Συναυλία Coldplay στην Αθήνα: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιβεβαίωσε τη διεξαγωγή στο ΟΑΚΑ

Όπως ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα (11/1) ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η συναυλία των Coldplay στο ΟΑΚΑ θα διεξαχθεί κανονικά την προγραμματισμένη ημερομηνία τον Ιούνιο, καθώς οι εργασίες απομάκρυνσης των επικίνδυνων υλικών της στέγης Καλατράβα βαίνουν καλώς και θα επιτρέψουν τη λειτουργία του μετά τον Απρίλιο.

Στον τελευταίο απολογισμό του, ο πρωθυπουργός μέσω του Facebook έκλεισε αναφερόμενος στα έργα αποκατάστασης στο στάδιο, επιβεβαιώνοντας πως η συναυλία του διάσημου συγκροτήματος θα γίνει χωρίς απρόοπτα: «Έχει αφαιρεθεί το 6% από τα συνολικά 5.000 τεμάχια πολυκαρβονικών από τα Στέγαστρα Καλατράβα...Η απομάκρυνση των πολυκαρβονικών με αυτούς τους ρυθμούς θα επιτρέψει την επαναλειτουργία του Σταδίου από τα τέλη Μαρτίου ή το αργότερο από τα μέσα Απριλίου».

Πρόσθεσε επίσης πως «Έτσι, θα μπορέσουν να διεξαχθούν κανονικά πριν ή αμέσως μετά το Πάσχα αθλητικές αλλά και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων η συναυλία των Coldplay, που ομολογώ πως κι εγώ την περιμένω. And everything's not lost…When you thought that it was over, για να θυμίσω ένα τραγούδι τους».

Η ενημέρωση της διοργανώτριας εταιρείας

Λίγο μετά την ανακοίνωση του πρωθυπουργού, η High Priority Promotions έκανε μια ανάρτηση στο Facebook για να ενημερώσει τους θαυμαστές των Coldplay ότι οι προγραμματισμένες συναυλίες θα διεξαχθούν κανονικά στις 8 και 9 Ιουνίου.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία αναφέρει: «Αγαπητοί Coldplay fans έχουμε να μοιραστούμε κάποια εκπληκτικά νέα. O πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε στο καθιερωμένο κυριακάτικο μήνυμά του ότι οι εργασίες αποκατάστασης του ΟΑΚΑ προχωρούν με πολύ γοργούς ρυθμούς, γεγονός που θα επιτρέψει την επαναλειτουργία του Ολυμπιακού Σταδίου το αργότερο στα μέσα Απριλίου».

«Έτσι λοιπόν οι προγραμματισμένες συναυλίες των Coldplay για τις 8 και 9 Ιουνίου θα διεξαχθούν κανονικά ώστε όλοι μας να απολαύσουμε τα shows που περιμέναμε τόσο καιρό. In a sky full of stars we‘ll see you soon», έγραψε παραθέτοντας τον γνωστό στίχο.