Ο Μάριος Φραγκούλης και ο Παρασκευάς Καρασούλος συναντιούνται ξανά με δυο νέα τραγούδια

Τον Μάριο Φραγκούλη και τον Παρασκευά Καρασούλο ένωσε για πρώτη φορά πριν χρόνια, το «Φεγγάρι ερωτευμένο»: η παράσταση στην «Ιερά Οδό» και η αποτυπώσή της σε δίσκο – τριπλά πλατινένιο.

Μετά, οι μουσικές παραστάσεις σε όλη την Ελλάδα και το πρώτο τραγούδι σε στίχους Παρασκευά Καρασούλου και μουσική Μάριου Φραγκούλη: «Τον εαυτό του παιδί».

Ακολούθησε ο «Κήπος των Ευχών», πλατινένιος επίσης δίσκος, με 15 καινούργια τραγούδια σε στίχους του Παρασκευά Καρασούλου για τη φωνή του Μάριου Φραγκούλη και τις υπογραφές νέων τότε συνθετών που σήμερα έχουν πλέον καταξιωθεί.

Τη συνεργασία των δυο τους που υπήρξε μοναδική και απόλυτα ταιριαστή, την δικαίωσε το κοινό και την αγάπησε μέσα στα χρόνια.

Φέτος συναντιούνται και πάλι («σαν να μην πέρασε μια μέρα», λένε οι ίδιοι) δημιουργώντας ακατάπαυστα καινούργιο υλικό, τραγούδια, παραστάσεις και σχέδια για το μέλλον, με ενθουσιασμό, χαρά και δημιουργικό οίστρο.

Τα δύο πρώτα τραγούδια του καινούργιου κύκλου τραγουδιών που ετοιμάζουν είναι ήδη εδώ: το ένα έχει για τίτλο «Μια καλημέρα» και το δεύτερο «Χέρια φτερά». Η φωνή του Μάριου Φραγκούλη, πιο ώριμη από ποτέ, αφηγείται τις ιστορίες που υπογράφει με στίχους ο Παρασκευάς Καρασούλος και ντύνουν οι μουσικές του συνθέτη Χρίστου Θεοδώρου, ο οποίος και ενορχήστρωσε τα τραγούδια.

Δυο φωτεινά τραγούδια που ανοίγουν φτερά να πετάξουν πάνω από το φετινό καλοκαίρι με πρόθεση να το τραγουδήσουν.

Η Μικρή Άρκτος που συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια από την ίδρυσή της και είναι υπεύθυνη για την παραγωγή και έκδοση των δύο τραγουδιών, έχει κάθε λόγο να χαίρεται και να γιορτάζει…

Οι συναυλίες του Μάριου Φραγκούλη

Ένας ανανεωμένος Μάριος Φραγκούλης με τα χέρια - φτερά, ανοιχτά, έτοιμος να πετάξει σε πόλεις και νησιά σε όλη την Ελλάδα, σε μια καλοκαιρινή περιοδεία και μια μουσική παράσταση-έκπληξη.

Με τον Κωνσταντίνο Γιουρτσίδη κοντά του, έναν νέο ερμηνευτή που ο ίδιος υπέδειξε στο ελληνικό κοινό πέρσι και διακρίθηκε φέτος στην 5η Ακρόαση Νέων Καλλιτεχνών της Μικρής Άρκτου.

ΜΑΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ «Χέρια Φτερά»

με τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΙΟΥΡΤΣΙΔΗ

Καλοκαιρινή περιοδεία σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Κρήτη

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Παρασκευάς Καρασούλος,

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τετάρτη 22 Ιουλίου – Θεσσαλονίκη, Θέατρο Μονής Λαζαριστών

Παρασκευή 24 Ιουλίου – Αθήνα, Κηποθέατρο Παπάγου Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου – Ρέθυμνο (Κρήτη), Λόφος

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου – Χανιά (Κρήτη), Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ

Πιάνο: Στάθης Σούλης Μπάσο: Αλέξανδρος Τράμπας Κιθάρα: Δημήτρης Στασινός Ντραμς: Γιώργος Μανιάτης Κρουστά: Αλέξης Κώστας

Εισιτήρια:

https://www.ticketservices.gr/event/mario-frangoulis-summer-2026/