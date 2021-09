Η περίεργη σχέση της Μελάνια Τραμπ με τις Μυστικές Υπηρεσίες των ΗΠΑ

H πρώην υπεύθυνη Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ, που υπήρξε και βοηθός της Μελάνια, Στέφανι Γκρίσχαμ, μας δίνει μία λίγο καλύτερη εικόνα για το τι συνέβαινε στον Λευκό Οίκο. Στο νέο της βιβλίο με τίτλο I’ll Take Your Questions Now, αποκαλύπτει ότι οι μυστικές υπηρεσίες είχαν δώσει ένα ιδιαίτερο ψευδώνυμο στην πρώην Πρώτη Κυρία. Την αποκαλούσαν Ραπουνζέλ, επειδή ήταν μία πανέμορφη γυναίκα κλεισμένη σε έναν πύργο.

