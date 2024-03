Ο Sting επιστρέφει στο Ηρώδειο για μία συναυλία

Στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού για μία συναυλία επιστρέφει ο Sting. Συνοδευόμενος από μια ηλεκτρική ροκ μπάντα, ετοιμάζεται να προσφέρει μια ενθουσιώδη και δυναμική εμφάνιση, παρουσιάζοντας τα πιο αγαπημένα του τραγούδια κατά τη διάρκεια της επιτυχημένης του καριέρας τόσο ως μέλος των Police όσο και ως σόλο καλλιτέχνης.

Το setlist την Παρασκευή 5 Ιουλίου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών - Επιδαύρου, στη σκιά της Ακρόπολης θα περιλαμβάνει διαχρονικά και πλέον κλασικά τραγούδια όπως τα Fields of Gold, Roxanne, Every Breath You Take, Message in a Bottle, μεταξύ πολλών άλλων από τα εμβληματικά του τραγούδια.

Ο συνθέτης, τραγουδιστής-στιχουργός, ηθοποιός, συγγραφέας και ακτιβιστής Sting γεννήθηκε στο Νιούκαστλ της Αγγλίας πριν μετακομίσει στο Λονδίνο το 1977 για να δημιουργήσει το συγκρότημα The Police μαζί με τον Stewart Copeland και τον Andy Summers. Η μπάντα κυκλοφόρησε πέντε studio άλμπουμ, κέρδισε έξι Grammy και δύο Brits, και εντάχθηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 2003.

Ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς σόλο καλλιτέχνες του κόσμου, ο Sting έχει λάβει επιπλέον 11 βραβεία Grammy, δύο Brits, μια Χρυσή Σφαίρα, ένα Emmy, τέσσερις υποψηφιότητες για Όσκαρ, μία υποψηφιότητα για ΤΟΝΥ, και έχει πουλήσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια άλμπουμ τόσο με τους Police όσο και ως σόλο καλλιτέχνης. Είναι μέλος του Songwriters Hall of Fame και έχει λάβει τιμητικές διακρίσεις από το Kennedy Center, καθώς και τιμητικά Διδακτορικά Διπλώματα Μουσικής από το Πανεπιστήμιο Northumbria (1992), το Berklee College of Music (1994), το Πανεπιστήμιο του Newcastle (2006) και το Πανεπιστήμιο Brown (2018).

Ο Sting, σε συνεργασία με τον Martin Kierszenbaum από την Cherrytree Music Company, έχει εμφανιστεί σε περισσότερες από 15 ταινίες, διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές και έχει συγγράψει δύο βιβλία, συμπεριλαμβανομένου του best-seller μυθιστορήματος “Broken Music”, σύμφωνα με τη λίστα των New York Times. Το 1989 πρωταγωνίστησε στην παράσταση The Threepenny Opera στο Broadway. Το πιο πρόσφατο θεατρικό του έργο είναι το υποψήφιο για Tony μιούζικαλ The Last Ship, εμπνευσμένο από τις αναμνήσεις του για τη ναυπηγική κοινότητα του Wallsend στο βορειοανατολικό τμήμα της Αγγλίας, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε.

Το 2019 κυκλοφόρησε το άλμπουμ My Songs, με σύγχρονες ερμηνείες των πιο διάσημών του επιτυχιών, και ακολούθησε περιοδεία σε όλο τον κόσμο και μια επιτυχημένη σειρά εμφανίσεων στο Las Vegas. Το πιο πρόσφατο άλμπουμ του, The Bridge, επιδεικνύει την πολυπλοκότητα και την ποικιλία της δημιουργικής του διαδρομής, αντιπροσωπεύοντας διάφορες φάσεις και στυλ από όλη την απαράμιλλη καριέρα του. Πρόσφατα, ο Sting έκανε την παραγωγή στο άλμπουμ του Shaggy, Com Fly Wid Mi, όπου ο εμβληματικός καλλιτέχνης της reggae ερμηνεύει τα τραγούδια του Sinatra σε ρυθμό reggae και τιμήθηκε με υποψηφιότητα για Grammy.

Πέρυσι, ο Sting έγινε εταίρος της Ivors Academy – η υψηλότερη τιμή που διατίθεται σε όσους έχουν αναδιαμορφώσει και επαναπροσδιορίσει την τέχνη και την τεχνική της μουσικής δημιουργίας, ενώ το τραγούδι του Every Breath You Take προστέθηκε στο Billions Club του Spotify, έχοντας συγκεντρώσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο streams στην πλατφόρμα, με το αντίστοιχο μουσικό βίντεο να ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο streams στο YouTube.

Η υποστήριξη του Sting προς οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως η Amnesty International και το Live Aid αντικατοπτρίζει την τέχνη του με την καθολική της επίδραση. Μαζί με τη σύζυγό του, Trudie Styler, ο Sting ίδρυσε το Rainforest Fund το 1989 για να προστατεύσει τα τροπικά δάση του κόσμου και τους πληθυσμούς που ζουν εκεί. Μαζί έχουν διοργανώσει 19 φιλανθρωπικές συναυλίες με σκοπό την οικονομική ενίσχυση και την ευαισθητοποίηση για τους ευάλωτους πόρους του πλανήτη μας. Από την ίδρυσή του, το Rainforest Fund έχει επεκταθεί σε ένα δίκτυο οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από 20 χώρες σε τρεις ηπείρους.

Tην Παρασκευή 5 Ιουλίου, ο Sting θα μας υποδεχθεί στο Ηρώδειο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου για μια μαγευτική βραδιά με όλες τις τεράστιες επιτυχίες του, που θα μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη όλων μας.