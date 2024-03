Η ιστορική συναυλία της Τίνα Τέρνερ στη Νέα Φιλαδέλφεια - Ξεσήκωσε 40.000 θεατές

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, Τίνα Τέρνερ έμεινε στην ιστορία ως η «βασίλισσα της ροκ εν ρολ». Τραγούδησε κομμάτια που άφησαν εποχή, όπως το «You’re Simply The Best», και έδωσε συναυλίες σε δεκάδες χώρες του κόσμου. Ανάμεσα σε αυτές ήταν και η Ελλάδα.

Επισκέφθηκε την Αθήνα για πρώτη και τελευταία φορά στις 28 Αυγούστου 1990, στο πλαίσιο της περιοδείας «The Foreign Affair – Farewell Tour».

Η συναυλία , όπως μαρτυρά και το εισιτήριο στην αρχική φωτογραφία, έγινε στο γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και οι 40.000 θαυμαστές της «γιαγιάς της ροκ» παραληρούσαν. «So you want some action?» φώναξε η 51χρονη τότε Τίνα Τέρνερ και έδωσε το έναυσμα για τον χαμό που θα ακολουθούσε.

