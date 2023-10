«9½ Εβδομάδες»: Πόσο τραυματική ήταν στα παρασκήνια η πιο ερωτική ταινία των '80s

Ήταν το κινηματογραφικό γεγονός της χρονιάς, πριν καν ακόμα ξεκινήσουν τα γυρίσματα της ταινίας. Ο Άντριαν Λάιν είχε να επιλέξει ανάμεσα σε σπουδαίες ηθοποιούς για τον πρωταγωνιστικό ρόλο: Κάθλιν Τέρνερ, Τέρι Γκαρ, Ιζαμπέλα Ροσέλινι, Κιμ Μπάσιντζερ είχαν κάνει audition.

Όταν το δυσλειτουργικό ζευγάρι απέκτησε πρόσωπα (Ρουρκ - Μπάσιντζερ) στη συνέχεια τέθηκε το ερώτημα:

«Ποια είναι τα όρια για ένα σκηνοθέτη, όταν επιχειρεί να αποσπάσει από τους ηθοποιούς του την ερμηνεία που επιθυμεί; Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει; Πρέπει να τον απασχολήσουν πιθανές αντιδράσεις από τον ηθοποιό, σε περίπτωση που τα όρια ξεπεραστούν»;

Ο Άντριαν Λάιν, το 1986, όταν πια η ταινία είχε κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους, δήλωνε με βεβαιότητα στους Times της Νέας Υόρκης: «Δεν υπάρχουν όρια. Όταν το σενάριο λέει ότι στη «χ» σκηνή το ζευγάρι θα βγει εκτός ελέγχου, τότε πρέπει να δημιουργήσουμε συνθήκες που τους βγάζουν εκτός ελέγχου. Κάτι που γίνεται για να γυριστεί σωστά η ταινία, είναι σωστό, πρέπει να γίνεται».

Από την ακρόαση, τα όρια είχαν αρχίσει να ξεπερνιούνται για την Kιμ, που θα υποδυόταν τον χαρακτήρα της Ελίζαμπεθ. Κλήθηκε να υποδυθεί μια πόρνη, η οποία έμπαινε σε ένα ερωτικό παιχνίδι, εκβιάζοντας καταστάσεις για να κερδίσει λεφτά».

Η σκηνή υπήρχε στο σενάριο μεν, ως μέρος παιχνιδιού ρόλων ανάμεσα στους πρωταγωνιστές, αλλά δεν μπήκε ποτέ στην ταινία. Η ηθοποιός δήλωσε αργότερα πως έφυγε από το γύρισμα ζαλισμένη, κλαίγοντας.

Η αρχική οδηγία που είχε δοθεί προς τον Μίκι Ρούρκ, ήταν να είναι απομονωμένος, να μην έχει καμία οικειότητα με τη συμπρωταγωνίστρια του, ώστε να αναδειχθεί η τοξικότητα του Τζον, του χαρακτήρα που υποδυόταν.

Στη συνέχεια, ο σκηνοθέτης του ζήτησε να χαστουκίσει την Μπάσιντζερ, χρησιμοποιώντας όλη τη δύναμη του. Ήθελε να αναπτύξει μίσος μεταξύ τους, ώστε οι σκηνές σύγκρουσης να βγουν ρεαλιστικές.

Ναι, αλλά είχαν και ερωτικές σκηνές

«Είναι σαν να φιλάς ένα τασάκι» είχε πει η ηθοποιός για τον Μίκι Ρουρκ, που κάπνιζε ασταμάτητα και δεν αντάλλασσε ούτε κουβέντα μαζί της πίσω από τις κάμερες. Η μοναδική στιγμή που καταγράφηκε με τους δύο ηθοποιούς να χαμογελούν, ήταν όταν ο Μίκι Ρουρκ έβαλε το "Rebel Yell", μια επιτυχία του Μπίλι Άιντολ στο κασετόφωνο του, και ξεκίνησε να τραγουδάει δυνατά.

Ως προς τις ερωτικές σκηνές, χρησιμοποιήθηκε ντουμπλέρ του σώματος της Κιμ Μπάσιντζερ, εκτός από τις σκηνές του αισθησιακού στριπτίζ, υπό τους ήχους του "You Can Leave Your Hat On". Η οδηγία, πάλι προς τον Μίκι Ρουρκ, ώστε να δημιουργείται τρυφερότητα και ρομαντισμός στο ζευγάρι, ήταν «τώρα γίνε τρυφερός μαζί της, μην την κάνεις να νιώθει απομονωμένη».

Με λίγα λόγια, Ρούρκ και Λάιν είχαν δημιουργήσει μια «συμμαχία», σκαρώνοντας κυκλοθυμικές συμπεριφορές με την Μπάσιντζερ να αντιδρά ως «πειραματόζωο», έχοντας πειστεί πως μόνο έτσι θα βγει σωστά η ταινία.

Η συνέχεια

Η ηθοποιός περιέγραψε την τραυματική της εμπειρία στα γυρίσματα της ταινίας, ως έναν «εξορκισμό», που τη βοήθησε να διεκδικήσει νέους ρόλους, όπως αυτόν της ρεπόρτερ Βίκι Βέιλ, στην ταινία «Μπάτμαν».

Ο Λάιν σε δηλώσεις του, έχει επαναλάβει με κάθε τρόπο, πως δεν έχει μετανιώσει για τον τρόπο που διαχειρίστηκε τους πρωταγωνιστές του.