World Class Global Bartender of the year 2022, o Αdrian Michalcik

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2022, στο Σίδνεϋ της Αυστραλίας, ο Adrián Michalčík από την Νορβηγία κατάφερε να εντυπωσιάσει με τις τεχνικές του και να αναδειχθεί ως ο

World Class Global Bartender of the Year 2022, ανάμεσα σε 50 bartenders που έλαβαν μέρος στον παγκόσμιο τελικό.

Ο Adrián αναμετρήθηκε με μερικούς από τους καλύτερους bartenders στον κόσμο, σε μια σειρά από απαιτητικά challenges που τέσταραν τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τη δημιουργικότητά τους στα κοκτέιλ.

Οι φιναλίστ χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν στο έπακρο τις δημιουργικές τους τεχνικές και να υποστηρίξουν την ιδέα του «drinking better, not more». Παρουσιάστηκαν εντυπωσιακές συνταγές, από τη δημιουργία ενός μοναδικού cordial με την αξιοποίηση περισσευούμενων υλικών για την παραγωγή ενός highball με το κορυφαίο ουίσκι στον κόσμο, το Johnnie Walker, μέχρι τη σύνθεση του τέλειου Tanqueray No. TEN Martini.

Κατά την απονομή του, ο Adrián δήλωσε ενθουσιασμένος: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μόλις κέρδισα τον μεγαλύτερο διαγωνισμό bartending στον κόσμο! Τα τελευταία χρόνια ήταν δύσκολα για μένα και για τον κλάδο στον οποίο εργάζομαι. Το να έχεις την ευκαιρία απλά να διαγωνιστείς εδώ, απέναντι σε πραγματικά καταπληκτικούς bartender από όλο τον κόσμο, είναι σαν να ξεκινάει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα σου. Υπήρχαν στιγμές που δεν ήμουν σίγουρος αν θα περνούσα στους επόμενους γύρους, πόσο μάλλον να κερδίσω τον τίτλο!».

Η Marissa Johnston, Global Head of Diageo World Class δήλωσε: «Ο φετινός διαγωνισμός πραγματικά με έχει εκπλήξει. Οι φιναλίστ πήγαν τις δεξιότητές τους στο επόμενο επίπεδο και ο Adrián ξεχώρισε ως γίγαντας ανάμεσα σε γίγαντες. Είναι ένας πολύ άξιος νικητής και ανυπομονώ πραγματικά να συνεργαστώ μαζί του τη χρονιά που έρχεται».

Παρουσία στον παγκόσμιο τελικό είχε φυσικά και η Ελλάδα, με τον Έλληνα World Class Bartender of the Year 2022, Ιωσήφ Ζααλούκ να εκπροσωπεί τη χώρα μας. Ο Ιωσήφ, παρόλη την εξαιρετική παρουσία του, δεν κατάφερε να μπει στην τελική λίστα των φιναλίστ και να διεκδικήσει τον τίτλο του World Class Global Bartender of the Year 2022.

Μετά το τέλος του διαγωνισμού, ο Ιωσήφ δήλωσε: «Ήταν μία απίστευτή εμπειρία, πολύ αγχωτική και έντονη αλλά ταυτόχρονα ευχάριστη και δημιουργική. Από την στιγμή που πήραμε το briefing για τις δοκιμασίες μέχρι και πριν την ήμερα του τελικού, η προετοιμασία μου ήταν ιδιαίτερα απαιτητική με καθημερινές δοκιμές στις συνταγές αλλά και πρόβες για τις παρουσιάσεις. Νιώθω πολύ χαρούμενος που κατάφερα να φτάσω στον παγκόσμιο τελικό ανάμεσα σε τόσους ταλαντούχους ανθρώπους και είναι κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ!».

Δεν ήταν μόνο οι bartenders που παρευρέθηκαν και κέρδισαν τις εντυπώσεις στον φετινό παγκόσμιο τελικό. Κριτές του διαγωνισμού και θρύλοι στον χώρο των κοκτέιλ, όπως οι Ago Perrone, Monica Berg και Ryan Chetiyawardana, εξέπληξαν τους κατοίκους του Σίδνεϋ με εμφανίσεις σε μερικά από τα κορυφαία μπαρ και εστιατόρια της πόλης, στο πλαίσιο του World Class Cocktail Festival.

Το φεστιβάλ περιλάμβανε, επίσης, μια σειρά από εκδηλώσεις και συνεργασίες σε εστιατόρια και μπαρ στην παγκοσμίου φήμης Sydney Opera House. Εκδηλώσεις όπως το Don Julio Food Truck Fiesta με τον Roy Choi, αλλά και εκείνη που πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους αγαπημένους χώρους του Σίδνεϋ, το Shell House, όπου η πολυβραβευμένη bartender και επιχειρηματίας Monica Berg, προσέφερε μία νέα οπτική των Single Malts με το The Singleton.

Ακολουθήστε το @WorldClass στο Instagram και το Facebook για να μείνετε ενημερωμένοι για τελευταίες τάσεις στον χώρο των κοκτέιλ.