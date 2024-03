Έμα Στόουν: Το «ευχαριστώ» στον Λάνθιμο και το σκισμένο φόρεμα στην σκηνή των Όσκαρ

Η «μούσα» του Γιώργου Λάνθιμου, Έμα Στόουν, έκανε την έκπληξη στην 97η απονομή των Όσκαρ κερδίζοντας το βραβείο για τον Α' Γυναικείο Ρόλο. Η «Μπέλα Μπάξτερ» του Poor Things ανέβηκε στην σκηνή και ευχαρίστησε τον σκηνοθέτη, ενώ είχε ένα ατύχημα με το φόρεμά της.

«Η φωνή μου είναι επίσης λίγο χαμένη - τέλος πάντων», είπε εμφανώς συγκινημένη η Έμα Στόουν στην ευχαριστήρια ομιλία της, αφού αναγνώρισε το «ατύχημα» που είχε με το φόρεμά της.

«Το φόρεμά μου χάλασε. Νομίζω ότι συνέβη κατά τη διάρκεια του “I’m Just Ken”. Είμαι αρκετά σίγουρη. Ω, αυτό είναι πραγματικά, αυτό είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Η φωνή μου έχει χαθεί λίγο, τέλος πάντων! Οι γυναίκες στη σκηνή, είστε όλες απίστευτες, και οι γυναίκες σε αυτή την κατηγορία: Sandra [Hüller], Annette [Bening], Carey [Mulligan], Lily [Gladstone], το μοιράζομαι μαζί σας. Σας θαυμάζω, και ήταν μεγάλη τιμή να τα κάνουμε όλα αυτά μαζί. Ελπίζω να συνεχίσουμε να κάνουμε περισσότερα μαζί. Δεν ξέρω τι λέω», ανέφερε.

«Ω, Θεέ μου, είμαι τελείως… Εντάξει, τις προάλλες πανικοβλήθηκα, όπως μπορείτε να δείτε – συμβαίνει συχνά – ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Και ο Γιώργος [Λάνθιμος, σκηνοθέτης του Poor Things] μου είπε: “Σε παρακαλώ, βγάλε τον εαυτό σου από αυτό” και είχε δίκιο, γιατί δεν αφορά εμένα», είπε.

«Πρόκειται για μια ομάδα που ενώθηκε για να κάνει κάτι μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών της. Και αυτό είναι το καλύτερο μέρος όταν κάνεις ταινίες, είναι όλοι μαζί. Και είναι μεγάλη μου τιμή να το μοιράζομαι αυτό με κάθε μέλος του καστ, με κάθε μέλος του συνεργείου, με κάθε άτομο που έριξε την αγάπη του, τη φροντίδα του και τη λάμψη του στη δημιουργία αυτής της ταινίας», ανέφερε.

«Και Γιώργο, σε ευχαριστώ για το δώρο μιας ζωής με την Μπέλα Μπάξτερ. Είμαι για πάντα ευγνώμων για σένα. Σε ευχαριστώ που μας κάλεσες όλους να γίνουμε μέλη αυτής της ομάδας. Σας ευχαριστώ», συμπλήρωσε.

«Ω, περιμένετε, ξέρω ότι πρέπει να κλείσω, αλλά θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τη μαμά μου, τον αδελφό μου, τον Spencer, τον μπαμπά μου, τον σύζυγό μου, τον Dave [McCary]. Σας αγαπώ τόσο πολύ. Και το πιο σημαντικό, την κόρη μου που θα γίνει τριών ετών σε τρεις μέρες και έχει κάνει τη ζωή μας πολύχρωμα. Σ’ αγαπώ περισσότερο απ’ όλο τον ουρανό, κορίτσι μου. Γι’ αυτό σας ευχαριστώ πολύ. Μην κοιτάς το πίσω μέρος του φορέματός μου. Σ’ ευχαριστώ. Σ’ ευχαριστώ», είπε η Έμα Στόουν.

Έμα Στόουν: Το ατύχημα στην σκηνή

Το Όσκαρ ανακοίνωσε η περσινή νικήτρια, Μισέλ Γεό και η Έμα Στόουν σηκώθηκε να παραλάβει το βραβείο της. Ανεβαίνοντας στη σκηνή, κατάλαβε ότι δεν πήγαινε καλά με το φόρεμά της, το οποίο μάλλον είχε σκιστεί στην πλάτη.

«Το φόρεμά μου χάλασε. Είμαι σίγουρη ότι έγινε κατά τη διάρκεια του I Am Just Ken (σ.σ. του τραγουδιού από τη Barbie που ερμήνευσε ο Ράιαν Γκόσλινγκ και ξεσήκωσε το Dolby Theatre)», είπε η Στόουν, κάνοντας τους πάντες να γελάσουν.

Τα κυριότερα βραβεία Όσκαρ 2024

Καλύτερης ταινίας

«Οπενχάιμερ»

Καλύτερης σκηνοθεσίας

Κρίστοφερ Νόλαν, «Οπενχάιμερ»

Α΄ γυναικείου ρόλου

Έμμα Στόουν, «Poor Things»

Α΄ ανδρικού ρόλου

Κίλιαν Μέρφι, «Οπενχάιμερ»

Β΄ γυναικείου ρόλου

Ντέι’Βάιν Τζόι Ράντολφ, «Τα παιδιά του χειμώνα»

Β΄ ανδρικού ρόλου

Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, «Οπενχάιμερ»

Ξένης ταινίας

«Η Ζώνη του Ενδιαφέροντος» (Βρετανία)

Ταινίας animation

«Το αγόρι και ο ερωδιός», του Χαγιάο Μιγιαζάκι

Ντοκιμαντέρ

«20 ημέρες στην Μαριούπολη»

Πρωτότυπου σεναρίου

«Ανατομία μιας πτώσης»

Διασκευασμένου σεναρίου

«American Fiction»

Μουσικής

«Οπενχάιμερ»

Πρωτότυπου τραγουδιού

«What Was I Made For?», «Μπάρμπι»

Ήχου

«Η ζώνη του ενδιαφέροντος»

Σχεδιασμού παραγωγής

«Poor things»

Φωτογραφίας

«Οπενχάιμερ»

Κοστουμιών

«Poor Things»

Σύντομης ταινίας animation

«War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko»

Σύντομου ντοκιμαντέρ

«The Last Repair Shop».