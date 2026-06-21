Πέντε τραγούδια που δεν έχουμε πάρει χαμπάρι ότι μιλούν για τον πατέρα

Όταν σκεφτόμουν μια λίστα με τραγούδια για τον «πατέρα», ο νους μου πήγε σε εμβληματικά τραγούδια, όπως το «Στον πατέρα μου» του Σωκράτη Μάλαμα, ή το «My Father’s Eyes» του Eric Clapton.

Δεν βρήκα και πολλά, γιατί οφείλουμε όλοι να ομολογήσουμε ότι οι μπαμπάδες, συγκριτικά με τις μαμάδες μας, είναι λίγο «ριγμένοι» (αδίκως). Ψάχνοντας ωστόσο, έπεσα πάνω στο Papaoutai, που πάντα το χορεύω και ξεχνάω ότι πρόκειται για φόρο τιμής σε έναν «μπαμπά».

Παρακάτω λοιπόν και άλλα κρυφά «διαμαντάκια», τα οποία είναι αφιερωμένα στον πατέρα και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Μάλιστα, πολλά από αυτά δεν αναφέρουν ούτε μια φορά την λέξη στους στίχους τους.

Stromae - papaoutai

Ένα από τα μεγαλύτερα trends του 2016, που ακούγεται μέχρι και σήμερα. Ένα ξεσηκωτικό beat που έχουμε κατά κόρον χορέψει σε νυχτερινά μαγαζιά. Η ανεβαστική του μελωδία σε συνδυασμό με τη γλώσσα (γαλλικά), σε κάνουν να μην μπορείς να καταλάβεις ότι είναι ένα σκληρό τραγούδι.

Ο ίδιος ο τίτλος: Papa, où t'es, σημαίνει Μπαμπά, πού είσαι;. Το κομμάτι, που επικεντρώνεται στη γενοκτονία της Ρουάντα το 1994, μιλά για τον πόνο ενός παιδιού από την απουσία ενός πατέρα, εξερευνώντας την απώλεια, την ταυτότητα και τον κύκλο της γονεϊκότητας.

Μέχρι και στο βίντεο κλιπ, πρωταγωνιστής είναι μια κούκλα, που μεταφράζεται ως νθα λαψυχη πατρική φιγούρα. Ένα νεαρό αγόρι προσπαθεί να περάσει χρόνο με το μανεκέν. Αλληλεπιδρά και παίζει μαζί του, αλλά δεν μπορεί να το ζωντανέψει.

Φώτης - Φοίβος Δεληβοριάς

Αν και, αν το ακούσεις προφανώς και καταλαβαίνεις ότι είναι για τον πατέρα, αν το διαβάσεις στο εξώφυλλο ενός δίκου, δεν θα σου πάει εύκολα το μυαλό για το τι μπορεί να μιλάει το τραγούδι «Φώτης» του Φοίβου Δεληβοριά.

Ένα γλυκό και χαρούμενο τραγούδι, με το χαρακτηριστικό στυλ του Δεληβοριά.

Κυκλοφόρησε το 1998 στον δίσκο «Χάλια» και είναι αφιερωμένος στον πραγματικό του πατέρα, ο οποίος ονομαζόταν Φώτης και εργαζόταν ως υπάλληλος στη Βουλή.

Wake me up when September ends - Green Day

Για κάποιο λόγο μικρή το είχα συνδέσει με το άνοιγμα των σχολείων τον Σεπτέμβριο. Θεωρούσα ότι είναι για την βαρεμάρα που ξεκινάει η σεζόν, και ότι εκεί πηγαίνει το «Ξύπνα με όταν τελειώσει ο Σεπτέμβριος». Όσο μεγάλωνα, το άκουγα αρκετά, δίνοντας βάση στον ρυθμό που έχει αρκετά ανεβαστικά ροκ σημεία.

Ωστόσο, πρόσφατα ανακάλυψα ότι το τραγούδι ίναι ένας βαθιά προσωπικός φόρος τιμής που έγραψε ο frontman Billie Joe Armstrong για τον πατέρα του, Andrew Armstrong, ο οποίος πέθανε το 1982.

Μέχρι και report του Harvard έχει αναλύσει το συγκεκριμένο τραγούδι, όπου εξηγεί ότι όταν συνέβη αυτό, στον 10χρονο τότε τραγουδιστή, ο Σεπτέμβριος έγινε ένας θλιβερός μήνας για αυτόν. Ο Σεπτέμβριος απεικονίζεται ως ένας μήνας νοσταλγία και δυσκολίας.

Isn't she lovely - Stevie Wonder

Παραδέξου το. Νόμιζες και εσύ ότι ήταν ερωτικό τραγούδι τραγουδώντας μόνο την φράση του τίτλου και λέγοντας«να να να» στο υπόλοιπο. Το «Isn't she lovely» - ίσως και το πιο χαρούμενο τραγούδι αυτής της λίστας - δεν είναι ένα τραγούδι για τον πατέρα, όσο ένα τραγούδι από έναν πατέρα. Αλλά αφού το επίκεντρό του είναι η πατρική αγάπη, σίγουρα δεν θα μπορούσε να λείπει αυτό το κείμενο.

Αποτελεί την συγκινητική του ωδή στη νεογέννητη κόρη του, η οποία εξελίχθηκε σε ένα από τα αγαπημένα του τραγούδια.

«Είναι ένα είδος ιεροτελεστίας μετάβασης. Αν είσαι ένας σπουδαίος τραγουδοποιός και έχεις παιδιά, έχεις την τάση να προσπαθείς να συνοψίσεις αυτά τα τεράστια συναισθήματα αγάπης και υπερηφάνειας σε ένα τραγούδι», είχε πει ο Στίβι Γουόντερ.

Τον Φεβρουάριο του 1975, ο Γουόντερ, τότε 24 ετών, έγινε πατέρας για πρώτη φορά. Σε άλλη συνέντευξη, στην Όπρα Γουίνφρεϊ είχε δηλώσει: «Ο ήχος της κόρης μου, Άισα, να βουτάει στην μπανιέρα δημιούργησε μια εικόνα. Αυτό ήταν ένα συναίσθημα κολλημένο σε μια στιγμή, και που δεν μπορεί ποτέ, μα ποτέ, να φύγει».

Να φυλάγεσαι - Ελεονώρα και Γιάννης Ζουγανέλης

Ναι τραγουδάνε πατέρας και κόρη. Ναι έχει στίχους όπως: «Τις νύχτες σε νανούριζα και έχτιζα το όνειρο σου» ή «Δεν έχω άλλες συμβουλές και σου ζητώ συγγνώμη», αλλά έπρεπε να μπει στη λίστα για το εξής παράδοξο: Δεν αναφέρει ούτε μια φορά την λέξη μπαμπάς ή πατέρας, παρόλο που «βγάζει μάτι».

Έτσι πολλοί το έχουν ταυτίσει και με ερωτικό τραγούδι, ενώ στην πραγματικότητα μιλά για της σχέσης μπαμπάς και κόρης.