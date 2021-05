Lady Gaga: 10 χρόνια μετά το Born This Way, το Δυτικό Χόλιγουντ την τιμά με το κλειδί της πόλης

Η Lady Gaga μπορεί να είναι ένα πρόσωπο που από το 2009 και μετά αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο, πρώτα μουσικό και δευτερευόντως κοινωνικό-καλλιτεχνικό, όμως όλα αυτά που πέτυχε, δεν τα πέτυχε ανεμπόδιστα. Και δεν αναφερόμαστε στα κλασικά εμπόδια που συναντά ο οποιοσδήποτε σε μια βιομηχανία όπως αυτή στο Χόλιγουντ. Δεν αναφερόμαστε ούτε στη σεξιστική συμπεριφορά που υπάρχει στη βιομηχανία. Αναφερόμαστε στο πιο σκληρό, ότι ένας άνθρωπος τη βίασε, την άφησε έγκυο και την πέταξε σε μια γωνία, όπως είπε.

Αυτή η συμπεριφορά ήταν η κορυφή του παγόβουνου. Μπορεί κάτω απ΄αυτή να μην υπήρχαν το ίδιο εγκληματικές συμπεριφορές, αλλά η Gaga βίωσε την υποτίμηση σε πολλές περιπτώσεις. Όμως είχε την επιθυμία, είχε τη δύναμη να δείξει στον κόσμο αυτό που είναι. Για χρόνια αυτοπροβαλλόταν ως Monster, δηλαδή τέρας, προσωνύμιο που αποδόθηκε και στους φανατικούς υποστηρικτές της. Η Gaga κατάφερε να αντιστρέψει τη σημασία αυτής της λέξης και με το τραγούδι Born This Way να πει ότι τέρας λέμε ότι δε γνωρίζουμε. Μόλις όμως το μάθουμε, το τέρας είναι κάτι εξίσου όμορφο.

Στην πορεία, το 2012, έφτιαξε το ίδρυμα Born This Way, από το ομότιτλο τραγούδι της που αποτέλεσε ύμνο της διαφορετικότητας στο Χόλιγουντ και στις ΗΠΑ. Γι΄αυτή την προσφορά της, που σαφώς δεν έχει μείνει σε ένα τραγούδι, μα και σε πολλές δράσεις σε αυτά τα 10 χρόνια, η Lady Gaga τιμήθηκε από το δημαρχείο του Δυτικού Χόλιγουντ που της απένειμε το κλειδί της πόλης. Παράλληλα, θέσπισε την ετήσια ημέρα Born This Way, που θα τοποθετείται κοντά στις ημέρες του Pride. Άλλωστε, ο τίτλος του τραγουδιού γράφτηκε στην οδό Ρόμπερτσον με τα χρώματα της σημαίας των ΛΟΑΤΚΙ+.

Η δήμαρχος Λίντσι Χόρβαθ ευχαρίστησε τη Lady Gaga γιατί «μας έμαθε να αγαπάμε αυτό που είμαστε και να νιώθουμε περήφανοι. Μέσα από τη μουσική της η Gaga έχει γίνει ένα πολιτισμικό πρότυπο για τη γενιά μας».

Από τη μεριά της, η Lady Gaga είπε στο πλήθος κόσμου που είχε συγκεντρωθεί ότι «είστε το γαμ... κλειδί της καρδιάς μου για καιρό τώρα. Σας υπόσχομαι πως θα είμαι πάντα εδώ αυτή την ημέρα. Να γιορτάσω μαζί σας, να γελάσω μαζί σας, να δακρύσω μαζί σας, να νιώσω χαρά μαζί σας. Γιατί ξέρετε τι είμαστε; Είμαστε ποιητές και μιλάμε μεταξύ μας».