Έλενα Παπαρίζου: Όλες οι εμφανίσεις της «Number One» της Ευρώπης στη σκηνή της Eurovision

Η Έλενα Παπαρίζου επιστρέφει σήμερα Πέμπτη (9/5) στη σκηνή της Eurovision και κατά τη διάρκεια του Β’ Ημιτελικού και θα τραγουδήσει ζωντανά το «My Number One», το τραγούδι με το οποίο χάρισε την πρωτιά στην Ελλάδα στον μουσικό διαγωνισμό το 2005.

Η εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου στο interval act του Β’ Ημιτελικού της Eurovision 2024 θα είναι μέρος ενός special Sing-ALong performance που ουσιαστικά καλεί τους Eurofan είτε βρίσκονται στο στάδιο του Μάλμε είτε στο σπίτι τους να τραγουδήσουν ταυτόχρονα karaoke μαζί με την αγαπημένη τραγουδίστρια το My Number One και θα εμφανίζονται σε video wall από πίσω της.

Όσο περιμένουμε, όμως, τη Number One τραγουδίστρια της Ελλάδας να εντυπωσιάσει για ακόμα μία φορά το κοινό της Eurovision, ας γυρίσουμε τον χρόνο πίσω και ας θυμηθούμε όλες τις φορές που η Έλενα Παπαρίζου μάγεψε από τη σκηνή με τις μοναδικές εμφανίσεις της.

2001 - Die For You με τους Antique

23 χρόνια πριν η Έλενα Παπαρίζου και ο Νίκος Παναγιωτίδης ως Antique εκπροσώπησαν την Ελλάδα με το «Die For You» και κέρδισαν την τρίτη θέση. Μάλιστα, δεν ήταν λίγες οι φορές κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας που η Ελλάδα φλέρταρε ακόμα και με την πρωτιά.

Αμέσως μετά την επιτυχία των Antique, η Eurovision έδειχνε να έχει γίνει «εθνική υπόθεση» και κάθε χρόνο έκτοτε απασχολούσε πάρα πολύ το κοινό και τα Μέσα, κάτι που δε γινόταν τα προηγούμενα χρόνια.

2005 - My Number One

Τέσσερα χρόνια μετά τo Die For You, η ΕΡΤ αναθέτει στην Έλενα Παπαρίζου να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision και κακά τα ψέματα, αυτή η ανάθεση μύριζε εξ αρχής «πρωτιά», τουλάχιστον ήταν ξεκάθαρο ότι αυτές ήταν οι προσδοκίες της ΕΡΤ και του κοινού.

Η Έλενα Παπαρίζου ερμήνευσε στον ελληνικό τελικό τέσσερα τραγούδια: «My Number One», «Let's Get Wild», «The Light In Our Soul» και «OK». Το πρώτο σε μουσική Χρήστου Δάντη και στίχους Ναταλίας Γερμανού ψηφίστηκε από το κοινό για να ταξιδέψει στην Ουκρανία όπου διοργανώθηκε εκείνη τη χρονιά η Eurovision.

Παρά το γεγονός ότι το τραγούδι ήταν φαβορί για τη νίκη, η Έλενα Παπαρίζου διατηρούσε χαμηλούς τόνους στις δηλώσεις της και τελικά «το σήκωσε», φέρνοντας τη Eurovision για πρώτη φορά στην Ελλάδα και ερμηνεύοντας για δεύτερη φορά το τραγούδι στο τέλος της βραδιάς.

Την ίδια χρονιά η Eurovision γιόρταζε τα 50 της χρόνια με την Έλενα Παπαρίζου να εμφανίζεται στη σκηνή του «Congratulations» σόου που διοργανώθηκε και το My Number One να ανακηρύσσεται το τέταρτο δημοφιλέστερο τραγούδι στην ιστορία της Eurovision.

2006 - My Number One και Mambo

Το 2006 η Eurovision διοργανώνεται στο ΟΑΚΑ στην Αθήνα και η Έλενα Παπαρίζου ανεβαίνει δύο φορές στη σκηνή: την πρώτη τραγουδάει το νικητήριο τραγούδι «My Number One» που την ανέβασε στην κορυφή της Ευρώπης και τη δεύτερη κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, το «Mambo» που συμπεριλαμβανόταν στο τότε νέο της άλμπουμ, «Υπάρχει Λόγος».

Μάλιστα, η εμφάνισή της εντυπωσίασε τόσο τον σχολιαστή του BBC, Τέρι Γουόγκαν, ο οποίος είπε ότι «Η Έλενα μας αποδεικνύει ότι εάν το ήθελε, μπορούσε να κερδίσει και φέτος», μία φράση που έχει αφήσει εποχή στα χρονικά της Eurovision.

2021 - My Number One

15 χρόνια αργότερα η Έλενα Παπαρίζου επέστρεψε στη Eurovision και τραγούδησε το «My Number One» κατά τη διάρκεια του «Rock The Roof», ενός σπέσιαλ interval act όπου παλαιότεροι νικητές παρουσίασαν τα τραγούδια τους που τους οδήγησαν στην κορυφή.

Το σίγουρο είναι ότι και η σημερινή εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου στη σκηνή της Eurovision 2024 κατά τη διάρκεια του Β' Ημιτελικού αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον και ανυπομονησία και εάν κρίνουμε από τα πλάνα από τις πρόβες που έχουν κυκλοφορήσει τις τελευταίες ώρες, είναι σίγουρο ότι η αγαπημένη τραγουδίστρια θα μαγέψει και πάλι το κοινό.