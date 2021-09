Την πιο άβολη συνέντευξη της καριέρας της έδωσε η Τζένιφερ Ανιστον. Η ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «The One Show» μαζί με τη Ρις Γουίδερσπουν και ο διάλογος με τον παρουσιαστή άφησε άφωνους τους τηλεθεατές. Όλα ξεκίνησαν όταν η ηθοποιός μίλησε για τα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν του The Morning Show στο οποίο πρωταγωνιστεί. Θέλησε να μοιραστεί την εμπειρία της με το πολύ πρωινό ξύπνημα - δεν τα κατάφερε, τελικά.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr