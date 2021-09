Αίσθηση προκάλεσε στους εκατομμύρια φανς της σε όλο τον κόσμο, η απόφαση της Μπρίτνεϊ Σπίαρς να διαγράψει τον λογαριασμό της στο Instagram. Κι αυτό γιατί έγινε εντελώς ξαφνικά και μάλιστα μόλις δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση του αρραβώνα της με τον Σαμ Ασγκάρι.

Η 39χρονη τραγουδίστρια, η οποία είναι εδώ και χρόνια σε σχέση με τον 27χρονο personal trainer και ηθοποιό, επισημοποίησε τον δεσμό τους, ανεβάζοντας μία φωτογραφία με το δαχτυλίδι, που της χάρισε. Την ίδια φωτογραφία ανέβασε και ο Σαμ Ασγκάρι στον δικό του λογαριασμό.

Ωστόσο, όσοι αναζήτησαν το προφίλ της Μπρίτνεϊ το πρωί της Τετάρτης (15/9) είδαν πως δεν υπήρχε. Για να ηρεμήσει η όποια αναστάτωση, η ποπ σταρ απάντησε στα ερωτήματα που δημιουργήθηκαν, μέσω σχολίου της στο Twitter.

«Μην ανησυχείτε παιδιά... απλώς κάνω ένα μικρό διάλειμμα από τα social media για να γιορτάσω τον αρραβώνα μου. Θα επιστρέψω σύντομα», έγραψε η ΜπρίτνεΪ.

Don’t worry folks … just taking a little break from social media to celebrate my engagement 💍😉 !!!! I’ll be back soon 💋🌹✨