμένο burger και μία φωτογραφία με τον Snoop Dogg. Επίσης το να μείνει στην αιωνιότητα.

2. Ο Dexter Holland έχει διδακτορικό

Παρά τα πολλά χρόνια των tours και των ηχογραφήσεων, ο frontman των Offspring κατάφερε τελικά να πάρει το διδακτορικό του δημοσιεύοντας μία έρευνα 175 σελίδων σχετικά την κυτταρική δομή του HIV και τις αλληλεπιδράσεις του με άλλους ιούς. Όταν λέμε τρομερός τύπος, το εννοούμε.

Fun fact: Λόγω των γνώσεών του στα μαθηματικά, πήρε και το ψευδώνυμο Dexter.

3. Στην κορυφή έφτασαν μετά από πολύ κόπο

Oι Offspring κατάφεραν να γίνουν μεγάλη mainstream μπάντα και να πουλήσουν εκατομμύρια albums, αφού πρώτα πάλευαν για πάνω από μία δεκαετία με την ανωνυμία. Τελικά, τα κατάφεραν αφού έβγαλαν το Smash το 1994.

Η edgy μουσική τους βρήκε πολύ γρήγορα fans και οι πωλήσεις ήταν εντυπωσιακές από πολύ νωρίς: 11 εκατομμύρια δίσκοι εξαφανίστηκαν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Φυσικά δεν το περίμεναν. Λέει κάπου ο κιθαρίστας της μπάντας: «Όταν κάναμε το "Smash", ήμασταν μία punk μπάντα που είχε συμβόλαιο με ένα punk label. Όταν, λοιπόν, το Smash απογειώθηκε, ήταν σχεδόν τρομακτικό».

4. O Noodles δεν ήταν και πολύ αισιόδοξος για την μπάντα

Όταν ο Dexter Holland προσκάλεσε τον Noodles να συμμετάσχει στην μπάντα, η απάντηση του δεύτερου ήταν αμέσως θετική. Όπως αποκάλυψε αργότερα βέβαια, οι προσδοκίες του ήταν πολύ χαμηλές.

«Ήταν απλά punk rock, αγαπούσα τη μουσική, τα τραγούδια αλλά ειλικρινά δεν έβλεπα ότι όλο αυτό μπορεί να πάει κάπου. Αν έλεγες σε κάποιον ότι “είμαι σε punk μπάντα και έτσι βγάζω τον μήνα μου” θα γέλαγε μέσα στη μούρη σου».

5. Δεν τα πάνε και πολύ καλά με τις σαπουνόπερες

Ήταν 8 Αυγούστου του 2013 όταν ο μυθοπλαστικός χαρακτήρας Patrick Reid βρήκε τραγικό θάνατο σε ένα επεισόδιο της σαπουνόπερας “Offspring” σοκάροντας πάνω από ένα εκατομμύριο τηλεθεατές. Το κατευόδιο έγινε στο Twitter όπου χιλιάδες χρήστες έστελναν μηνύματα σε..λάθος λογαριασμό, σε αυτόν την μπάντας.

@CarlsCarla Some of us are glad he's gone. That prick got what he deserved. -Niz — The Offspring (@offspring) August 7, 2013

Όταν το κατάλαβαν από τους Offspring διέλυσαν το κοινό τρολάροντας: «Ο βλάκας πήρε αυτό που του άξιζε». Αργότερα, ο Noodles σχολίαζε γι’ αυτό το τρολάρισμα: «Οφείλεις να κοροϊδέψεις τους ανθρώπους που στέλνουν τα μηνύματά τους σε λάθος λογαριασμό twitter».

Bonus. Μας είχαν λείψει

Η είδηση ότι αυτοί οι υπέροχοι τύποι θα έρθουν στην Ελλάδα, ως μέλος του line-up του Release, γέμισε με ενθουσιασμό τους χιλιάδες fans τους στη χώρα οι οποίοι είχαν πολλά χρόνια να τους δουν να φέρνουν τα πάνω-κάτω στην πόλη. Ανυπομονούμε ήδη.