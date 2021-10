H Beyoncé και ο Jay Z είναι οι καλεσμένοι που όλοι θα θέλαμε στον γάμο μας

Η Beyoncé και ο Jay Z εντυπωσίασαν όταν παρευρέθηκαν σε γάμο στη Βενετία, το περασμένο Σάββατο. Η 40χρονη τραγουδίστρια και ο 51χρονος μεγιστάνας της μουσικής ήταν καλεσμένοι στην πιο ξεχωριστή ημέρα της ιδρύτριας της D'Estrëe, Geraldine Guiotte και του Executive Vice President of Product & Communications of Tiffany & Co, Alexander Arnault.

