Peak: Το videoclip του Theodore που μας άφησε χωρίς ανάσα

Βλέποντας για πρώτη φορά το βιντεοκλίπ του νέου τραγουδιού του Theodore, με τίτλο 'Peak', το πρώτο που μου ήρθε στο μυαλό, ήταν ο παρακάτω στίχος, από το 'Exit Music' των Radiohead.

Breathe, keep breathing

Don't lose your nerve

Breathe, keep breathing

I can't do this alone

Πρόκειται για ένα βιντεοκλίπ που σκηνοθέτησε ο Αλέξανδρος Σταματιάδης, ένας έμπειρος δημιουργός, που γνωρίσαμε μέσα από τις συνεργασίες του για τα μουσικά βίντεο καλλιτεχνών όπως Good Job Nicky, Γιώργο Μαζωνάκη, Μαρίζα Ρίζου, Leon of Athens κ.α. Η χορευτική μικρού μήκους ταινία του Σταματιάδη, AΓΚΑΘΙ (2022), προβλήθηκε στο PÖFF Shorts, µέρος του Tallinn Black Nights Film Festival (Εσθονία, 2022) και στο Aesthetica Short Film Festival (York, 2022). Η δουλειά του έχει προβληθεί και στο Cinedans (Ολλανδία, 2024), InShadow (Πορτογαλία, 2022).

Αφού ολοκληρώσαμε με τις εισαγωγές, θα περάσουμε στο κυρίως θέμα, και στην πρωταγωνίστρια του, την Αλεξάνδρα Σταματοπούλου, παραολυμπιακή αθλήτρια κολύμβησης. Στο 'Peak' την βλέπουμε δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο, αφουγκραζόμαστε την αγωνία της, συντονίζουμε τις ανάσες μας στο ρυθμό της δικής της, λίγο πριν βουτήξει στο νερό. Η Αλεξάνδρα προπονείται στην πισίνα, και μοιάζει να έχει πραγματοποιήσει μια κατάβαση σε κόσμο άγνωστο. Ο κόσμος αυτός μπορεί να είναι τα ρεκόρ, οι απάτητες κορυφές που ονειρεύεται να κατακτήσει. Με κάθε της δρασκελιά, νομίζεις πως αφήνει πίσω συμβιβασμούς, απαγορεύσεις, περιορισμούς, που μπροστά στο θάρρος της έγιναν συντρίμμια. Τελικά, μαθαίνουμε να ανασαίνουμε κάθε μέρα, λίγο πριν βρεθούμε αντιμέτωποι με νέες κορυφές. Αξίζει να «βυθιστείτε» σε αυτό το μουσικό βιντεοκλίπ.

«Never felt this way», λέει ο Theodore

και η Αλεξάνδρα κολυμπάει σαν να είναι η πρώτη φορά!



Λίγα λόγια και από τον δημιουργό

“Έχοντας παραβρεθεί σε αρκετούς αγώνες και προπονήσεις του, ήθελα καιρό να κάνω ένα πρότζεκτ γύρω από αθλητές Α.Μ.Ε.Α και την αδιανόητη δύναμη ψυχής και σώματος που καταβάλουν... Έπειτα από αρκετές συναντήσεις και κουβέντες με την Αλεξάνδρα, μου είπε ότι αυτό που φοβάται περισσότερο είναι να κλείσει την καριέρα της, χωρίς να πάρει μια διάκριση στους επόμενους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό είναι για την Αλεξάνδρα και για εμένα, η ειλικρίνεια και πραγματικότητα που δείχνουμε στο «Peak».”

