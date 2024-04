Born in the USA: Πώς το καπηλεύτηκε ο Ρίγκαν και η ειρωνική απάντηση του Σπρίγκστιν

To 1984 κυκλοφόρησε ένα από τα πιο πατριωτικά κομμάτια των Αμερικάνων. Ή τουλάχιστον έτσι νόμισαν όσοι δεν έδωσαν πολλή σημασία στους στίχους. Ήταν το «Born in the USA» του Μπρους Σπρίνγκστιν.

Ο τίτλος, «Γεννημένος στις Η.Π.Α.» σε συνδυασμό με το δυνατό ρεφραίν του τραγουδιού, ξεγέλασαν τους πιο επιφανειακούς ακροατές, που πίστεψαν ότι το κομμάτι ήταν ένας ύμνος προς την Αμερική.

Στην πραγματικότητα, οι στίχοι του τραγουδιού ασκούν κριτική στους πολέμους που συμμετείχε η Αμερική. To «πατριωτικό» ρεφραίν όχι μόνο δεν εκθειάζει την χώρα, αλλά είναι βαθύτατα επικριτικό. Ο Σπρίνγκστιν είπε ότι το κομμάτι αναφέρεται σε «έναν άνθρωπο της εργατικής τάξης που βρίσκεται σε πνευματική κρίση. Έναν άνθρωπο που νιώθει χαμένος. Τίποτα δεν τον συνδέει με την κοινωνία πια. Είναι αποκομμένος από την κυβέρνηση και από την οικογένειά του, στο σημείο που τίποτα δεν έχει νόημα».

