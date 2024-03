Πού βρίσκεται σήμερα ο Λου Μπέγκα του «Mambo no.5»

Καλωσορίσατε στο δεύτερο μισό των 90s. Μια εποχή χωρίς σφοδρές οικονομικές, κοινωνικές και άλλου είδους κρίσεις (κάποιες βρίσκονταν κοντά, και ήταν έτοιμες να ξεσπάσουν), και με μπόλικη ανεμελιά. Η ποπ κουλτούρα είχε παρασυρθεί κι αυτή από την ανεμελιά.

Οι ταινίες και οι τηλεοπτικές σειρές συχνά ήταν ανάλαφρες, η μουσική, ακόμα περισσότερο. Τα Spice Girls, οι Smash Mouth, οι 5ive, oι Backstreet Boys περιέγραφαν ζωές λουσμένες στο φως του ήλιου και αγάπες χωρίς δάκρυα. Ο Ρίκι Μάρτιν και ο Ενρίκε Ιγκλέσιας μας έπειθαν σχεδόν ότι ζούσαμε μια vida loca.

To 1999, ένα αγόρι από τη Γερμανία, με καταγωγή από τη Σικελία (μητέρα) και την Ουγκάντα (πατέρας), ερχόταν να καβαλήσει το κύμα της έκρηξης της λάτιν ποπ. Το όνομα του; Ντέιβιντ Λουμπέγκα.

Βεβαία, επειδή αυτό δεν ακουγόταν καθόλου όμορφο, το άλλαξε.

Λου Μπέγκα. Τελεία.

Προηγουμένως όμως, αξίζει να τονίσουμε ότι ο Ντειβ ο Λουμπέγκα σιχαινόταν το μάμπο, σε κάθε του νούμερο. Με το πρώτο του συγκρότημα, τους Μπαλιμπού, είχε προσπαθήσει να κάνει κάτι σαν eurodance/rap, με τρομακτική αποτυχία.

Η συνάντηση του με τον μάνατζερ Γκόαρ Μπίσενκαμπ, πιθανότητα σε κάποιο παγωμένο, βροχερό προάστιο του Βερολίνου, του άλλαξε τη ζωή. Ο Ντέιβιντ Λουμπέγκα, πίστευε πως ο Γκόαρ θα τον βοηθούσε να γίνει ράπερ. Εκείνος όμως, είχε διαφορετικά σχέδια. Ο Γκόαρ λάτρευε το μάμπο και ανυπομονούσε να δημιουργήσει ένα ρετρό, παραμυθένιο κομμάτι, που να ταξιδεύει τον ακροατή δεκαετίες πίσω, σε εξωτικές εποχές.

Ο Ντέιβιντ είχε κάτι διαφορετικό σε σχέση με τους υπόλοιπους ανερχόμενους ράπερ: Ήταν πρόθυμος για όλα, αναζητούσε μόνο μια επιτυχία. To "Μambo no.5", μια προσαρμογή σε ορχηστρικό θέμα του Νταμάζο Περέθ Πράντο με τον ίδιο τίτλο, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στις 19 Απριλίου του 1999. Αμέσως απογειώθηκε: Στην Γερμανία έγινε τριπλά πλατινένιο, στις ΉΠΑ, διπλά πλατινιένιο, σε όλο τον κόσμο #1 hit.

A little bit of Monica in my life

A little bit of Erica by my side

A little bit of Rita's all I need

A little bit of Tina's what I see

A little bit of Sandra in the sun

A little bit of Mary all night long

A little bit of Jessica, here I am

A little bit of you makes me your man

O ίδιος διέδιδε πως τα κορίτσια στα οποία απευθύνεται είναι πραγματικές, δικές του, ερωτικές κατακτήσεις, ουδείς τον πίστευε, είχε άραγε κάποιο νόημα όλο αυτό;

Η συνέχεια

Στο "I Got A Girl" ο Λου Μπέγκα προσπάθησε πολύ να μας δείξει ότι έχει εκτεταμένους μουσικούς ορίζοντες και δεν είναι επιφανειακός. Στο "Mambo" έλεγε γενικώς για κορίτσια που έχουν περάσει από τη ζωή του. Στο "I Got A Girl", το πάει ένα βήμα παραπέρα: Μας λέει από πού είναι το κάθε κορίτσι! Γαλλία, Ισπανία, ακόμα και Σκόπια! Με το "Tricky Tricky", μιλούσε για τις «πονηριές» που κάνουν τα κορίτσια στα αγόρια, και δήλωνε πως αυτό το single ήταν μια «αντεστραμμένη» εκδοχή του "No Scrubs" των TLC.

Πάρα πολύ βαθύ, ίσως και κάπως σεξιστική μια τέτοια δήλωση, γι' αυτό μάλλον το single πάτωσε. Επίσης, το γεγονός ότι σε συνεντεύξεις, αποκαλούσε τον εαυτό του "Mambo King", επίσης δεν ήταν βοηθητικό. Ο Μαρκ Άντονι, ένας latin pop star που ξεσήκωνε χιλιάδες fans εκείνη την εποχή, είχε απαντήσει. «Ξέρει άραγε πόσο προσβλητικό είναι αυτό που λέει, για το συγκεκριμένο μουσικό είδος;».

Σήμερα;

Το 2001 κυκλοφόρησε το album "Ladies and Gentlemen", που δεν πήγε καλά εμπορικά. Στη συνέχεια αραίωσε την επαφή του με τη δισκογραφία, νιώθοντας πως ίσως, έχει περάσει η μπογιά του. Ήμασταν άλλωστε στα `00s, μετά την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, μια εποχή φόβου είχε ανατείλει. Όμως ο Λου Μπέγκα (ή Λουμπέγκα) δεν θα το έβαζε κάτω.

Shutterstock

Με τους δίσκους "Lounatic" (και λογοπαίγνιο με το όνομα του, πόσο μπροστά!) και "Free Again", το 2005 και το 2010 αντίστοιχα, ο Γερμανός τραγουδιστής φόρεσε ξανά τα κουστούμια του, το γραμμωτό μουστάκι και το καπέλο του και βγήκε ξανά στο δρόμο, να μιλήσει για τα δεκάδες κορίτσια που τον περιμένουν σε κάθε περιοχή του πλανήτη.

Πρόσφατα, επιχείρησε να γράψει τραγούδια και χωρίς μάμπο επιρροές. Το "Scatman Vs Hatman", κλείνει το μάτι σε μια άλλη πασίγνωστη επιτυχία. Δεν ακούγεται φυσικά. Αλλά πόση σημασία έχει, όταν ο Λου Μπέγκα επιμένει πεισματικά να διεκδικεί την παρουσία του στη σύγχρονη μουσική;