8-15 Ιουλίου πίνουμε O/purist Bramble σε 60 bar σε όλη την Ελλάδα

O/purist, χυμός λεμόνι, μούρα. Προσθέτουμε τριμμένο πάγο, σερβίρουμε σε τσολιά, γαρνίρουμε με lime. Το O/PURIST Bramble.

10 κορυφαίοι Έλληνες bartenders έφτιαξαν το πρώτο τσίπουρο για το bar. Επαναπροσδιόρισαν την κατηγορία. Έφεραν την παράδοση στο σήμερα. Δοκίμασέ το σε cocktail. Σερβίρεται σε δύο διαφορετικά, χάρτινα, ανακυκλώσιμα ποτήρια τα οποία είναι σχεδιασμένα από τον Dear Quentin και εμπνευσμένα από τα 200 χρόνια Ελλάδα.

Συγκεκριμένα τα σχέδια των ποτηριών είναι 2: Το ένα συμβολίζει την καλτσοδέτα του τσολιά και το δεύτερο, έχει την μέλισσα στο πρόσωπο του τσολιά υποδηλώνοντας την αφοσίωσή του/όλων στην δουλειά.

Το O/PURIST, αυτό το καλοκαίρι έρχεται για να μας υπενθυμίσει πως τα αγαπημένα μας bar είναι και πάλι ανοιχτά και έτοιμα να φιλοξενήσουν την κάθε, όμορφη στιγμή μας μετά από τόσους μήνες. 8 με 15 Ιουλίου πίνουμε O/purist Bramble στα 60 καλύτερα bar σε όλη την Ελλάδα. Για κάθε μπαρ που συμμετέχει στην ενέργεια το O/PURIST δωρίζει στην METRON ARISTON -making responsibility a Trend ένα ποσό με το οποίο θα χρηματοδοτηθεί η δημιουργία ενός μηχανισμού που θα βοηθά τα μπαρ να φτιάξουν καταλόγους με προβλήματα όρασης.

Image

Δοκίμασε το O/purist Bramble στο αγαπημένο σου bar και βοήθησε και εσύ να ακουστεί δυνατά το μήνυμα “We Are Happy to Serve You”!

Τα Bar που συμμετέχουν στην ενέργεια:

Αττική: 360 Cocktail Bar, 42 Barstronomy Athens, 7 Jokers, A for Athens, Baba Au Rum, Barreldier, Barro Negro, Birdman, Frater & Soror, Hide & Seek, Holy Spirit Cocktail Bar, Horizon, Ipitou, L’ Ovelha Negra, Lot 51, Magic Bus, Mr. Fox, Mr. Peacock, Noah, Oldies, Pop Up, Rockfellas, Samba Café, Spoiled, The Clumsies, Theory Bar & More, Tiki Athens, Two Doors, Upupa Epops, Το Λοκάλι

Θεσσαλονίκη: Casablanca, Coconut Bay, The Nectar Distillery, Thermaikos, Vogatsikou 3, Βερμούτ

Χαλκιδική: Gust

Κρήτη: Boheme, Carte Postale, Puerto, Χάλαβρο Open Bar

Τρίκαλα: Bittersweet, Ρετούς

Βόλος: Grappa, Grooove, Isalos

Τήνος: Prickly Bear, Suntan, Three Donkeys

Σύρος: Theosis

Πάργα: Kamini

Παξοί: Puerto Vecchio

Λευκάδα: Χάρτες

Κέρκυρα: Barden

Σαντορίνη: Marinera

Ξάνθη: Bahamas

Γιάννενα: Blue Gin

Καλαμάτα: Jardin

Ηγουμενίτσα: Moshi