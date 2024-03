Όσκαρ 2024: Ο Χαγιάο Μιγιαζάκι κέρδισε το πρώτο του βραβείο για το «Αγόρι και τον Ερωδιό»

Ο Χαγιάο Μιγιαζάκι αθέτησε την υπόσχεσή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση και το τελευταίο του anime, «Το Αγόρι και ο Ερωδιός», κέρδισε Όσκαρ.

Ο σπουδαίος σκηνοθέτης του Studio Ghibli κέρδισε το πρώτο του χρυσό αγαλματίδιο σε ηλικία 83 ετών. Συγκεκριμένα, «Το Αγόρι και ο Ερωδιός» κέρδισε στην κατηγορία «Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων». Το Όσκαρ παρέλαβε ο συνεργάτης του Χαγιάο Μιγιαζάκι, Kiyofumi Nakajima.

Ο Χαγιάο Μιγιαζάκι είχε δηλώσει πως πρόκειται για την τελευταία ταινία του, προκαλώντας λύπη στους εκατομμύρια θαυμαστές του. Πρόκειται για ένα θρύλο του animation, που έχει στη λίστα του αριστουργήματα όπως: Spirited Away, Princess Mononoke, Ponyo, Howl’s Moving Castle.

Η οσκαρική πλέον ταινία «The boy an the heron», ακολουθεί ένα νεαρό αγόρι, τον Μάχιτο, που έχασε τη μητέρα του και επιχειρεί να μεταβεί σε έναν κόσμο όπου ζωντανοί και νεκροί συνυπάρχουν.

Σε εκείνον τον κόσμο ο θάνατος τελειώνει και η ζωή βρίσκει μια νέα αρχή. Οδηγός του Μάχιτο σε αυτό το ταξίδι είναι ένα πλάσμα, μισός ερωδιός και μισός άνθρωπος, το οποίο ακροβατεί στα όρια ψέματος και αλήθειας. Το αγόρι στο νέο κόσμο κάνει νέους φίλους, ξαναβρίσκει τη μητέρα του και συναντά τον δημιουργό του κόσμου.

Τα κυριότερα βραβεία Όσκαρ 2024

Καλύτερης ταινίας

«Οπενχάιμερ»

Καλύτερης σκηνοθεσίας

Κρίστοφερ Νόλαν, «Οπενχάιμερ»

Α΄ γυναικείου ρόλου

Έμμα Στόουν, «Poor Things»

Α΄ ανδρικού ρόλου

Κίλιαν Μέρφι, «Οπενχάιμερ»

Β΄ γυναικείου ρόλου

Ντέι’Βάιν Τζόι Ράντολφ, «Τα παιδιά του χειμώνα»

Β΄ ανδρικού ρόλου

Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, «Οπενχάιμερ»

Ξένης ταινίας

«Η Ζώνη του Ενδιαφέροντος» (Βρετανία)

Ταινίας animation

«Το αγόρι και ο ερωδιός», του Χαγιάο Μιγιαζάκι

Ντοκιμαντέρ

«20 ημέρες στην Μαριούπολη»

Πρωτότυπου σεναρίου

«Ανατομία μιας πτώσης»

Διασκευασμένου σεναρίου

«American Fiction»

Μουσικής

«Οπενχάιμερ»

Πρωτότυπου τραγουδιού

«What Was I Made For?», «Μπάρμπι»

Ήχου

«Η ζώνη του ενδιαφέροντος»

Σχεδιασμού παραγωγής

«Poor things»

Φωτογραφίας

«Οπενχάιμερ»

Κοστουμιών

«Poor Things»

Σύντομης ταινίας animation

«War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko»

Σύντομου ντοκιμαντέρ

«The Last Repair Shop».