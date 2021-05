Νικ Κέιμεν: Πέθανε το γνωστό μοντέλο και τραγουδιστής σε ηλικία 59 ετών

Το μοντέλο και τραγουδιστής, Νικ Κέιμεν, πέθανε σε ηλικία 59 ετών. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μετά από πολλά μηνύματα που έσπευσαν να γράψουν θαυμαστές και φίλοι στα κοινωνικά δίκτυα, ανάμεσά τους και ο Μπόι Τζορτ, ο οποίος έγραψε: «Εύχομαι να αναπαυθεί εν ειρήνη ο πιο όμορφος και γλυκός άνδρας». Ο Νικ Κέιμεν άρχισε να γίνεται γνωστός στο ευρύ κοινό από τη συμμετοχή του σε διαφήμιση της Levi's, όταν ήταν μόλις 18 ετών. Εκεί, μάλιστα, πήρε και το όνομα Νικ, που αργότερα κράτησε στην καριέρα του. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ιβόρ Νέβιλ Κέιμεν.

Στην διαφήμιση που αποτέλεσε ορόσημο για την καριέρα του, ο Νικ φαίνεται να βγάζει τα ρούχα του και να τα βάζει στο πλυντήριο, ακούγοντας το κομμάτι "Heard it Through the Grapevine" του Μάρβιν Γκέι. Η φήμη του απογειώθηκε, όταν η Μαντόνα εξαιτίας αυτής της διαφήμισης, επικοινώνησε μαζί του προκειμένου να συνεργαστούν στο τραγούδι που είχε γράψει με τον Στίφεν Μπράι. Μάλιστα, η διάσημη ποπ σταρ το μακρινό 1996 είχε δηλώσει πως το χάρισμα και η όμορφη φωνή του ήταν αυτά που την έκαναν να μιλήσει μαζί του.

Η Μαντόνα προσφέρθηκε να αναλάβει τη σύνθεση και την παραγωγή του τραγουδιού που ερμήνευσε ο Κέιμεν με τίτλο "Each Time You Break My Heart". Η πολύ στένη σχέση που είχαν μεταξύ τους, πυροδότησε τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, που τους έκαναν πρωτοσέλιδο γράφοντας πως η τραγουδίστρια απάτησε μαζί του τον τότε σύντροφό της, Σον Πεν.