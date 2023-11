Μαράια Κάρεϊ: Τρολάρει τον εαυτό της και κηρύσσει την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου

Τα τελευταία χρόνια η «βασίλισσα των Χριστουγέννων», Μαράια Κάρεϊ, έχει θεσπίσει μια νέα «παράδοση»: να κηρύσσει μέσα από το προφίλ της στο Instagram την έναρξη της χριστουγεννιάτικης εορταστικής περιόδου αμέσως μετά το Halloween.

Έτσι, λοιπόν και φέτος, η Μαράια Κάρεϊ δεν απογοήτευσε τους φαν της και ανέβασε σήμερα Τετάρτη (1/11) στο Instagram ένα βίντεο με το οποίο μας υπενθυμίζει πως ήρθε η ώρα για… Χριστούγεννα και για να ξανακολλήσει στο repeat το κλασικό πλέον της τραγούδι, All I Want for Christmas, το οποίο της χαρίζει μόνο κάθε Δεκέμβριο έσοδα ύψους περίπου 600.000 δολαρίων.

Στο βίντεο τη βλέπουμε μέσα σε ένα τεράστιο διάφανο κουτί από πάγο, το οποίο τελικά σπάει με τη φωνή της και τότε βγαίνει από μέσα εκείνη ντυμένη Αγιοβασιλίτσα, ενώ ακούγεται το All I Want For Christmas.

«Ήρθε η ώρα», γράφει στη λεζάντα η Μαράια Κάρεϊ και παρότι τον καιρό στην Ελλάδα τουλάχιστον, για την ώρα χριστουγεννιάτικο δεν τον λες, ημερολογιακά οι γιορτές όλο και πλησιάζουν.

Εάν κρίνουμε δε από την κεντρική ιδέα του βίντεο, μάλλον η Μαράια Κάρεϊ πρέπει να έχει δει τα memes που κυκλοφορούσαν στα social media το προηγούμενο διάστημα και τα οποία «προειδοποιούσαν» τους χρήστες ότι όσο περνούν οι ημέρες, «εκείνη ξεπαγώνει». Έτσι, και την «παράδοση» τίμησε και τη μετέτρεψε σε ευκαιρία για να τρολάρει τον εαυτό της.