Πόσα δολάρια κοστίζει ο πίνακας από το πρώτο επεισόδιο του ζωγράφου Μπομπ Ρος

Ο πίνακας που σχεδιάστηκε στο πρώτο επεισόδιο της εκπομπής του Μπομπ Ρος, The Joy of Painting, ονομάζεται «A Walk in the Woods» και βγήκε στην αγορά με ένα ποσό που φτάνει στα ουράνια.

Σύμφωνα με την Art Newspaper , ο πίνακας του 1983 είναι διαθέσιμος προς πώληση και η τιμή του αγγίζει τα 9,85 εκατομμύρια δολάρια.

Ενώ ο Ρος δημιούργησε δεκάδες χιλιάδες πίνακες πριν από το θάνατό του το 1995, τα έργο του σπάνια εμφανίζονται σε δημοπρασία. Η συντριπτική πλειοψηφία των πινάκων που έφτιαξε ο Ρος για το The Joy of Painting παραμένουν αποθηκευμένοι στα γραφεία της Bob Ross Inc., της εταιρείας που ελέγχει την πνευματική ιδιοκτησία των έργων του, η οποία δεν σκοπεύει να πουλήσει τα έργα.

Ο πίνακας πωλείται από την γκαλερί της Μινεάπολης στη Μινεσότα, Modern Artifact και στο παρελθόν άνηκε σε μια γυναίκα που είχε προσφέρει εθελοντικά στον σταθμό PBS όπου γυρίστηκε το The Joy of Painting. Τον είχε κερδίσει σε μια δημοπρασία για να υποστηρίξει τον σταθμό και τον πούλησε στη γκαλερί πέρυσι.