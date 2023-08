Το ότι η Taylor Swift, ειδικά αυτή την περίοδο, σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά της είναι γνωστό. Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και φαίνεται πως διαγράφει μια πορεία δίχως φρένα! Πρόσφατα η 33χρονη έγινε η μόνη εν ζωή καλλιτέχνης στην ιστορία που πέτυχε το εμβληματικό ρεκόρ των περισσότερων ταυτόχρονων άλμπουμ στο αμερικανικό Billboard 200, αλλά δε σταμάτησε εκεί.

Χάρη στην κυκλοφορία της τελευταίας της δισκογραφικής δουλειάς, «Speak Now (Taylor's Version)», έκανε το 31ο ντεμπούτο της στο Top 10 του Billboard Hot 100.

Ήταν το τραγούδι της «I Can See You (Taylor's Version)», ένα από τα έξι ακυκλοφόρητα που την έκανε να πιάσει το ρεκόρ για τα περισσότερα ντεμπούτα στο Top 10 στο US Hot 100 (για γυναίκες τραγουδίστριες). Το επανηχογραφημένο «Red (Taylor's Version)» την έκανε επίσης να καταγράψει το ρεκόρ των περισσότερων ταυτόχρονων νέων συμμετοχών στο Hot 100 (για γυναίκες τραγουδίστριες) τον Νοέμβριο του 2021. Συνολικά 26 από τα 30 κομμάτια της έκαναν το ντεμπούτο τους στο chart ταυτόχρονα, συμπεριλαμβανομένων των «All Too Well (10 Minute Version)», «Stay Stay Stay», «Begin Again» και «Run» (με τον Ed Sheeran).

Η Taylor έχει επίσης σπάσει το δικό της ρεκόρ για τις περισσότερες αθροιστικές εβδομάδες στο Νο. 1 στα τσαρτ άλμπουμ των ΗΠΑ (στην κατηγορία σόλο γυναικών). Παράλληλα, από τις 29 Ιουλίου, τα 12 Νο. 1 άλμπουμ της Taylor Swift στις ΗΠΑ είχαν περάσει συνολικά 63 εβδομάδες στην κορυφή των τσαρτ! Το ρεκόρ αυτό αφορά τόσο τις αρχικές εκδόσεις των άλμπουμ της, όσο και τις εκ νέου ηχογραφήσεις τους.

Η Taylor έχει κάνει αυτό το ρεκόρ δύο φορές στο παρελθόν, με 47 εβδομάδες το 2020 και ξανά το 2022 με 56 εβδομάδες. Τα 12 Νο.1 άλμπουμ της τραγουδίστριας σημαίνουν ότι έσπασε το ρεκόρ για τα περισσότερα άλμπουμ στο Νο.1 στις ΗΠΑ από γυναίκα καλλιτέχνη που η ίδια κατείχε μέχρι σήμερα μαζί με τη σπουδαία Barbra Streisand. Αυτό σημαίνει πως η Taylor Swift κέρδισε μια θέση στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες καθώς έμεινε περισσότερες εβδομάδες στο Νο.1 από οποιαδήποτε άλλη γυναίκα καλλιτέχνη στην ιστορία της μουσικής.

Αξίζει να σημειωθεί πως το ντεμπούτο άλμπουμ της Taylor Swift είναι το μόνο που δεν έφτασε στην πρώτη θέση, φτάνοντας μέχρι το Νο. 5 των αμερικανικών charts.

Η Taylor είχε επίσης τις περισσότερες συμμετοχές σε singles στις ΗΠΑ (για γυναίκα τραγουδίστρια) με τον απίστευτο αριθμό των 212! Στις 22 Ιουλίου, το 1/4 του US Hot 100 της ανήκε, με κομμάτια από το «Speak Now (Taylor's Version)» να κυριαρχούν στο chart!