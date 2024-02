Μαίρη Πόππινς: Πώς είναι σήμερα και τι κάνουν οι πρωταγωνιστές της ταινίας

Έχουν περάσει σχεδόν 60 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε η κλασική ταινία της Disney Mary Poppins και αυτή την εβδομάδα η ταινία ήρθε πάλι στο προσκήνιο, καθώς έχει υποστεί μία σημαντική αλλαγή. Το μιούζικαλ θα έχει πλέον σήμανση με ηλικιακή διαβάθμιση λόγω «γλώσσας που κάνει διακρίσεις» σύμφωνα με το BBC.

Η ταινία του 1964 αναβαθμίστηκε από U, που σημαίνει καθολική, σε PG, για γονική καθοδήγηση, δεν είναι κατάλληλη δηλαδή για παιδιά κάτω των οκτώ ετών κρίνοντας ότι περιέχει «ευαίσθητο περιεχόμενο».

Η επαναταξινόμησή της οφείλεται στη χρήση της λέξης Hottentots - ο χρονολογημένος όρος χρησιμοποιήθηκε ιστορικά από τους Ευρωπαίους για να αναφερθεί στους Khoekhoe, μια ομάδα νομαδικών κτηνοτρόφων στη Νότια Αφρική, αλλά πλέον θεωρείται ρατσιστικά προσβλητικός, και η απόφαση ελήφθη από το BBFC, το οποίο λέει ότι «βοηθά τις οικογένειες να "επιλέγουν σωστά", δίνοντας οδηγίες για το τι είναι σωστό γι' αυτές και "τι όχι"».

Μετά από αυτή την είδηση, η MailOnline μας αποκαλύπτει τι κάνουν σήμερα οι πρωταγωνιστές της ταινίας Μαίρη Πόππινς.

Τζούλι Άντριους | Shutterstock

Τζούλι Άντριους - Μαίρη Πόππινς

Η Τζούλι Άντριους έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο ως Μαίρη Πόππινς όταν ήταν 29 ετών. Η ηθοποιός, που σήμερα είναι 88 ετών, κέρδισε το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στο ρόλο αυτό στην 37η απονομή των βραβείων Όσκαρ που πραγματοποιήθηκε στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια τον Απρίλιο του 1965.

Η Βρετανίδα σταρ επαινέθηκε για τις υποκριτικές και τραγουδιστικές της ικανότητες, αλλά έμεινε συντετριμμένη όταν μια εγχείρηση στο λαιμό την κατέστησε ανίκανη να τραγουδήσει το 1997.

Μετά την επέμβαση έκανε μήνυση στους Αμερικανούς χειρουργούς για ένα άγνωστο ποσό. Η Τζούλι Άντριους προσκλήθηκε να κάνει ένα cameo στην αναβίωση της Mary Poppins το 2018 με πρωταγωνίστρια την Έμιλυ Μπλαντ, αλλά απέρριψε τον ρόλο και την αμοιβή των 790.000 λιρών, λέγοντας στον σκηνοθέτη «Αυτό είναι το σόου της Έμιλυ και θέλω να το τρέξει εκείνη».

Έχει δουλέψει σε πολλά έργα, όπως η ταινία Aquaman και το Bridgerton του Netlix, το οποίο αφηγείται.

Ντικ Βαν Ντάικ | (Shutterstock)

Ντικ Βαν Ντάικ - Μπερτ ο καπνοδοχοκαθαριστής

Ο Ντικ Βαν Ντάικ ήταν γνωστός για την ερμηνεία του κεφάτου καπνοδοχοκαθαριστή Μπερτ, ο οποίος τραγούδησε το τραγούδι Chim Chim Cher-ee στην ταινία, με τη μελωδία να κερδίζει το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού.

Ο Αμερικανός ηθοποιός, 98 ετών σήμερα, πρωταγωνίστησε το 1968 στο Chitty Chitty Bang Bang, και στην κλασική τηλεοπτική κωμική σειρά The Dick Van Dyke Show, η οποία προβλήθηκε για πέντε σεζόν, από το 1961 έως το 1966.

Το 2018, υποδύθηκε τον Mr. Dawes Jr. -τον γιο του τραπεζίτη Mr. Dawes Senior που εμφανίστηκε στην αρχική ταινία, ρόλο που ο Ντικ Βαν Ντάικ έπαιξε εκτός από τον Μπερτ - στο Mary Poppins Returns.

Έχει επίσης πρωταγωνιστήσει στις ταινίες Night At The Museum του 2006 και Night At The Museum του 2014: Secret Of The Tomb. Ο Ντικ Βαν Ντάικ, ο οποίος είναι πατέρας τεσσάρων παιδιών και έχει επτά εγγόνια, παντρεύτηκε το 2012 την make-up artist Arlene Silver. Εκείνος ήταν 86 ετών τότε και εκείνη 40 ετών.

Στο παρελθόν, ο σταρ έχει μιλήσει ανοιχτά για τα προβλήματά του με τον εθισμό του στο αλκοόλ. Είχε πει χαρακτηριστικά «πήγαινα στη δουλειά με τρομερό πονοκέφαλο, κάτι που αν χορεύεις είναι πολύ δύσκολο».

Κάρεν Ντότρις | (Richard Shotwell/Invision/AP)

Κάρεν Ντότρις - Τζέιν Μπανκς

Η Κάρεν Ντότρις ήταν μόλις εννέα ετών όταν πρωταγωνίστησε ως Τζέιν Μπανκς στην ταινία. Στη συνέχεια εμφανίστηκε στο The Gnome Mobile το 1967 και πρωταγωνίστησε επίσης στο δράμα της δεκαετίας του '70 Upstairs Downstairs στον τελευταίο κύκλο της σειράς το 1975. Η Κάρεν αποσύρθηκε από τη βιομηχανία το 1984 για να επικεντρωθεί στο να είναι μητέρα. Έχει τρία παιδιά από δύο γάμους.

Η Κάρεν έκανε μια σύντομη επιστροφή στην υποκριτική όταν δέχτηκε έναν ρόλο στο Mary Poppins Returns το 2018, όπου έπαιξε τον ρόλο της κομψής κυρίας στο Cherry Tree Lane.

Μάθιου Γκάρμπερ - Μάικλ Μπανκς

Ο Μάθιου Γκάρμπερ πρωταγωνίστησε ως Μάικλ Μπανκς στην ταινία Mary Poppins όταν ήταν μόλις οκτώ ετών. Στη συνέχεια εμφανίστηκε στις ταινίες «Οι τρεις ζωές της Τομασίνας» και «Ο καλικάντζαρος», μαζί με την τηλεοπτική του αδελφή του, την Κάρεν Ντότρις, που υποδύθηκε την Τζέιν Μπανκς.

Ο Μάθιου Γκάρμπερ πέθανε το 1977 σε ηλικία 21 ετών, όταν προσβλήθηκε από ηπατίτιδα σε ένα ταξίδι στην Ινδία, με την ασθένεια να εξελίσσεται σε παγκρεατίτιδα.

Ντέιβιντ Τόμλινσον - Κύριος Μπανκς

Ο Ντέιβιντ Τόμλινσον υποδύθηκε τον αυστηρό πατριάρχη κύριο Μπανκς στην ταινία Mary Poppins του 1964. Ήταν επίσης γνωστός για τον ρόλο του Peter Thorndyke στην ταινία The Love Bug του 1968, καθώς και για τον κομπογιαννίτη μάγο Emelius Browne στην ταινία Bedknobs And Broomsticks του 1971.

Ο Βρετανός ηθοποιός πρωταγωνίστησε σε όλα, από πολεμικές ταινίες, όπως το The Way To The Stars του 1945, μέχρι τη ρομαντική κωμωδία Warning To Wantons του 1949. Η πρώτη του σύζυγος αυτοκτόνησε τραγικά μαζί με τα δύο της παιδιά πηδώντας από ένα ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης το 1943, αφού της είπαν ότι δεν μπορούσαν να συναντήσουν τον σύζυγό της στην Αγγλία μέχρι το τέλος του πολέμου.

Παντρεύτηκε τη δεύτερη σύζυγό του Audrey μια δεκαετία αργότερα και απέκτησαν μαζί τέσσερις γιους. Το 2000 πέθανε ξαφνικά μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο σε ηλικία 83 ετών. Το 2002, ανακηρύχθηκε μετά θάνατον θρύλος της Disney.

Γκλίνις Τζονς - κυρία Μπανκς

Η ηθοποιός Γκλίνις Τζονς, η οποία έπαιξε την κυρία Μπανκς και είχε μια εκθαμβωτική καριέρα που κάλυψε περισσότερες από οκτώ δεκαετίες, πέθανε σε ηλικία 100 ετών τον περασμένο μήνα.

«Η Βρετανίδα ηθοποιός, η οποία γεννήθηκε στη Νότια Αφρική, απεβίωσε από φυσικά αίτια την Πέμπτη 4 Ιανουαρίου σε οίκο ευγηρίας στο Λος Άντζελες» δήλωσε ο μάνατζέρ της Mitch Clem.

«Σήμερα είναι μια θλιβερή μέρα για το Χόλιγουντ» δήλωσε ο Clem αποτίοντας φόρο τιμής στη βραβευμένη με Tony σταρ του θεάτρου και της οθόνης. «Είναι η τελευταία από τις τελευταίες του παλιού Χόλιγουντ».

«Σήμερα είναι μια ζοφερή μέρα για το Χόλιγουντ. Δεν θρηνούμε μόνο τον θάνατο της αγαπημένης μας Γκλίνις, αλλά και το τέλος της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ» πρόσθεσε.

Η ταλαντούχα ερμηνεύτρια απέκτησε καθ' όλη τη διάρκεια της μακρόχρονης καριέρας της τη φήμη της τελειομανούς και υπερηφανευόταν ότι επέλεγε πάντα πολύπλευρους ρόλους.