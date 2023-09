Σοφία Λόρεν: Το ντροπαλό κορίτσι που παράτησε ο πατέρας του και έγινε μύθος

Μία γυναίκα μύθος, υπερταλαντούχα, ένα σύμβολο ερωτισμού που το όνομά της έχει συνδεθεί με το ιταλικό σινεμά. Σαν σήμερα, στις 20 Σεπτεμβρίου 1934 γεννήθηκε η Σοφία Λόρεν.

Η βραβευμένη με Όσκαρ Α' γυναικείου ρόλου ηθοποιός, γεννήθηκε με το όνομα Σοφία Βιλάνι Σικολόνε στη Ρώμη. Γονείς την ήταν ο Ρικάρντο Σικολόνε και η Ρομίλντα Βιλάνι και έχει και μία αδερφή, τη Μαρία, η οποία γεννήθηκε το 1938. Θεωρείται από πολλούς η πιο δημοφιλής Ιταλίδα ηθοποιός της γενιάς της και είναι επίσης διάσημη ως ένα παγκόσμιο σύμβολο του σεξ.

Σοφία Λόρεν: Τα δύσκολα παιδικά χρόνια

Ο πατέρας της αρνήθηκε να παντρευτεί τη Ρομίλντα. Η μητέρα της ήταν καθηγήτρια πιάνου που φιλοδοξούσε να γίνει ηθοποιός και αφού δεν είχαν την στήριξη του Ρικάρντο, όλες μαζί επέστρεψαν στην πατρίδα της Ρομίλντα στο Ποτσουόλι κοντά στη Νάπολη, όπου και μεγάλωσαν με τη βοήθεια της γιαγιάς της Σοφίας.

Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου,το λιμάνι και τα εργοστάσια πυρομαχικών στο Ποτσουόλι έγιναν συχνά στόχοι βομβαρδιστικών επιθέσεων από τους συμμάχους. Κατά τη διάρκεια μιας επιδρομής, καθώς η Σοφία έτρεχε προς το καταφύγιο, χτυπήθηκε από το θραύσμα μιας οβίδας στο σαγόνι. Στη συνέχεια, η οικογένεια μετακόμισε στη Νάπολη όπου την περιμάζεψαν κάποιοι μακρινοί συγγενείς.

Η αρχή της καριέρας της

Μετά τον πόλεμο, η Σοφία και η οικογένειά της επέστρεψαν στο Ποτσουόλι. Η γιαγιά Λουίζα μετέτρεψε το σαλόνι του σπιτιού σε μπαρ, όπου σέρβιρε σπιτικό λικέρ από κεράσι. Η Ρομίλντα έπαιζε πιάνο, η Μαρία τραγουδούσε και η ντροπαλή Σοφία σέρβιρε και έπλενε τα πιάτα.

Η Σοφία Λόρεν επιβίωσε από όλα αυτά και σε ηλικία 14 ετών όλα άλλαξαν. Συμμετείχε στο διαγωνισμό ομορφιάς Μις Ιταλία και, παρότι δεν κέρδισε, αναδείχθηκε σε μία από τις πρώτες φιναλίστ και είδε μπροστά της την αρχή για μία τεράστια καριέρα.

Αργότερα, σύμφωνα με τη wikipedia, ξεκίνησε μαθήματα υποκριτικής και επιλέχθηκε ως κομπάρσα στην ταινία Κβο βάντις, αφετηρία στην κινηματογραφική της καριέρα. Τελικά άλλαξε το όνομά της σε Σοφία Λόρεν.

Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1950, το άστρο της Λόρεν στο Χόλιγουντ άρχισε να λάμπει με ταινίες όπως αυτές του 1957: Το παιδί και το δελφίνι (Boy on a Dolphin) και Υπερηφάνια και πάθος (The Pride and the Passion), στο οποίο συμπρωταγωνίστησε με τον Φρανκ Σινάτρα και τον Κάρι Γκραντ.

Σοφία Λόρεν: Οι ταινίες που την... απογείωσαν

Η Σοφία Λόρεν απέκτησε παγκόσμια φήμη χάρη σε ένα συμβόλαιο για πέντε ταινίες με την Paramount Pictures. Ανάμεσα στις ταινίες της εκείνης της εποχής είναι: Πόθοι κάτω από τις λεύκες (Desire Under the Elms) μαζί με τον Άντονι Πέρκινς, βασισμένο στο ομότιτλο έργο του Ευγένιου Ο'Νηλ, το Σπίτι πάνω σε βάρκα (Houseboat) μια ρομαντική κομεντί όπου συμπρωταγωνιστούσε με τον Κάρι Γκραντ και τη Διαβολογυναίκα (Heller in Pink Tights) του Τζορτζ Κιούκορ στην οποία εμφανίστηκε για πρώτη φορά με ξανθά μαλλιά (φορώντας περούκα).

Η Λόρεν επέδειξε αξιόλογες υποκριτικές ικανότητες και κέρδισε το σεβασμό ως δραματική αλλά και ως κωμική ηθοποιός, ιδιαίτερα σε ιταλικά έργα όπου μπορούσε να εκφραστεί πιο ελεύθερα παρόλο που γνώριζε πάρα πολύ καλά αγγλικά.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960, η Λόρεν ήταν μια από τις πιο δημοφιλείς ηθοποιούς του κόσμου και συνέχιζε να κάνει ταινίες στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ παίζοντας μαζί με γνωστούς πρωταγωνιστές. Το 1964, η καριέρα της έφτασε στο ζενίθ της, όταν έλαβε 1.000.000 δολάρια για να παίξει στην ταινία «Η πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας» (The Fall of the Roman Empire).

Μουσική σταδιοδρομία

Η Λόρεν ηχογράφησε πάνω από είκοσι πέντε τραγούδια κατά τη διάρκεια της καριέρας της, συμπεριλαμβανομένου και ενός μπεστ-σέλερ άλμπουμ με σατιρικά τραγούδια με τον Πίτερ Σέλερς. Κατά τα λεγόμενα, χρειαζόταν συχνά να αποκρούει τις ερωτικές του διαθέσεις. Το διαζύγιο του Σέλλερς με την πρώτη του γυναίκα, Ανν Χάουι, οφειλόταν εν μέρει στον έρωτα του Σέλλερς για τη Λόρεν. Η Σοφία Λόρεν έχει ξεκαθαρίσει σε πολλούς βιογράφους ότι ανταποκρίθηκε μόνο πλατωνικά στα αισθήματα του Σέλλερς. Αυτή η συνεργασία παρουσιάστηκε και στην ταινία The Life and Death of Peter Sellers όπου η ηθοποιός Σόνια Ακουίνο υποδύθηκε τη Λόρεν. Λέγεται πως το τραγούδι Where Do You Go To (My Lovely) ο συνθέτης Πίτερ Σάρστεντ το εμπνεύστηκε από τη Σοφία Λόρεν.

Sophia Loren | AP

Ο θυελλώδης έρωτας, ο γάμος και η οικογένεια με τον Κάρλο Πόντι

Η Σοφία Λόρεν συνάντησε τον Κάρλο Πόντι το 1950 κατά τη διάρκεια ενός διαγωνισμού ομορφιάς στον οποίο εκείνος ήταν κριτής. Αφού είχε βοηθήσει την καριέρα της Τζίνα Λολομπρίτζιτα να εκτοξευθεί, βοήθησε και τη Σοφία Λόρεν να πάρει πολλούς μικρούς ρόλους.

Αργότερα, ενώ ήταν στην Ατλάντα των ΗΠΑ το 1957, έβαλε δικηγόρους να του βγάλουν το διαζύγιό του στο Μεξικό από την τότε σύζυγό του, Τζουλιάνα, και τις άδειες του γάμου του με τη Σοφία Λόρεν. Η Ιταλία όμως δεν αναγνώριζε τα διαζύγια εκείνη την εποχή και το 1962 το ζευγάρι ακύρωσε τον γάμο του ώστε να αποφύγει την καταδίκη για διγαμία. Μετά από αυτό, ο Πόντι πρότεινε στη Τζουλιάνα να μετακομίσουν οι τρεις τους στη Γαλλία, όπου επιτρέπονταν τα διαζύγια, και να γίνουν Γάλλοι πολίτες. Το 1965 η Τζουλιάνα Πόντι χώρισε τον άντρα της, επιτρέποντάς του να παντρευτεί τη Σοφία Λόρεν το 1966 με πολιτικό γάμο στις Σέβρες.

Με τον Πόντι απέκτησε δυο γιους, τον Κάρλο Πόντι Τζούνιορ και τον Εντοάρντο Πόντι. Ο τελευταίος παντρεύτηκε την ηθοποιό Σάσα Αλεξάντερ στη Γενεύη της Ελβετίας και απέκτησαν μαζί μια κόρη, τη Λουτσία Σοφία.

Η diva του ιταλικού σινεμά κατάφερε με το πέρασμα των χρόνων να γίνει αυτό που επιθυμούσε. Να ζήσει ως μία απλή γυναίκα και να χαρεί την οικογένειά της. Το μόνο σίγουρο είναι ότι στα μάτια όλων μας θα συνεχίζει να αποτελεί πρότυπο δύναμης, υπομονής, ταλέντου και ομορφιάς.