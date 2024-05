Η queer ταινία που ο Αλ Πατσίνο δεν θέλει να θυμάται

Στα τέλη της δεκαετίας του '70, ο 84χρονος σήμερα, Αλ Πατσίνο, είχε δημιουργήσει ένα εντυπωσιακό σερί από πρωταγωνιστικούς ρόλους σε σπουδαίες ταινίες.

Ας τις μετρήσουμε, και ας νιώσουμε δέος γι' αυτόν τον θρύλο του σινεμά: Serpico, The Godfather Part II, Dog Day Afternoon, And Justice for All.

Το 1980, ο Ιταλοαμερικανός ηθοποιός πρωταγωνίστησε στο Cruising, ένα αστυνομικό θρίλερ σε σκηνοθεσία Γουίλιαμ Φρίντκιν (Ο Εξορκιστής), με συμπρωταγωνιστές τους Πολ Σορβίνο και Κάρεν Άλεν.

Η ταινία, που ήταν βασισμένη στη νουβέλα The Celluloid Closet του Βίτο Ρούσο, διηγείται την ιστορία ενός σίριαλ κίλερ, ο οποίος βάζει στο στόχαστρο τους gay άντρες, οι οποίοι συχνάζουν στα μπαρ της περιοχής West Village.

O αστυνομικός Στιβ Μπερνς αναλαμβάνει μια παράτολμη αποστολή. Οικειοποιείται μια ψεύτικη ταυτότητα και ξεκινά να συχνάζει στα συγκεκριμένα μπαρ, ελπίζοντας να αποτελέσει «δόλωμα» για το δολοφόνο.

Όταν διέρρευσε σε κύκλους queer ακτιβιστών πως θα γυριζόταν η εν λόγω ταινία στη Νέα Υόρκη, ξεκίνησαν αμέσως διαδηλώσεις από συλλογικότητες LGBTQ+ ατόμων, με αίτημα το μποϊκοτάζ της.

«Το συστηματικό μοτίβο της τυποποίησης των ομοφυλόφλων από το Χόλιγουντ είναι πια ανυπόφορο για όλους μας και η πρεμιέρα αυτής της ταινίας είναι μια καλή αφορμή για να το δείξουμε», έλεγε ο δημοσιογράφος/ακτιβιστής Φίλιπ Σεχάντι σε άρθρο με τίτλο «Cruising: How Dangerous?», που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Gay Community News.

Γιατί;

Cruising, τι είναι;

Το μοτίβο της συνάντησης ατόμων σε δημόσιους χώρους, με σκοπό τη σεξουαλική συνεύρεση, είναι κάτι που υπάρχει εδώ και δεκαετίες. Πρόκειται για μια λέξη συνθηματικού χαρακτήρα, που αναφέρεται όχι μόνο στο σεξ μεταξύ ομοφυλόφιλων αντρών, αλλά και αντρών που, φαινομενικά έστω, συνάπτουν ετερόφυλες σχέσεις με σκοπό τον γάμο και τη δημιουργία οικογένειας, παράλληλα όμως, επιδιώκουν και σχέσεις με το ίδιο φύλο.

To «ψωνιστήρι», όπως το μάθαμε στην ελληνική αργκό, καταγράφεται ιστορικά κατά το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα, σε κεντρικές πόλεις ευρωπαϊκών χωρών όπως η Πολωνία, η Γαλλία, η Αυστρία, η Γερμανία, αλλά και σε μεγαλουπόλεις της Αμερικής, όπως η Νέα Υόρκη. Οι τοποθεσίες ποικίλουν, αλλά συνήθως είναι μπιλιαρδάδικα, πάρκα (κατά τις προχωρημένες βραδινές ώρες).

Αυτή η πρακτική εξεύρεσης εφήμερων συντρόφων υπό πλήρη μυστικότητα, είναι κάτι που υπάρχει σήμερα, όπου υπάρχουν queer άτομα. Το «ψωνιστήρι» δαιμονοποιήθηκε από τον συγγραφέα Βίτο Ρούσο στο βιβλίο The Celluloid Closet, το οποίο σύμφωνα με κριτικές που δημοσιεύτηκαν εκείνη την εποχή, παρουσίαζε «gay σεξομανείς χωρίς φραγμούς».

H απάντηση του Αλ Πατσίνο

Οι διαδηλώσεις περιλάμβαναν ακόμα και καταλήψεις κτιρίων δίπλα σε χώρους που γυριζόταν η ταινία, με σκοπό το σαμποτάζ των γυρισμάτων (έπαιζαν εκκωφαντικά δυνατή μουσική, σε σημείο που οι ηθοποιοί δεν άκουγαν ο ένας τον άλλο).

Ο Αλ Πατσίνο σε δήλωση του, είχε επιχειρήσει να ξεκαθαρίσει τα πράγματα, λέγοντας πως η ταινία ήταν μια αστυνομική ιστορία με πρωταγωνιστές ομοφυλόφιλους, θιασώτες της κουλτούρας του S&M, και όχι μια ιστορία που αναθεμάτιζε την gay κοινότητα, όπως αρκετοί πίστευαν.

Η πρεμιέρα της ταινίας συνοδεύτηκε από νέες διαδηλώσεις, μποϊκοτάζ της προβολής από συγκεκριμένες αίθουσες, «πύρινα» άρθρα για υπόνοιες του σεναρίου που συνδέουν τα ομοφυλόφιλα άτομα με εγκλήματα μίσους.

Στο ντοκιμαντέρ The Celluloid Closet (προσαρμογή από το βιβλίο του Ρούσο), ο Ρον Νάισβανερ, σεναριογράφος της ταινίας Philadelphia, αποκάλυπτε πως εκείνος και ο σύντροφος του είχαν υπάρξει θύματα επίθεσης από άγνωστους άντρες, που επικαλέστηκαν την ταινία Cruising ως την έμπνευση τους.

Ο Αλ Πατσίνο και η Έμα Τόμσον ανά χείρας με τα Όσκαρ τους. 1992 | AP IMAGES

Το Cruising, σήμερα

Ο Αλ Πατσίνο σήμερα μας έχει χαρίσει ένα σωρό σπουδαίες ταινίες, και κάποιες αποτυχίες, ειδικότερα τα τελευταία χρόνια. Από τα Carlito's Way, Άρωμα Γυναίκας, Insider και Donnie Brasco, έχουμε φτάσει σε μικρές μετριότητες όπως τα Two for the Money και Danny Collins.

Το Cruising πάντως, έχει «δικαιωθεί» ως προς την κινηματογραφική προσαρμογή του από τον Γουίλιαμ Φρίντκιν, με τους Κουεντίν Ταραντίνο και αδελφούς Σαφντί, να δηλώνουν φαν της ταινίας.