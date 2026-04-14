Η sci-fi σειρά του 2002 που κόπηκε τελείως άδικα και έγινε μύθος

Mία από τις αγαπημένες συζητήσεις που μπορεί να κάνει κάποιος φαν της τηλεόρασης είναι οι σειρές που κόπηκαν πριν την ώρα τους και έχουν αναχθεί λίγο-πολύ σε κάτι που προσομοιάζει σε μύθο. Στην κορυφή κάθε τέτοιας λίστας θα βρίσκεται αιωνίως το Firefly.

Δημιουργημένο από έναν από από τους μεγαλύτερους μύθους της nerdοσύνης, τον Joss Whedon, το Firefly έκανε πρεμιέρα το 2002 και πρόλαβε να βγάλει μόλις 10 επεισόδιο, πριν το Fox αποφασίσει να το κόψει και να δημιουργήσει μία άνευ προηγουμένου αντίδραση από τους φανατικούς fans του.

Xοντρικά μιλάμε για ένα Western που γίνεται στο διάστημα και αφηγείται μία ιστορία που εκτυλίσσεται το 2517, λίγο αφότου το ανθρώπινο είδος έχει φτάσει σε ένα νέο ηλιακό σύστημα. Η ιστορία αυτή, στη μικρο-κλίμακα, αφορά το εμβληματικό Serenity και περιστρέφεται γύρω από την καθημερινότητα του πληρώματός του.

Το μεγάλο λάθος που χαντάκωσε το Firefly

Ο πιλότος της σειράς, ονόματι “Serenity”, είναι ένας από τους πιο καλογραμμένους πιλότους που έχουμε δει στην ιστορία της τηλεόρασης. Μέσα σε αυτόν, οι δημιουργοί της σειράς καταφέρνουν να φτιάξουν όλο το περιβάλλον της ζωής σε ένα μέλλον 500 χρόνια μακριά από εκείνους και ταυτόχρονα εισάγουν τον βασικό πρωταγωνιστή, Malcom Reynolds (τον εκπληκτικό Nathan Fillion).

Παρότι ήταν τρομερά σημαντικό να παιχτεί αυτό το επεισόδιο ως πιλότος, οι ιθύνοντες στο Fox αποφάσισαν ότι θα παιχτεί ως το 11ο επεισόδιο. Αντ’ αυτού, διάλεξαν το πρώτο επεισόδιο να είναι το “Train Job”, το οποίο θεώρησαν ότι έχει περισσότερη δράση και επομένως θα τράβαγε πιο εύκολα την προσοχή του κοινού. Τα αποτελέσματα ήταν τελικά εις βάρος του show.

Με 4,7 εκατομμύρια τηλεθεατές ανά επεισόδιο κατά μέσο όρο, η σειρά δεν πήγαινε και συγκλονιστικά καλά. Έτσι, το Fox αποφάσισε να την κόψει μετά το γύρισμα των πρώτων 11 από τα 14 επεισόδια.

Όλο το cast του Firefly

To cult στάτους που το ξαναέφερε στην επιφάνεια

Ωστόσο, παρότι κόπηκε τόσο γρήγορα, το Firefly έγινε ένα cult φαινόμενο που κάθε χρόνο που περνούσε γινόταν και πιο δημοφιλές. Για το cult status του, έπαιξε τρομερό ρόλο το γεγονός ότι κυκλοφόρησε σε DVD και μάλιστα με τη σωστή σειρά. Τα πάντα άρχισαν να βγάζουν νόημα για τους φάνς.

Σταδιακά, το show απέκτησε ένα τεράστιο fandom σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του διαδικτύου. Σχεδόν έγινε το pop-culture meme που συνδέθηκε με την αδικία. Ύψωσε μάλιστα τον εαυτό του ως το απόλυτα παράδειγμα του πώς τα corporate περιβάλλοντα μπορούν να καταστρέψουν τις δουλειές σπουδαίων δημιουργών.

Έχουν περάσει πια περισσότερα από 20 χρόνια από τότε που η σειρά έκανε πρεμιέρα και φαίνεται ότι αυτό που περίμεναν όλοι με σχεδόν εμμονικό τρόπο, μάλλον θα γίνει επιτέλους πραγματικότητα.

Πολύ πρόσφατα, στο Awesome Con, o Nathan Fillion, πρωταγωνιστής της σειράς, αποκάλυψε ότι έχει ήδη προχωρήσει η παραγωγή που θα βασίζεται στο cult sci-fi franchise. Από ό,τι φαίνεται πρόκειται για μία σειρά animation.

«Από μόνη της η αφοσίωση του κοίνου του, έχει καταφέρει να κρατήσει το Firefly relevant, ακόμα και 25 χρόνια μετά. Προφανώς, λοιπόν, η επιστροφή του Firefly είναι κάτι που οι φανς το επιθυμούν. Ακόμα σημαντικότερο, είναι κάτι που το αξίζουν», τόνισε ο Fillion.