Οι James στην Ελλάδα για δύο συναυλίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Οι James έρχονται ξανά στη χώρα μας επιβεβαιώνοντας τη σχέση λατρείας που έχουν αναπτύξει με το ελληνικό κοινό. Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη και Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού στην Αθήνα οι James θα συναντηθούν και πάλι με τους χιλιάδες Έλληνες fans που ανυπομονούν για δύο ακόμη ιστορικές συναυλίες του αγαπημένου ροκ συγκροτήματος, ειδικά μετά την περσινή μαγευτική sold out εμφάνισή τους στο Ηρώδειο.

Οι James έχουν αφήσει εποχή στη βρετανική μουσική σκηνή με τη μακρόχρονη και πολυσχιδή καριέρα τους. Από τις πρώτες τους εμφανίσεις στις αρχές της δεκαετίας του '80 έως και σήμερα, οι James έχουν αναδειχθεί ως ένα από τα πιο εμπορικά και καλλιτεχνικά επιτυχημένα γκρουπ των τελευταίων 40 χρόνων.

Ξεκινώντας από το Μάντσεστερ στις αρχές της δεκαετίας του 1980 οι James αναδείχθηκαν στους προπάτορες της indie/ alternative ροκ σκηνής σε όλο τον κόσμο, στρέφοντας τα βλέμμα κοινού και μουσικοκριτικών πάνω τους χάρη στο αδιαπραγμάτευτο ταλέντο τους και τα all time classic hits τους που διαδέχονταν το ένα το άλλο. “Sit Down”, “Laid”, “She’s a Star”, “Sometimes”, “Senorita”, “Getting away with it (All Messed Up)” είναι μόνο κάποια από τα τραγούδια που καθιέρωσαν τους James ως ροκ superstars αφού έγιναν ύμνοι για γενιές και γενιές οπαδών τους

Συνολικά, η καριέρα των James αποτελεί ένα από τα πιο αξιοσημείωτα κεφάλαια στη βρετανική μουσική ιστορία. Με τη συνεχή τους εξέλιξη και τη δέσμευσή τους στην τέχνη, τη στιχουργική ευφυΐα και μουσική τους ποικιλομορφία συνεχίζουν να εμπνέουν και να κερδίζουν τις καρδιές των οπαδών τους παγκοσμίως.

Έχοντας κυκλοφορήσει περισσότερα από 17 άλμπουμ, από το “Stutter” (1986) μέχρι το περσινό “Βe opened by the Wonderful” (2023) κρατούν αναλλοίωτη τη φήμη τους, χάρη στις εντυπωσιακές live εμφανίσεις τους που αποδεικνύουν ότι ο ιδιοφυής Tim Booth και η παρέα τους δεν έχουν χάσει τη σπιρτάδα και την ικανότητα να ξεσηκώνουν τα πλήθη που τους παρακολουθούν σε όλο τον κόσμο.

Την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη και την Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού στην Αθήνα οι James θα δώσουν δύο καθηλωτικές συναυλίες από τις οποίες δεν πρέπει να λείψει κανείς, αποδεικνύοντας πως: «We’re getting away with James cause that’s the living»!

Πληροφορίες προπώλησης

H προπώληση για το fan club του συγκροτήματος ξεκινά την Τρίτη 16 Απριλίου στις 12:00 μέσω ενημερωτικού email που θα λάβουν τα μέλη του.

Η γενική προπώληση θα ξεκινήσει την Πέμπτη 18 Απριλίου στις 12:00 μέσω του www.ticketmaster.gr