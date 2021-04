Αυτό είναι το πρώτο κρασί που ωρίμασε στο διάστημα - Τι γεύση έχει;

Τον Νοέμβριο του 2019, η SpaceX και η Space Cargo Unlimited τοποθέτησαν 12 μπουκάλια Chateau Petrus Pomerol σε μεταλλικούς κυλίνδρους, μαζί με 320 δείγματα κλημάτων Merlot και Cabernet Sauvignon σε ειδικές προστατευτικές θήκες και τα έστειλαν στο διάστημα για να μελετηθούν οι επιπτώσεις που θα είχαν οι διαστημικές συνθήκες σε αυτά. Τόσο τα μπουκάλια όσο και τα κλήματα πέρασαν περίπου ένα χρόνο στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό πριν επιστρέψουν στη Γη τον Ιανουάριο του 2021.

Οι σομελιέ στο Institute for Wine and Vine Research στο Μπορντό άνοιξαν ένα μπουκάλι Petrus Pomerol 2000 (αξίας 5.000 ευρώ) την προηγούμενη εβδομάδα και έκαναν μια τυφλή γευστική δοκιμή συγκρίνοντάς το με ένα μπουκάλι από το ίδιο κρασί που βρισκόταν αποθηκευμένο σε ένα κελάρι. Οι γευσιγνώστες δοκίμασαν τα δύο κρασιά χωρίς να γνωρίζουν ποιο είναι το «διαστημικό» και ποιο το γήινο. Οι 11 από τους 12 ειδικούς αναγνώρισαν ποιο ήταν το κρασί που ωρίμαζε στο κελάρι και ποιο εκείνο που είχε ταξιδέψει στο διάστημα.

«Έχω δακρύσει», ανέφερε ο Nicolas Gaume, CEO και συνιδρυτής της Space Cargo Unlimited, μετά την πρώτη του γουλιά.

Οι 12 γευσιγνώστες είχαν διαφορετικές αντιδράσεις όταν δοκίμασαν το «διαστημικό» κρασί. Μερικοί είπαν ότι είχε ένα καπνιστό άρωμα όπως «καμένο πορτοκάλι» ή «φωτιά στο ύπαιθρο».

«Αυτό που είχε παραμείνει στη Γη, για μένα, ήταν λίγο πιο ταννικό, λίγο νεότερο. Και σε αυτό που πήγε στο διάστημα, οι τανίνες είχαν μαλακώσει, ενώ έβγαιναν στην επιφάνεια περισσότερο λουλουδένια αρώματα», δήλωσε η Jane Anson, συγγραφέας και ειδικός σε θέματα κρασιών. «Και τα δύο ήταν υπέροχα».

After returning from space, scientists at @isvv_bordeaux are analyzing “celestial” French wines to test their resilience to the absence of gravity as an insight into their capacity to withstand future stresses @Space_Station @SpaceCU 🍷 ✨



Read more 🍇 https://t.co/apJUVPnBGi pic.twitter.com/2Wn28Vtxdt