Τζον Σίνα: Ποιος είναι ο ηθοποιός που εμφανίστηκε γυμνός στα Όσκαρ – Γιατί δεν φορούσε ρούχα

Άναυδοι έμειναν εκατομμύρια τηλεθεατές κατά την παρουσίαση των βραβείων Όσκαρ τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν ο Αμερικανός παλαιστής και ηθοποιός Τζον Σίνα, εμφανίστηκε επί σκηνής για την βράβευση των Καλύτερων Κοστουμιών.

Μάλιστα, να σημειωθεί ότι το χρυσό αγαλματίδιο απονεμήθηκε στη Χόλι Γουάντινγκτον για τη δουλειά της στην ταινία «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου.

Ο Τζον Σίνα εμφανίστηκε ολόγυμνος στη σκηνή του Dolby Theatre, καθώς φορούσε μόνο τις παντόφλες του. Γιατί συνέβη αυτό;

Πρόκειται για ένα, μάλλον παρατραβηγμένο σκετς, με αναφορά στην ιστορική και επεισοδιακή απονομή του 1974, όταν ξαφνικά ένας γυμνός άνδρας έτρεξε στην σκηνή την ώρα που ο Ντέιβιντ Νίβεν παρουσίαζε την Ελίζαμπεθ Τέιλορ.

Ο οικοδεσπότης των φετινών Όσκαρ, Τζίμι Κίμελ, έκανε την απαραίτητη εισαγωγή: «Μπορείτε να φανταστείτε τι θα συνέβαινε σήμερα αν ένας γυμνός άνδρας έτρεχε πάνω στη σκηνή; Δεν θα ήταν τρελό;»

AP Photo/Chris Pizzello

Στη συνέχεια, τη σκυτάλη πήρε ο Τζον Σίνα, λίγο πριν κάνει την είσοδό του σκηνή και ενώ ήταν έτοιμος για τη μεγάλη αποκάλυψη.

Ο παλαιστής είπε με αρκετή δόση δισταγμού στον Κίμελ: «Άλλαξα γνώμη, δεν θέλω να κάνουμε το σκετς. Δεν νιώθω καλά με όλο αυτό. Είναι μια βραδιά που χαρακτηρίζεται από κομψότητα και θα ντροπιαστώ αν κάνω ένα τόσο κακόγουστο αστείο».

AP Photo/Chris Pizzello

Ο Κίμελ προσπάθησε να τον μεταπείσει και του είπε ότι το σκετς θα ήταν αστείο. «Το ανδρικό σώμα δεν είναι αστείο!», απάντησε ο Σίνα.

Τελικά ο Σίνα έφτασε με αργά και προσεκτικά βήματα στο κέντρο της σκηνής ολόγυμνος και κρατούσε μόνο ένα μεγάλο φάκελο που κάλυπτε τα επίμαχα σημεία.

Το κοινό ξέσπασε σε γέλια, ενώ ο Σίνα δεν μπορούσε να σηκώσει τον φάκελο για να ανακοινώσει το νικητή της κατηγορίας. Ένα γρήγορο cut του σκηνοθέτη έδωσε τη λύση και ο Σίνα εμφανίστηκε ξανά στις οθόνες ντυμένος με ένα χρυσό χιτώνα.

AP Photo/Chris Pizzello

Τζον Σίνα: Ποιος είναι

Ποιος είναι ο Τζον Σίνα που έκλεψε την παράσταση στην παρουσίαση των φετινών βραβείων Όσκαρ;

Ο Τζον Φίλιξ Άντονι Σίνα, όπως είναι το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στις 23 Απριλίου 1977 και είναι Αμερικάνος παλαιστής και ηθοποιός.

Ως παλαιστής, συμμετέχει στο WWE από το 2001. Μάλιστα, θεωρείται ευρέως ως ένας από τους καλύτερους επαγγελματίες παλαιστές όλων των εποχών. Άλλωστε, ο Τζον Σίνα έχει τον παγκόσμιο τίτλο 16 φορές.

Από τα 6 του άρχιζε να παλεύει με τα αδέρφια του που είναι μεγαλύτερα από αυτόν και ήθελε να γίνει παλαιστής, αφού ήταν μεγάλος θαυμαστής του θρυλικού Χαλκ Χόγκαν.

Στο λύκειο συμμετείχε στην ομάδα ράγκμπι αλλά όταν αποφοίτησε, ο δρόμος τον έβγαλε στο Κλίβελαντ του Οχάιο, όπου εκπαιδεύτηκε από επαγγελματίες παλαιστές. Σε ότι έχει να κάνει με τις σπουδές του, είναι πτυχιούχος εργοφυσιολογίας του Κολεγίου Σπρίνγκφιλντ.

Ο Σίνα μετακόμισε στην Καλιφόρνια το 1998 και άρχισε καριέραως bodybuilder, ενώ στην επαγγελματική πάλη μεταπήδησε το 1999 και έκανε το ντεμπούτο του για το Ultimate Pro Wrestling (UPW).

Το 2001, υπέγραψε με την τότε Παγκόσμια Ομοσπονδία Πάλης (WWF - μετονομάστηκε σε WWE το 2002) και τα πράγματα γρήγορα πήραν τον δρόμο τους.

Αφού προωθήθηκε στο βασικό ρόστερ του WWE στο SmackDown το 2002, ο Σίνα κέρδισε φήμη και επιτυχία καθώς υιοθέτησε έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, που αγαπήθηκε από το κοινό.

Αφού κέρδισε το πρώτο του πρωτάθλημα WWE το 2005, ο Σίνα μετατράπηκε σε έναν ήρωα της πάλης με εκατοντάδες χιλιάδες θαυμαστές σε όλο τον κόσμο.

Επίσης, έχει πρωτοστατήσει σε πολλά μεγάλα events pay-per-view του WWE, συμπεριλαμβανομένου του κορυφαίου γεγονότος του, το WrestleMania (πέντε φορές).

Η επαγγελματική του καριέρα στην πάλη έχει αντιμετωπιστεί με μικτή υποδοχή από κριτικούς και κοινό: με επαίνους για το έργο του και τις ικανότητές στο marketing, αλλά κριτική για την υπερπροβολή και την παρουσία του στα media σε σχέση με άλλους παλαιστές.

Τζον Σίνα: Ταινίες και μουσική

Ο πρώτος πρωταγωνιστικός ρόλος του Σίνα ήταν στο The Marine (2006) και στη συνέχεια δέχθηκε θετικές κριτικές για τις ερμηνείες του στα Trainwreck (2015), Ferdinand (2017), Blockers και Bumblebee (και τα δύο 2018).

Πρωταγωνίστησε στο F9 (2021) ως Jakob Toretto, ενώ έπαιξε και πάλι τον ίδιο ρόλο στο Fast X (2023) και εμφανίστηκε στην οθόνη ως Peacemaker στο The Suicide Squad (2021) και την ομώνυμη τηλεοπτική σειρά (2022–σήμερα).

Επιπλέον, ξυκλοφόρησε ένα άλμπουμ, το You Can't See Me το 2005. Εκτός από τη δουλειά του στον χώρο της ψυχαγωγίας, ο Σίνα είναι γνωστός για τη συμμετοχή του σε πολυάριθμους φιλανθρωπικούς σκοπούς, κυρίως στο Make-A-Wish Foundation, όπου έχει πραγματοποιήσει τις περισσότερες ευχές, σε πάνω από 650 παιδιά.

Τζον Σίνα: Προσωπική ζωή

Η Σίνα κατοικεί στο Land o' Lakes στη Φλόριντα και έχει πει πολλές φορές ότι δεν επιθυμεί να κάνει παιδιά γιατί δεν θέλει να είναι απών ως γονέας, καθώς όπως τονίζει είναι επικεντρωμένος στην καριέρα του.

Κατά την προώθηση της ταινίας του 2009 12 Rounds, ο Σίνα ανακοίνωσε τον αρραβώνα του με την Elizabeth Huberdeau. Παντρεύτηκαν στις 11 Ιουλίου 2009. Την 1η Μαΐου 2012, ο Σίνα υπέβαλε αίτηση διαζυγίου.

Στις 12 Οκτωβρίου 2020, ο Σίνα παντρεύτηκε τη Shay Shariatzadeh, με την οποία έβγαινε από τις αρχές του 2019, σε μια ιδιωτική τελετή στην Τάμπα της Φλόριντα.