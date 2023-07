Μπρίτνει Σπίαρς: Το νέο της τραγούδι είναι εντελώς άβολο

Να ξεκαθαρίσω κάτι. Τη λατρεύω την Μπρίτνει Σπίαρς. Μεγάλωσα με τα άλμπουμ της, κατανοούσα απόλυτα το breakdown της και περίμενα πώς και πώς να επιστρέψει στη σκηνή, για να μάς χαρίσει τα μαγικά της σόου.

Η αρχή της επιστροφής έγινε πριν από έναν ακριβώς χρόνο, με το κομμάτι "Hold Me Closer", σε συνεργασία με τον Έλτον Τζον. Εξαιρετικά καλοκαιρινό hit, που της ταίριαζε σε όλα τα επίπεδα. Τώρα είπε να κάνει μία ακόμη συνεργασία με τον Will.i.am, που τον ξέρεις από τους Black Eyed Peas.

To "Mind Your Business" είναι σίγουρα ένας τίτλος που ταιριάζει σε όλα αυτά που έχει ζήσει η Μπρίτνει, με την οικογένειά της να έχει τον έλεγχο της ζωής της μέχρι πρόσφατα.

Το τραγούδι όμως είναι άβολο. Αδιάφορη μουσική, ραπ από την Μπρίτνει που δεν της ταιριάζει καθόλου. Παρόλα αυτά, οι στίχοι είναι αυτοβιογραφικοί.

«Οι παπαράτσι με βγάζουν φωτό. Είμαι η οικονομία. Με ακολουθούν». Απειλεί να ξαμολήσει τα σκυλιά και γενικά κάτι συνεχίζει να μην πηγαίνει καλά. Στο δε βίντεο, η φωτογραφία της είναι από το μακρινό παρελθόν, λες και δεν ήθελε να συμμετάσχει στο οπτικό κομμάτι. Αν υπάρχει κάτι που μάς καθησυχάζει, αυτό είναι η αυτοβιογραφία της που καταφτάνει στις 24 Οκτωβρίου.

Στο "The Woman In Me", η Σπίαρς μιλά για το προσωπικό της ταξίδι, αλλά και για τα τελευταία 13 χρόνια, που βρισκόταν υπό την κηδεμονία και τον πλήρη έλεγχο του πατέρα της. Λέει την ιστορία της από τη δική της πλευρά, αλλά μιλά και για τη μητρότητα, την αγάπη της για τη μουσική, την ελευθερία, την πίστη και την ελπίδα.