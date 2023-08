Σαν σήμερα, 21 Αυγούστου, πεθαίνει η Ελισάβετ Μπάθορι

Πολλές φορές η γραμμή ανάμεσα στον μύθο και την αλήθεια είναι εξαιρετικά λεπτή. Σχεδόν αδιόρατη. Και αυτό ακριβώς είναι που κάνει ιστορίες σαν αυτή που θα διαβάσετε στη συνέχεια να μοιάζουν τόσο τρομακτικές και απόκοσμες. Πρωταγωνίστρια εδώ είναι η Ελισάβετ Μπάθορι. Η επονομαζόμενη και «Ματωμένη Κόμισσα». Η γυναίκα που πέρασε στην Ιστορία ως εκείνη που έπινε το αίμα νεαρών κοριτσιών προκειμένου να κερδίσει την αιώνια ομορφιά. Τελικά, μια ημέρα σαν σήμερα, πριν από 409 χρόνια, πέθανε, ούσα φυλακισμένη μέσα στο ίδιο της το κάστρο.

Ποια ήταν η Ελισάβετ Μπάθορι

Η Ελισάβετ Μπάθορι (Erzsébet Báthory – Ερζίμπετ Μπάτορι στα ουγγρικά) γεννήθηκε σε ένα κάστρο στις 7 Αυγούστου του 1560 στο Νιρμπάτορ της Ουγγαρίας (σημερινή Σλοβακία). Μεγαλωμένη ως γαλαζοαίματη και μέσα στα πλούτη. Γόνος μιας εκ των ιστορικότερων οικογενειών της Ανατολική Ευρώπης που «έβγαζε» ηγεμόνες, πρίγκιπες και βασιλιάδες. Η οικογένεια της διαφέντευε την Τρανσιλβανία και τα Καρπάθια (τυχαίο;).

Έλαβε εκπαίδευση ανάλογη μιας γαλαζοαίματης. Έμαθε ελληνικά, λατινικά και γερμανικά. Άνθρωπος - σκιά της Ελισάβετ ήταν η «νταντά» της. Μια σκοτεινή γυναίκα. Μάγισσα την έλεγαν αλλά κανείς δεν τολμούσε να την πειράξει. Λέγεται πως όσο οι καθηγητές μάθαιναν στη μικρή Ελισάβετ ελληνικά, λατινικά και γερμανικά, εκείνη της μάθαινε τα μυστικά της μαύρης μαγείας.

Η μικρή Ελισάβετ έπασχε από δυο παθήσεις που αργότερα θα παίξουν καταλυτικό ρόλο στο γιγάντωμα του αιματηρού της μύθου. Η πρώτη πάθηση ήταν η επιληψία και η δεύτερη αναιμία. Για την πρώτη είναι γνωστό πως εκείνη την εποχή συνδεόταν άμεσα με δαίμονες που, υποτίθεται, κατοικούσαν μέσα στα κορμιά των ασθενών. Για τη δεύτερη θα τα... πούμε στη συνέχεια του κειμένου.

Μόλις στα 15 της χρόνια η Ελισάβετ αρραβωνιάζεται και στη συνέχεια παντρεύεται τον πανίσχυρο κόμη Φέρεντζ Νάντασντι. Είναι από εκείνους τους γάμους των γαλαζοαίματων που ενώνουν βασίλεια. Ο Νάντασντι ήταν γόνος βασιλικής γενιάς και σπουδαίος πολέμαρχος. Στα τελευταία χρόνια της ζωής τους έγινε ένας από τους μεγαλύτερους ήρωες πολέμου της Ουγγαρίας, ή γενοκτόνος, κατά τους Οθωμανούς, τους οποίους και κατατρόπωσε.

Ο Νάντασντι πήγε την Ελισάβετ να ζήσει στο δικό του κάστρο, το Κατστίστε. Οι δυο τους βρισκόντουσαν σπάνια αφού εκείνος συνήθως βρισκόταν σε κάποια μάχη ή σε κάποιο πολεμικό συμβούλιο. Το ζευγάρι απέκτησε, σύμφωνα με κάποιες πηγές, πέντε παιδιά, δυο εκ των οποίων πέθαναν πρόωρα.

Η ιστορία αλλάζει δραματικά όταν, στις 4 Ιανουαρίου του 1604, ο «Μαύρος Ιππότης» της Ουγγαρίας, ο σκληρός Φέρεντζ Νάντασντι, πέθανε από μια μυστηριώδη και ξαφνική ασθένεια στη διάρκεια μιας μάχης. Από εκείνη την ημέρα και έπειτα η Ελισάβετ γίνεται ηγεμόνας. Αναλαμβάνει τα ηνία του βασιλείου που έμεινε ακέφαλο με τον ξαφνικό θάνατο του συζύγου της και, βέβαια, αναλαμβάνει και τη διαχείριση της τεράστιας περιουσίας του!

Η Μπάθορι διοικεί με ιδιαίτερη σκληρότητα. Όπως θα αποδειχθεί, ωστόσο, λίγο αργότερα αυτό ήταν το... τελευταίο που θα ένοιαζε τους υπηκόους της.

Η πρώτη καταγραμμένη γυναίκα serial killer της Ιστορίας

Στην πραγματικότητα κανείς δεν ξέρει πότε και πώς ξεκίνησε η αιματοβαμμένη δράση της Ελισάβετ Μπάθορι. Οι φήμες ξεκίνησαν από τις φτωχές και αγροτικές οικογένειες της περιοχής. Λέγεται πως η Μπάθορι έπαιρνε τα κορίτσια τους δήθεν για να τους μάθει γράμματα και καλούς τρόπους και μετά δε θα ξαναέβλεπε κανείς. Σα να εξαφανίζονταν από προσώπου γης. Όσο περνούσε ο καιρός τόσο μεγάλωνε ο μύθος της Μπάθορι, τόσο πιο αιματηρές γινόντουσαν οι ιστορίες που ακούγονταν για εκείνη.

Όλη αυτή η φημολογία σχετικά με τη δράση της, ενόχλησε ακόμα και τους γαλαζοαίματους που αποφάσισαν πως πρέπει να διαπιστώσουν τι από αυτά που ακούγονταν ήταν αλήθεια και τι όχι. Και δεν το αποφάσισαν τυχαία. Εξαφανίστηκε μια νεαρή γαλαζοαίματη και αμέσως οι ντόπιοι «έδειξαν» την Μπάθορι ως υπεύθυνη. Έτσι τον Δεκέμβριο του 1609 ο αυτοκράτορας της Αυστροουγγαρίας, Ματθαίος Β', έστειλε στο κάστρο του Κατστίστε έναν κόμη προκειμένου να κάνει αιφνιδιαστική έφοδο και να δει με τα μάτια του αν γίνονται τα όσα καταλογίζουν στην Μπάθορι. Λέγεται πως ο Γκιόργκι Τούρζο, «έπεσε» πάνω σε μια αιματοβαμμένη τελετή όπου η κόμισα υπέβαλε σε ανείπωτα βασανιστήρια νεαρά κορίτσια και στο τέλος έπινε το αίμα τους!

Σύμφωνα με ιστορικούς, μια πιθανή αιτία που η Μπάθορι συνδέεται τόσο πολύ με το αίμα κοριτσιών είναι πως πιθανότατα προσπαθούσε να αναπληρώσει το αίμα που η ίδια δεν είχε εξαιτίας της αναιμίας και επειδή θεωρούσε πως διορθώνοντας αυτή την ασθένεια θα μπορούσε να ζήσει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη γυναίκα.

Σε κάθε περίπτωση, η Μπάθορι είτε παρέσερνε (δήθεν για να εκπαιδεύσει) στον πύργο αθώα, νεαρά, κορίτσια, είτε τα «αγόραζε» από τις φτωχές, αγροτικές οικογένειες της περιοχής, προκειμένου να τις έχει ως υπηρέτριες. Εκεί τα βασάνιζε φρικτά, τους έπινε το αίμα ή έκανε μπάνιο με αυτό και στη συνέχεια, τεμάχιζε τα πτώματα και τα εξαφάνιζε.

Μετά τα όσα έμαθε ο αυτοκράτορας της Αυστροουγγαρίας διέταξε έρευνα. Συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες μαρτυρίες χωρικών, εντοπίστηκαν αυτόπτες μάρτυρες, βρέθηκαν τα σύνεργα των βασανιστηρίων αλλά και ακρωτηριασμένα πτώματα!

Από το 1585-1610, η Μπάθορι και οι τέσσερις αυλικοί της, που τη βοηθούσαν στο ανίερο έργο της, φέρονται να σκότωσαν πάνω από 600 νεαρά κορίτσια! Στην πλειονότητα τους τα κορίτσια αυτά ήταν παρθένα και η Μπάθορι αφού τα κακοποιούσε σεξουαλικά, έκανε μπάνιο με το αίμα τους! Σύμφωνα με τον θρύλο στο κάστρο βρέθηκαν τα «υπολείμματα» από περίπου 200 σώματα κοριτσιών.

Στη δίκη που ακολούθησε τα πράγματα για την Μπάθορι έγιναν ακόμα πιο δύσκολα διότι οι τέσσερις αυλικοί της ομολόγησαν τις πράξεις τους. Η ίδια έλεγε πως έπεσε θύμα πλεκτάνης για να της υφαρπάξουν την τεράστια περιουσία της και πως οι αυλικοί της ομολόγησαν μετά από βασανιστήρια. Δεν έπεισε κανέναν. Οι τέσσερις αυλικοί της εκτελέστηκαν, ενώ η ίδια, επειδή ήταν γαλαζοαίματη δεν εκτελέστηκε αλλά καταδικάστηκε σε ισόβια φυλάκιση στον πύργο της.

Στην πραγματικότητα κανείς δεν ξέρει τι απ' όλα αυτά που διαβάσατε είναι αλήθεια και τι όχι. Μπορεί η αλήθεια να βρίσκεται κάπου στη μέση. Μπορεί, δηλαδή, η Μπάθορι να έκανε κάτι απ΄ όλα αυτά για τα οποία την κατηγορούν και έτσι κάποιοι να βρήκαν την ευκαιρία για να τη βγάλουν από τη μέση και να της πάρουν την τεράστια περιουσίας της. Δεν είναι ότι δε γίνονταν αυτά. Μπορεί, πάλι, όλα αυτά να είναι αλήθεια και η Μπάθορι να ήταν όντως η θηλυκή εκδοχή του Βλάντ Τσέπες, του θρυλικού Κόμη Δράκουλα.

Σε κάθε περίπτωση η Ελισάβετ Μπάθορι έγινε θρύλος που «τροφοδότησε» με μπόλικο υλικό όσους λατρεύουν τις σκοτεινές πτυχές της Ιστορίας. Από αυτό, βέβαια, δε θα μπορούσε να λείπει η μεγάλη κοινότητα του heavy metal. Τo σουηδικό black metal συγκρότημα Bathory, του αξέχαστου Quorthon, κατά κόσμον Τόμας Φόρσμπέργκ, πήρε το όνομά του από τη «Ματωμένη Κόμισσα». Οι Βρετανοί Cradle of Filth, της «αφιέρωσαν» το concept άλμπουμ «Cruelty and the Beast», που κυκλοφόρησε το 1998. Η «διαβολική τετράδα από το Νιουκαστλ», οι θρυλικοί Venom, έγραψαν για εκείνη το τραγούδι «Countess Bathory», ενώ οι τεράστιοι Slayer τραγούδησαν «προς τιμήν» της το εκρηκτικό «Βeauty Through Order».