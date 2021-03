Snik The Movie: Η ζωή του τράπερ Snik γίνεται ταινία με την συμμετοχή της Ηλιάνας Παπαγεωργίου

Το Snik The Movie είναι γεγονός! Οι μέρες και τα έργα του Δημήτρη Γιαννούλη, γνωστότερου με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο SNIK, θα γίνουν μια βιογραφική ταινία.

Ο ίδιος ο τράπερ ανέβασε στο λογαριασμό του στο Instagram μια πρώτη αφίσα της επερχόμενης ταινίας και όπως καταλαβαίνουμε από την περιγραφή του θα έχει θέμα τη ζωή του. «TOLD YOU MY LIFE ISSA MOVIE», έγραψε ο Snik και έπειτα ανέφερε πως το Snik The Movie θα κυκλοφορήσει το Δεκέμβριο του 2022 στους κινηματογράφους.

Και οι εκπλήξεις δεν σταματάνε εκεί αφού, όπως αποκάλυψε η εκπομπή «Στη φωλιά των Κου Κου», και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου θα πάρει μέρος στην ταινία, αφού δεν γίνεται να λείπει από το πλευρό του η αγαπημένη του.

Συγκεκριμένα στην ταινία της Showtime Production θα δούμε τη ζωή του Snik από ενός έτους ως σήμερα. Θα παρακολουθήσουμε τη ζωή του τα τελευταία δέκα χρόνια, ενώ στα τελευταία δυο χρόνια θα δούμε να εμφανίζεται και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου υποδυόμενη τον εαυτό της και την κοπέλα του γνωστού τράπερ.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, στο cast θα υπάρχουν δυνατά ονόματα, ενώ γυρίσματα θα γίνουν στην Αθήνα και στο Λονδίνο. Τέλος, θα δούμε τον Snik κομμωτή (που ήταν το πρώτο επάγγελμά του), αλλά και τα πρώτα του βήματα στη μουσική.