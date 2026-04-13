Σαν σήμερα 21 έφηβοι χάνουν τη ζωή τους στην κοιλάδα των Τεμπών

Κυριακή απόγευμα, λίγο μετά τις 19:00. Ήταν 13 Απριλίου του 2003, μια ημέρα λαμπερή και ανοιξκιάτικη, όταν μια ολόκληρη γενιά μαθητών από το Μακροχώρι Ημαθίας θυσιάστηκε στην στην άσφαλτο της κοιλάδας των Τεμπών.

Το χρονικό της τραγωδίας

Ήταν ένα λεωφορείο που μετέφερε 49 μαθητές της Α' Λυκείου, το οποίο επέστρεφε από την καθιερωμένη σχολική εκδρομή στην Αθήνα. Μέσα στο λεωφορείο επικρατούσε βαβούρα και χαμός, φωνές και μουσικές, στο φινάλε μιας εκδρομής που είχε μείνει αξέχαστη σε πολλούς.. Στο 386ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης, συνέβη αυτό που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί.

Ένα φορτηγό που μετέφερε νοβοπάν και μελαμίνες, κινούμενο στο αντίθετο ρεύμα, έχασε τον έλεγχο. Το φορτίο, που δεν είχε στερεωθεί σωστά, γλίστρησε και κυριολεκτικά «θέρισε» την αριστερή πλευρά του λεωφορείου. Ο απολογισμός ήταν τραγικός: 21 παιδιά έχασαν τη ζωή τους ακαριαία, ενώ δεκάδες άλλα τραυματίστηκαν, κουβαλώντας μέχρι σήμερα τα σημάδια εκείνης της νύχτας.

Τα αίτια: Μια προδιαγεγραμμένη καταστροφή

Η δικαστική έρευνα που ακολούθησε έφερε στο φως μια σειρά από εγκληματικές παραλείψεις:

Κακή συντήρηση: Το φορτηγό είχε φθαρμένα ελαστικά και προβληματικά φρένα.

Υπερφόρτωση: Το βάρος των υλικών ξεπερνούσε το επιτρεπτό όριο.

Ανθρώπινη κόπωση: Ο οδηγός βρισκόταν στο τιμόνι για ώρες σερί. Κάπου «γονάτισε» το μυαλό και το σώμα.

Η φράση που αναγράφεται στο μνημείο που στήθηκε αργότερα στο σημείο, «Θυσία στο βωμό του κέρδους», αποτύπωσε την οργή της κοινής γνώμης για την έλλειψη ελέγχων και την ανευθυνότητα των εμπλεκομένων.

Η δικαίωση και η μνήμη

Στη δίκη που ολοκληρώθηκε χρόνια μετά, επιβλήθηκαν ποινές κάθειρξης στον οδηγό του φορτηγού και στους υπεύθυνους της εταιρείας. Ωστόσο, για τους γονείς και τους συγγενείς στο Μακροχώρι, καμία ποινή δεν μπορούσε να αναπληρώσει το κενό.

Οι 21 έφηβοι των Τεμπών, δυστυχώς δεν έγιναν η τελευτάια φορά στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, που συνδέουμε την περιοχή των Τεμπών με μια τραγωδία.