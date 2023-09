Τον Φεβρουάριο του 1986 οι Metallica που έψαχναν ακόμη τον δρόμο προς την καθιέρωση στην παγκόσμια μουσική βιομηχανία, κυκλοφόρησαν τον τρίτο τους δίσκο, που έμελλε να είναι και ο πρώτος χρυσός. Το Master of Puppets θεωρείται πλέον ένα από τα κορυφαία άλμπουμ της metal έχοντας ψηφιστεί κατά κόρον από κοινό και ειδικούς σε πολλές λίστες με τους καλύτερους δίσκους όλων των εποχών. Το συγκεκριμένο άλμπουμ ωστόσο «κρύβει» και μία τραγωδία για το ίδιο το συγκρότημα, έστω και αν ήταν... η αφορμή για να συμβεί.

Το Master of Puppets είναι ο τελευταίος δίσκος που ηχογράφησαν οι Metallica με τον Κλιφ Μπάρτον, τον βασικό τους μπασίστα και στα τρία πρώτα τους άλμπουμ. Η ιστορία τόσο για την μπάντα όσο και για τον ταλαντούχο μουσικό θα μπορούσε να είναι πολύ διαφορετική αν ένα ξημέρωμα, σαν σήμερα στις 27 Σεπτεμβρίου του 1986, δεν έφευγε από τη ζωή με τραγικό τρόπο και μπροστά στα μάτια των υπόλοιπων μουσικών.

Μόλις στα 24 χρόνια του ο Μπάρτον άφησε την τελευταία του πνοή όταν καταπλακώθηκε από το λεωφορείο με το οποίο έκαναν περιοδεία οι Metallica, σε έναν θάνατο που δημιούργησε θεωρίες συνωμοσίας αλλά και ενίσχυσε μια δεισιδαιμονία που κρατά από τον Μεσαίωνα και τη μοιραία νύχτα που σκοτώθηκε ο μουσικός, επιβεβαιώθηκε.

Άσος μπαστούνι: Η τελευταία κάρτα που τράβηξε ο Μπάρτον

Ο «άσος μπαστούνι», η κάρτα αυτή της τράπουλας, έχει συνδεθεί μέσα στο πέρασμα των χρόνων με τον θάνατο. Πολλοί είναι εκείνοι που την αποκαλούν και ως «κάρτα θανάτου» θεωρώντας πως φέρνει κακοτυχία και πως τελικά έχει μοιραία αποτελέσματα. Δεν γνωρίζουμε αν οι Metallica πίστευαν σε αυτούς τους θρύλους, ωστόσο μετά από εκείνο το βράδυ, σίγουρα θα πιστεύουν.

Κατά τη διάρκεια εκείνης της περιοδείας στην Ευρώπη, τα μέλη του συγκροτήματος είχα πολλά παράπονα από τα κρεβάτια που είχε το λεωφορείο τους. Δεν ήταν ιδιαίτερα βολικά όλα, και πάντα προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν μια θέση στην κουκέτα που ήταν πιο αναπαυτική. Τα ξημερώματα της 27ης Σεπτεμβρίου, η μπάντα έφευγε από τη Στοκχόλμη με κατεύθυνση την Κοπεγχάγη, την πατρίδα του ντράμερ Λαρς Ούλριχ.

Ο μπασίστας Κλιφ Μπάρτον και ο κιθαρίστας Κερκ Χάμετ ήθελαν και οι δύο το κρεββάτι στην κουκέτα, οπότε αποφάσισαν να το παίξουν στα χαρτιά. Όποιος τραβούσε το μεγαλύτερο φύλλο θα έπαιρνε και το κρεββάτι πλάι στο παράθυρο.

Ο Κλιφ Μπάρτον ήταν ο νικητής σε αυτό το παιχνίδι, καθώς το φύλλο που τράβηξε ήταν όντως το μεγαλύτερο. Ο άσος μπαστούνι...

Οι μουσικοί ξάπλωσαν να ξεκουραστούν σκοπεύοντας να ξυπνήσουν στη Δανία. Γύρω στα ξημερώματα, το λεωφορείο γλίστρησε ξαφνικά, σε ένα κομμάτι πάγκου, όπως τουλάχιστον ισχυρίστηκε ο οδηγός και θα το δούμε στη συνέχεια. Το λεωφορείο βγήκε εκτός δρόμου και ανατράπηκε πολλές φορές. Ο Μπάρτον που κοιμόταν εκείνη τη στιγμή εκσφενδονίστηκε έξω από το πλαϊνό παράθυρο και εν συνεχεία το όχημα έπεσα πάνω σκοτώνοντάς τον - πιθανότατα - ακαριαία. Τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας σώθηκαν με κάποιους μικροτραυματισμούς. Το δυστύχημα συνέβη κοντά στη μικρή πόλη Dörarp, μεταξύ Ljungby και Värnamο, όπου πλέον υπάρχει και σχετικό μνημείο.

Ο Kirk Hammett φαίνεται να θεωρεί το ατύχημα ως πράξη της μοίρας ακόμη και μετά από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες. Ήταν απλώς τυχερός χάνοντας ένα παιχνίδι με κάρτες που τελικά του έσωσε τη ζωή.

Όπως αναφέρει το ultimateclassicrock υπάρχουν πληροφορίες έγιναν προσπάθειες να τον σώσουν κάτω από το λεωφορείο σηκώνοντάς το με γερανό, αλλά ο γερανός γλίστρησε και το λεωφορείο έπεσε πάνω του για δεύτερη φορά. Τα μέλη του συγκροτήματος και οι θεατές έχουν δώσει διαφορετικές αφηγήσεις για το εάν ο Μπάρτον πέθανε κατά την πρώτη πρόσκρουση ή όταν το λεωφορείο έπεσε ξανά, αλλά ο πολλά υποσχόμενος νεαρός σταρ πέθανε εκεί.

Ψάχνοντας τον «μαύρο πάγο»

Ο frontman των Metallica, Τζέιμς Χέτφιλντ , είπε ότι περπάτησε πάνω-κάτω στο δρόμο με τις κάλτσες και τα εσώρουχά του ψάχνοντας για μαύρο πάγο και δεν βρήκε κανένα, και οι μουσικοί εικάζουν αδιάκοπα όλα αυτά τα χρόνια για το αν το ποτό ή τα ναρκωτικά θα μπορούσαν να έπαιξαν ρόλο στο ατύχημα ή αν ο οδηγός αποκοιμήθηκε στο τιμόνι. Η έρευνα απάλλαξε τον οδηγό από κάθε παράβαση.

Οι Metallica το 1985

Ο Μπάρτον αποτεφρώθηκε και οι στάχτες του σκορπίστηκαν στο Maxwell Ranch στην Καλιφόρνια. Το "Orion" των Metallica παίχτηκε στην τελετή και οι στίχοι από το "To Live Is to Die" είναι χαραγμένοι στην πέτρα του μνημείου: "Cannot the kingdom of salvation take me home". Ο πρώην κιθαρίστας των Metallica, Dave Mustaine, έγραψε το "In My Darkest Hour" των Megadeth αφού άκουσε για τον θάνατο του Burton και οι πρωτοπόροι του thrash, Anthrax του αφιέρωσαν το άλμπουμ τους Among the Living.

