Eurovision: Ζήτησαν από την εκπρόσωπο του Ισραήλ να μην βγαίνει από το δωμάτιό της - Διαμάχη για τη συμμετοχή

Οδηγίες να μην εγκαταλείπει το δωμάτιο του ξενοδοχείου στο οποίο διαμένει στη Σουηδία, έχει λάβει η τραγουδίστρια που εκπροσωπεί το Ισραήλ στην Eurovision.

Η 20χρονη Έντεν Γκόλαν έφτασε στο Μάλμε μία εβδομάδα νωρίτερα από το προβλεπόμενο και έχει λάβει οδηγίες από την υπηρεσία ασφαλείας του Ισραήλ, Shin Bet, να παραμείνει στο δωμάτιό της και να φεύγει μόνο για επίσημες εκδηλώσεις της Eurovision.

Η σύσταση στην 20χρονη έγινε εξαιτίας των διαδηλώσεων κατά του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας που έχουν στο επίκεντρο την αιματοχυσία αμάχων από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Η σουηδική αστυνομία βρίσκεται σε εγρήγορση ενώ ζήτησε ενισχύσεις από τη Δανία και τη Νορβηγία. Σημειώνεται ότι η φετινή διοργάνωση είναι μια από τις πιο αμφιλεγόμενες στην ιστορία του διαγωνισμού κυρίως λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ.

Αυτή τη χρονιά, λόγω του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας υπήρξαν εκκλήσεις για μποϊκοτάρισμα της εκδήλωσης ενώ περισσότεροι από 1.000 Σουηδοί καλλιτέχνες και 1.400 Φινλανδοί εργαζόμενοι στον χώρο της τέχνης ζήτησαν να απαγορευτεί η συμμετοχή του Ισραήλ.

Η διαμάχη για το τραγούδι του Ισραήλ

Η Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) είχε απειλήσει το Ισραήλ ότι θα αποκλειστεί αν η Έντεν Γκόλαν δεν ξαναέγραφε το τραγούδι της με τίτλο «October Rain», καθώς θεωρήθηκε πολύ πολιτικά φορτισμένο λόγω του τίτλου του που παρέπεμπε στην επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Το τραγούδι ανακατασκευάστηκε και μετονομάστηκε σε «Hurricane», διασφαλίζοντας έτσι ότι θα μπορούσε να διαγωνιστεί.

Μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο, η Έντεν Γκολάν είπε ότι της προκάλεσε έκπληξη το γεγονός ότι οι διοργανωτές απέρριψαν το «October Rain». «Σοκαρίστηκα όταν η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση δεν ενέκρινε το τραγούδι», είπε η Γκολάν. «Δεν νομίζω ότι η πρώτη εκδοχή ήταν πολιτική».

Ωστόσο, ορισμένοι από τους αρχικούς στίχους, όπως το «There is no air to breathe» και «They were all good children, every one of them», θεωρήθηκε ότι αφορούν θύματα της επίθεσης της Χαμάς.

Κάποιοι από τους νέους στίχους του τραγουδιού όπως το «I’m still broken from this hurricane» για ορισμένους εξακολουθούν να παραπέμπουν στην επίθεση της 7η Οκτωβρίου αλλά η EBU τους έχει εγκρίνει.