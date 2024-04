Οι διακοπές, οι Διακοπές και το calendar του μήνα

Κάθε εβδομάδα, η Σταυρούλα Κουλίτση, γράφει στο reader.gr και στη στήλη Διαβάσεις για όσα έκανε ή δεν έκανε, για όσα σκέφτηκε και για όσα προέκυψαν χωρίς να τα έχει σκεφτεί. Όλα αυτά «στην καλύτερη πόλη του κόσμου», γιατί όλοι έχουμε δικαίωμα στην ουτοπία.

Οι διακοπές με μικρό δ

Λοιπόν. Δεν μου βγάζει κανείς από το μυαλό ότι η λέξη «διακοπές» βγαίνει από την αδιάκοπη προσπάθεια να συνδυάσεις ημερομηνίες, δουλειά, φίλους, νησί, διαμονή, πλοία. Είναι η μοναδική λέξη στην ιστορία που είχε εξ αρχής ενα στερητικό «α» και αυτό αφαιρείται μόνο όταν καταφέρεις να ρυθμίσεις όλες αυτές τις παραμέτρους και έχεις επιτέλους μπροστά σου κανονισμένες διακοπές.

Αν το παραπάνω σας φαίνεται ένα άστοχο παραλήρημα ενός αγράμματου ανθρώπου, τότε δεν έχετε προσπαθήσει να συνδυάσετε την Ανάφη με την Αμοργό. Και σας προκαλώ πρώτα να τις συνδυάσετε και μετά να έρθετε να κάνουμε μαθήματα γραμματικής! Ναι, αυτά παθαίνεις όταν πας να ακολουθήσεις το hype ή μάλλον να προλάβεις το hyperότερο.

Σε άλλα νέα, το ξέρω ότι είναι ακόμα Απρίλης αλλά, με τη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου υπό σκιά, το μυαλό μου Αμοργεί (καταστρέφοντας λίγο ακόμα την ελληνική γλώσσα) και το σώμα μου οδηγεί στη Βάρης-Κορωπίου με αιρκοντίσιον και podcast στη διαπασών, πηγαίνοντας στο πιο κοντινό που υπάρχει σε διακοπές για την ώρα…

Στις Διακοπές με κεφαλαίο Δ

Στον Άλιμο. Μου το πούλησαν ως #μοιάζει_με_το_Ναϊφ και το αγόρασα και καλά έκανα. Μια αυλή πάνω στο δρόμο, αλλά χωρίς να καταλαβαίνεις ότι είσαι πάνω στο δρόμο (οι αντιθέσεις της ζωής και τέτοια). Κουλ βάιμπ, στικεράκια παντού, χρωματιστές καρέκλες. Ιδανικό για καφέ στον ήλιο και work from cafe / χάσταγκ office for the day, αλλα και για άφτερ-work απογευματινή μπύρα.

Στην περίπτωση που δεν δουλεύετε αυτή την περίοδο μπορείτε απλώς να πάτε! Αυτό που θα ήθελα να συμβαίνει καλύτερα στο μαγαζί είναι το φαγητό που δεν με ενθουσιασε - τουλάχιστον η πίτσα και η σαλάτα που δοκίμασα. Αλλά εδώ είμαστε για να δίνουμε ευκαιρίες σε ό,τι #μοιάζει_με_το_Ναϊφ.

Το calendar του μήνα

Απρίλης, αλλαγή ώρας, κανονική άνοιξη και επιλογές-επιλογές-επιλογές!

Θα το πάω ημερολογιακά ξεκινώντας με το απόψε και το pre-party του αυριανού sold out live των MIKRO στο ARCH Club. Ένα χορευτικό Album Release Party για την κυκλοφορία του «Σουπερήρωες» με DJ set από τη MIKRO, LIP FORENSICS και Roubini Stagouraki.

Ο Γιάννης Αγγελάκας προτείνει νέους καλλιτέχνες και τραγουδά μαζί τους. Αυτό θα συμβεί στο Gazarte 11&12 Απριλίου και αν δεν έχετε ακούσει ακόμα live τη Sophie Lies και το Παιδί Τραύμα είναι μια τέλεια ευκαιρία. Μέχρι τότε προτείνω τα «Μεγάλα Παιδιά» και τη «Νεραντζιά».

Είχα κι άλλα να σας πω, αλλά είναι sold out και δεν θέλω να σας χαλάσω το ΣΚ.

Στα υπόλοιπα νέα της εβδομάδας, ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου και οι ταινίες για το «Σινεμά στο Υδαταέριο», τις ειδικές προβολές του Cinobo στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου.