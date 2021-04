Adele: Εμφανίστηκε σε after party των Όσκαρ και ήταν εντυπωσιακή

Στο τραγούδι που έκανε τη μεγαλύτερη επιτυχία από το τελευταίο της άλμπουμ το 2015, υπήρχε στίχος που έλεγε «Hello from the other side» και ειλικρινά τα τελευταία χρόνια αναρωτιόμασταν έντονα μήπως η Adele έχει αφήσει για πάντα το side της μουσικής και της σελεμπριτοσύνης, για να βρεθεί οριστικά στο side της αφάνειας. Δεν πρέπει να έχει υπάρξει άλλοτε σταρ αυτού του μεγέθους που καταφέρνει να εξαφανίζεται και να μην την ενοχλεί κανείς.

Από το 2015 περιμένουν οι θαυμαστές της να βγάλει νέο άλμπουμ, όμως η Adele έχει επικεντρωθεί στο να μεγαλώσει το παιδί της, ενώ έχει βγάλει τόσα λεφτά που δεν υπάρχει και βιοποριστικό κίνητρο για να εμπνευστεί με το ζόρι και να γράψει με το ζόρι. Έτσι, μπορεί να βρίσκεται μεταξύ Λονδίνου και Αμερικής, να μην την καταλαβαίνει κανείς και να ζει τη ζωή της.

Όπως την έζησε και το γλέντησε στο πάρτι που διοργάνωσε ο Ντάνιελ Καλούγια μετά τα Όσκαρ το βράδυ της Κυριακής. Ο Καλούγια κέρδισε το Β΄Ανδρικό και η κοινή τους καταγωγή με την Adele, δηλαδή η Αγγλία, τους έχει φέρει κοντά, είναι φίλοι και στα στιγμιότυπα που ανέβηκαν στα social media, η Adele φαίνεται να τραγουδάει για την παρέα της. Μάλιστα, η 32χρονη Βρετανίδα φαίνεται πως έχει αδυνατίσει κι άλλο και στο βίντεο τη βλέπουμε να παρτάρει σε ένα loft στο Λος Άντζελες.

Πάντως, δεδομένης της ισχνής δράσης της και στα social media, σε λίγο δεν θα αναγνωρίζει κανείς την Adele, θα περάσει καμιά μέρα από δίπλα μας και θα της πούμε «λίγο προσοχή μανδάμ»!