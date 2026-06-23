Ο αντισυμβατικός Νίκος Αλέφαντος, ο Ολυμπιακός και το πρωτάθλημα του... Δούρου

Ποδοσφαιράνθρωπος, μπαλαδόφατσα, μύστης της στρογγυλής θεάς, ο Νίκος Αλέφαντος άφησε το δικό του σημάδι στα ελληνικά γήπεδα. Αγάπησε υπέρμετρα τον Ολυμπιακό και αποθεώθηκε πολλές φορές από τους οπαδούς των ερυθρόλευκων. Ακόμα και αντίπαλοι, πάντως, συμπαθούσαν τον Αλέφαντο, ο οποίος προσπαθούσε να τα έχει καλά με όλους.

Με όλους; Καλά, όχι με όλους. Τους Παναθηναϊκούς δεν τους μπορούσε καθόλου!

Το εκρηκτικό του ταπεραμέντο τον έβαζε συνέχεια σε μπελάδες. Ήταν φιλόδοξος με μία εκρηκτική προσωπικότητα. Ως ποδοσφαιριστής, ο «Αλέφας», έπαιξε μπάλα ως μεσοεπιθετικός στον Αστέρα Εξαρχείων, στην ΑΕ Χαλανδρίου, στον ΠΑΟ Ρουφ, στον Ολυμπιακό Πειραιώς, στον Ατρόμητο Καμινίων, στον Ολυμπιακό Χαλκίδα, στον Παναιγιάλειο, στον Πανελευσινιακό και έκλεισε την ποδοσφαιρική του καριέρα το 1969 στο Βύζαντα Μεγάρων.

Την ίδια χρονιά ξεκίνησε την καριέρα του ως προπονητής από τον Αστέρα Εξαρχείων. Στη συνέχεια εργάσθηκε στους περισσότερους από τους πλέον δημοφιλείς ελληνικούς συλλόγους, με αποκορύφωμα τον Ολυμπιακό στον οποίο εργάστηκε τρεις φορές (ανά μία δεκαετία: τέλη 1983, 1994 και 2004), αλλά και στους ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, ΑΕ Λάρισας, Ηρακλή, Πανιώνιο και Εθνικό Πειραιώς. Στην Α' Εθνική προπόνησε και τους ΟΦΗ, Καστοριά, Παναχαϊκή, Ιωνικό, Δόξα Δράμας, Κόρινθο, Απόλλωνα Καλαμαριάς, Προοδευτική και Εθνικό Αστέρα.

Ο Αλέφαντος ευτύχησε να ακούσει το όνομα του να γίνεται τραγούδι το οποίο μάλιστα αγαπήθηκε από τον κόσμο. Το 1983 το συγκρότημα «Τα Παιδιά από την Πάτρα» αποφασίζουν να συμπεριλάβουν στον δίσκο τους που τιτλοφορείται «Αφιερωμένο εξαιρετικά» το τραγούδι «ο Αλέφαντος» το οποίο γνώρισε μεγάλη επιτυχία όπως και γενικότερα εκείνος ο δίσκος που έφτασε τα 350.000 αντίτυπα.

«Όταν το άκουσα στο ραδιόφωνο πρώτη φορά, έκλαψα... Πολλοί μου έλεγαν να ζητήσω λεφτά.... Μα, πώς είναι δυνατόν να πάρεις χρήματα από την έμπνευση του άλλου που σε τιμά; Πήγαινα και τους άκουγα εκεί που τραγουδούσαν», είχε πει ο Αλέφαντος.

Το «Δούρειο» πρωτάθλημα

Ο Νίκος Αλέφαντος είχε ένα μεγάλο όνειρο. Ήθελε να πάρει ένα πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό. Έφτασε μία ανάσα από το να το καταφέρει. Δεν τα κατάφερε.

Γι' αυτό, μέχρι που έκλεισε τα μάτια του, τα έβαζε συνέχεια με τον Γιώργο Δούρο και τη διαιτησία του σε εκείνο το αλησμόνητο ντέρμπι – τίτλου με τον ΠΑΟ στη Λεωφόρο.

ΤΟ 2003 ο Αλέφαντος ανέλαβε για τρίτη και τελευταία φορά στην καριέρα του τον αγαπημένο του Ολυμπιακό. Στις 18 Απριλίου αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό σε ένα do or die ντέρμπι όπου οι ερυθρόλευκοι θέλουν μόνο νίκη για να μείνουν ζωντανοί στη μάχη του τίτλου.

Διαιτητής ήταν ο Κορίνθιος Γιώργος Δούρος. Οι πράσινοι προηγούνται 1-0 με πέναλτι, ο Ολυμπιακός κάνει την ανατροπή (1-2), και ο αγώνας οδεύει προς το τέλος του με τον Αλέφαντο να ζει το όνειρο του και να φαντάζεται πόσο ωραία θα είναι τον Μάη με την φιέστα.

Στο 71' ο Σωτήρης Κυργιάκος και Τζιοβάνι Σίλβα Ντε Ολιβέιρα αλληλοτραβήχτηκαν και βρέθηκαν στο έδαφος με τον πρώτο πέφτοντας να δίνει ύπουλη αγκωνιά στον δεύτερο και τον Βραζιλιάνο να τον κλωτσά.

Ο Δούρος δεν είδε το χτύπημα του Κυργιάκου αλλά είδε την κλωτσιά του Βραζιλιάνου τον οποίο και απέβαλλε! Οι ισορροπίες άλλαξαν, ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε ακριβως δέκα λεπτά μετά, το ματσάκι έληξε ισόπαλο και στο τέλος της σεζόν ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το πρωτάθλημα.

Την ημέρα που ο ΠΑΟ πανηγύριζε το νταμπλ ο Αλέφαντος εμφανίστηκε στην τηλεοπτική εκπομπή του ΑΝΤ1 «Με τα μάτια της Έλλης» την οποία παρουσίαζε η Έλλη Στάη.

Ειπώθηκαν πολλά και κορυφαία σε εκείνη την εκπομπή. Στην ιστορία, όμως, έχει μείνει η αναφορά του Αλέφαντου, με δάκρυα στα μάτια, στον διαιτητή του αγώνα όταν και αναρρωτήθηκε «γιατί δεν βγαίνει στο τηλέφωνο ο Δούρος. Με πειράζει γιατί είναι ένοχος. Γιατί με κατέστρεψε»;

Και σε εκείνο ακριβώς το σημείο φάνηκε πόσο πολύ ήθελε ο Αλέφαντος ένα πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό. Τόσο που εξίσωσε ένα τίτλο στο ποδόσφαιρο με τη ζωή του. Και ο Δούρος δεν βγήκε στο τηλέφωνο.

Και ο Αλέφαντος, «έφυγε» με αυτόν τον καημό. Όχι που δεν βγήκε ο κορίνθιος ρέφερι στο τηλέφωνο αλλά που δεν μπόρεσε να πανηγυρίσει ένα πρωτάθλημα με την αγαπημένη του ομάδα.

«Τα πάντα όλα» μέσα από 25 ατάκες του

«Εγώ και ο Χάπελ κάναμε το 3-5-2».

«Ήμουνα πάλι στη Μίλαν με τον... Αντσελότη. Να τρελαίνεσαι. Δεν παίζονται οι άνθρωποι. Εχουν έναν κομπιούτερ για τον κάθε παίκτη. Και τον παρακολουθούν. Εργομετρικά, αίματα, καρδιές, όλα. Πως να μη κάνει μετά ομαδάρα ο Αντσελότης;».

«Ποιος είσαι εσύ, κύριε Κουσουλάκη; τι έχεις κάνει μετά τη μπάλα; Έκανες τον προπονητή στην Τριανδρία και γέλαγε ο κόσμος. Δε σε θέλουμε στην μπάλα.»

«Ποιος Ντουμιτρίου; Ένας απατεώνας Ρουμάνος είναι...».

Ο Σόλιντ (σσ: πρώην προπονητής του Ολυμπιακού); Όλο σημειώνει, σημειώνει... Τι σημειώνει; Να σημειώνεις, αλλά να βλέπεις και την κασέτα στο σπίτι σου αγόρι μου. Τρως το γκολ στη Ρεάλ, σημειώνεις και πας και τρως το ίδιο με τη Λιόν. Δεν γίνονται αυτά. Παίρνει 8 εκατομμύρια ευρώ το μήνα και δεν κάνει τίποτα».

«Ποιο ροτέισιο τώρα μας λέει ο Φερέρ, που του κουνάγανε 100.000 μαντήλια στην Ισπανία για να φύγει... Ροτέισιο δεν παίζει ούτε η Μάτζεστερ».

«Το ποδόσφαιρο είναι πόλεμος. Όχι καλλιστεία. Δεν μπορείς, κύριε Πετρόπουλε, να πηγαίνεις στη μάχη με κοστούμια, φουλάρι, πιστολάκι και κομμωτήριο. Που πας, ρε!».

«Λεμονής λέει... Ποιος Λεμονής; Νίκησε λέει τη... Βρέντε. Ποιά Βρέντε μωρέ τώρα; Αυτή που έφαγε 2-0 απ τη Ρέϊτζερ και έσωσε κι ένα ο τερματοφύλακας πάνω στη γραμμή;».

«Ποιος Χιώτης (σσ: τερματοφύλακας της ΑΕΚ); Χιώτης ήταν ένας κι έπαιζε μπουζούκι για τη Μαίρη Λίντα. Δε βλέπεις; Είναι... κοντός».

«Έλα μωρέ τώρα με τον απάτη, το Σέρβο, τον πορτοφολά, που μου τον κάνατε προπονηταρά εσείς οι δημοσιογράφοι. Δώσε μου ρε μια ομάδα να του βάλω τρία μέσα -έξω, να στρώσει. Άσε με μωρέ με το Ντούσαν...».

«Ο Μπάγεβιτς δεν πήρε το πρωτάθλημα. Το έχασε όταν ηττήθηκε από τον Παναθηναϊκό. Τον τίτλο τον πήραν ο πρόεδρος, η Θύρα 7 και οι παικταράδες που μπήκαν μέσα και πήραν τα παιχνίδια. Ο Μπάγεβιτς έχασε από τον Εργοτέλη, τον Παναθηναϊκό... Εκανε 11 γκέλες! Αν είναι δυνατόν».

«Ο Μπάγεβιτς παίρνει τους γρήγορους κι εγώ δουλεύω με ντακότες, γκαζοζέν και σκατοδοχεία με ποδαράκια»

«Όποιον παίκτη βλέπεις να δίνει την μπάλα με τη μία... πέρασε έξω κύριε. Δεν κάνεις».

«Ρε Τζοφ, είσαι μεγάλος, είσαι τεράστιος. Τους έχεις κλειδώσει, τους κερδάς 1-0, σε προσκυνάμε. Και εκεί που το έχεις κλειδώσει το ματσάκι, σου βάζει ο άλλος το Μπιγκόλ (σσ: Βιλτόρ) κι εσύ βάζεις το Μαντέλα (σσ: Μοντέλα); Ρε, το Μαντέλα»;

«Τα δώσαμε όλα για το πρωτάθλημα. Αντρίκεια πήραν οι παίκτες μου το πρωτάθλημα. Είμαστε κλάσεις καλύτερη ομάδα. Αν δεν ήταν ο Δούρος, είχα βγει 100% πρωταθλητής. Μου κλέβουνε την ιστορία. Αν μου έδινε ο πρόεδρος την ομάδα μετά την ήττα από τη Γιουβέντους, θα το έπαιρνα με 10 βαθμούς διαφορά το πρωτάθλημα. Είχα παικταράδες. Με πειράζει η αχαριστία».

«Με πονάει που δεν είμαι στον Ολυμπιακό και λέω μέσα μου. Ρε Θεέ, άντερα δεν έχεις; Εμένα βρήκες να καταστρέψεις, το φουκαρά τον Αλέφαντο»;

«Επειδή πρέπει να τα λέμε και όλα, είμαι αδικημένος πολύ. Αν δεν ήταν αυτός ο... καταραμένος (σσ: εννοεί τον Δούρο), θα είχα πάρει το πρωτάθλημα και θα ήμουν ακόμα στην ομάδα. Τι να λέμε τώρα; Το 9ο θα σήκωνα πέρσι».

«Να βγει ο Δούρος να μιλήσει. Είναι θέμα ζωής για εμένα. Το ματς αυτό δεν το έχανα με τίποτα και έπαιρνα και το πρωτάθλημα. Εκεί, ή αποβάλλεις και τους δύο και δίνεις πέναλτι ή δεν αποβάλλεις κανέναν. Αν μου έδινε το πέναλτι, έχω άριστο μπεναλτίστα που δεν το έχανε με τίποτα το 1-3. Αλλά και να το έχανε, είμαι μπροστά στο σκορ και δεν έχω παίκτη λιγότερο στο παιχνίδι. Τους έχω κάνει σκόνη. Τι ψυχή θα παραδώσει ο κύριος Δούρος; Έχασα τη δουλειά μου εξ' αιτίας του. Βγες από την Κόρινθο, κύριε Δούρο, γιατί δεν το κάνεις»

«Πελέ βέβαια. Διότι ο Πελέ είχε δυο πόδια... άσε, ένα κεφάλι φοβερό, ήταν σφιχτός, ωραίος, δυνατός, με μυς, με κάτι κοιλιακούς, πήδαγε και τον έχανες. Δεν θυμάσαι τι έκανε στον Μπάνκς της Αγγλίας; Μια κεφαλιά ασύλληπτη. Την απέκρουσε βέβαια, διότι ο άλλος ήταν τερματοφυλακάρα, φοβερός ο Μπάνκς, οπότε Μπάνκς, εεε... Πελέ ήθελα να πω».

«Στον Παναθηναϊκό; Ποτέ. Εδώ πήγα στον Παναργειακό και επειδή είχαν πράσινες εμφανίσεις δεν μπορούσα να κάνω προπόνηση και άφησα την ομάδα και έφυγα».

«Το καλοκαίρι παίξαμε ένα φιλικό με τον Παναθηναϊκό στην Κρήτη. Πριν από το ματς με πήρε τηλέφωνο ο Γιώργος ο Βαρδινογιάννης, μου είπε ότι ο ΟΦΗ είναι ομάδα του Παναθηναϊκού και θα πρέπει να κάτσω να χάσω. Εγώ το έπαιξα στα ίσα, έφερα ένα-ένα και γι' αυτό μου την είχανε στήσει και με διώξανε

«Όταν είσαι προπονητής στον Ολυμπιακό, είσαι ανώτερος από πρωθυπουργό και από Πρόεδρο της Δημοκρατίας...».

«Πρέπει να βάλει τρεις πίσω, δύο κόφτες στο κέντρο, δυο από αριστερά, το Τζόρτζεβιτς και το Γεωργάτο, δυο από δεξιά, Γιαννακόπουλο και Μαυρογενίδη, το Τζιοβάνι πίσω από τους δύο επιθετικούς και μπροστά το Χούτο και τον Οφορίκουε».

«Στα εξηγώ ωραία; Ρε μάθε μπαλίτσα από τον άρχοντα»

«Καλώς τα παιδιά, καλώς τα, 3-0».