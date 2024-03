Έρικ Κάρμεν: Πέθανε ο δημοφιλής τραγουδιστής - Ήταν μέλος των Raspberries

Ο Έρικ Κάρμεν, μεταξύ άλλων κύριος τραγουδιστής του συγκροτήματος Raspberries, και γνωστός από τις σόλο επιτυχίες του «All By Myself», «Never Gonna Fall in Love Again» και «Hungry Eyes» πέθανε σε ηλικία 74 ετών, όπως μεταδίδει σχετικά ο Guardian.

Ο θάνατος του Έρικ Κάρμεν έγινε γνωστός από τη σύζυγό του, Έιμι, μέσα από ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα του τραγουδιστή, ωστόσο δεν διευκρινίστηκαν τα αίτια θανάτου του.

«Με τεράστια θλίψη μοιραζόμαστε τη σπαρακτική είδηση του θανάτου του Έρικ Κάρμεν» έγραψε αρχικά η σύζυγός του, για να προσθέσει: «Ο γλυκός, αγαπητός και ταλαντούχος Έρικ μας, έφυγε από τη ζωή στον ύπνο του, μέσα στο Σαββατοκύριακο. Του έδινε μεγάλη χαρά να ξέρει ότι, για δεκαετίες, η μουσική του άγγιξε τόσους πολλούς και θα είναι η μόνιμη κληρονομιά του. Σας παρακαλούμε να σεβαστείτε την ιδιωτική ζωή της οικογένειας καθώς θρηνούμε την τεράστια απώλειά μας».

Έρικ Κάρμεν: Ποιος ήταν

Ο Αμερικανός τραγουδιστής ήταν πίσω από πολλές τεράστιες επιτυχίες στις δεκαετίες του 1970 και 1980, ξεκινώντας από την εποχή που ήταν τραγουδιστής των Raspberries, γράφοντας ή συνυπογράφοντας τα περισσότερα από τα τραγούδια τους, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου, Go All the Way.

Όταν οι Raspberries διαλύθηκαν το 1975, ο Έρικ Κάρμεν ξεκίνησε τη σόλο καριέρα του. Τα δύο πρώτα του τραγούδια έγιναν γρήγορα επιτυχίες.