Οι Cradle of Filth και η γοτθική μεγαλοπρέπεια που πλημμύρισε την Αθήνα

Μετά από ένα ευτράπελο και μία φοβερή καθυστέρηση στα σύνορα Τουρκίας - Ελλάδας, οι Cradle of Filth αναγκάστηκαν να ακυρώσουν την εμφάνισή τους στη Θεσσαλονίκη. Το γεγονός αυτό δεν επηρέασε το live τους στην Αθήνα, αφού μέσα στην ατυχία, μπορεί να λειτούργησε και θετικά για τα φαντάσματα μέσα στην… ομίχλη.

«Είμαστε ακόμη ζωντανοί ή περίπου ζωντανοί» είπε ο Dani Filth σε μία πρώτη ανάπαυλα ανάμεσα στα καταιγιστικά tracks τους, δίνοντας το σύνθημα για το ότι άφησε πίσω μία… στραβή και ήταν έτοιμος να προσφέρει απανωτά ηλεκτροσόκ στο κοινό που είχε γεμίσει το Fuzz.

Drift, Sick N’ Beautiful και Wednesday 13 είχαν ανοίξει το δρόμο για τους Cradle of Filth την ώρα που το κοινό ήταν έτοιμο να βυθιστεί ακόμη περισσότερο στην σκοτεινή τους γοητεία.

Το εμβληματικό μικρόφωνο του Dani, γέμιζε από νωρίς τη σκηνή την ώρα του soundcheck και το ίδιο έκανε και ο πανύψηλος σκελετός στα δεξιά της σκηνής. Το συγκρότημα ήταν πιστό στο πρόγραμμα καθώς στις 22:00 ακριβώς, το Existential Terror σάρωσε τους πάντες με τα συμφωνικα στοιχεία να ντύνουν την ατμόσφαιρα.

Το setlist ήταν ένα σχολαστικά κατασκευασμένο μωσαϊκό, συνυφαίνοντας κλασικά κομμάτια όπως το "Nymphetamine" και το "Her Ghost in the Fog" με νεότερες προσθήκες πάντα δίπλα στον χαρακτηριστικό ήχο της μπάντας.

Η σκηνική παρουσία του συγκροτήματος ήταν -όπως πάντα- μαγευτική και φυσικά ιδιαίτερη. Ο Dani Filth περιφερόταν στη σκηνή με τη θεατρικότητά του να προσδίδει έναν αέρα σκοτεινής μεγαλοπρέπειας σε κάθε κίνησή του. Αεικίνητος, προκαλούσε συνεχώς το κοινό ενώ τα pit δεν σταματούσαν σε τραγούδια όπως το The Principle of Evil Made Flesh.

Οι κιθαρίστες Richard Shaw και Marek 'Ashok' Šmerda εξαπέλυαν καταιγιστικά riffs ενώ και οι δύο είχαν καθοριστικό ρόλο στο να “λειτουργήσει” η σχέση με το κοινό, κάνοντας τα δικά τους νοήματα προς αυτό.

Ισως η πραγματική μαγεία της βραδιάς να βρισκόταν στη στενή σχέση μεταξύ μπάντας και κοινού. Μπορεί οι Cradle of Filth, να έχουν επισκεφθεί αρκετές φορές τη χώρα μας, όμως το κοινό είναι σαφές πως δεν τους έχει χορτάσει.

Και δεν είναι μόνο το ότι βράδυ Κυριακής ήταν εκεί για να χτυπηθεί αλλά και το ότι ασταμάτητα το “Filth, Filth, Filth”, δονούσε το χώρο. Καθώς το πλήθος ανέβαινε ήταν φανερό ότι επρόκειτο για κάτι περισσότερο από μια απλή συναυλία ενωμένη από την κοινή αγάπη για το ιδιαίτερο στυλ των Cradle of Filth.

Στην Αθήνα, οι Cradle of Filth απέδειξαν για άλλη μια φορά ότι είναι δάσκαλοι της τέχνης τους και γιατί δεν ήταν απλά μία μόδα που με τον τρόπο του “σοκαρίσματος” θα έμεναν για λίγο καιρό στη μουσική επιφάνεια.